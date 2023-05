De e-vrachtwagen komt eraan (en snel ook)

De elektrische vrachtwagen is volgens experts bezig aan een razendsnelle opmars. De Ermelose transportondernemer Alex van den Brink van St vd Brink kocht er net twee, telt er eind dit jaar zes en wil binnen zeven jaar de helft van zijn vloot elektrificeren. En hij niet alleen.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Geen fijnstof, geen CO2 en geen motorlawaai meer. De beloftes van e-trucks klinken groot. En nu gaat het er dan ook echt van komen. Klimaatakkoorden en - vanaf 2025 - emissieloze binnensteden dwingen de branche tot elektrisch vervoer. Maar de markt is er ook klaar voor. Gemiddeld leggen vrachtwagens in Nederland per dag nog geen 300 kilometer af. Die actieradius kunnen e-trucks van vrachtwagenproducenten zoals Volvo, DAF en Scania gemakkelijk halen.

'Nederland is bij uitstek geschikt voor elektrificering van het wegvervoer', stelt niet voor niets brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland.

Paul Broos van kennis- en innovatiecentrum Elaadnl ziet dat ook en verwacht een ware doorbraak van de e-truck. In de eerste drie maanden groeide het aantal elektrische vrachtwagens van 306 naar 484. Dat is op 164.000 trucks nog steeds heel weinig. Dat verandert snel. Over zeven jaar staat de teller op 24.000, in 2050 bijna allemaal.

Wat kan er misgaan?

Belangrijkste disclaimer is de laadinfrastructuur. Het stroomnet is nu al overbelast en kan de toevloed van e-trucks die batterijen opladen er helemaal niet bij hebben. Netbeheerders rekken later dit jaar het stroomnet wat op met 'slim laden'; bedrijven kopen en krijgen voor elektrisch laden dan een tijdslot. Als niet iedereen tegelijk maar achter elkaar laadt, kan het net meer aan, is het idee. Dat helpt, maar lost niet alles op.

Broos: "Uiteindelijk moeten er meer en dikkere stroomkabels komen." Tot die tijd blijft het schipperen.

Alex van den Brink is algemeen directeur van familiebedrijf en transportonderneming St vd Brink en een van de voorlopers als het gaat om elektrische vrachtwagens. Foto: Ruben Schipper Fotografie

Daar loopt ook Alex van den Brink van het Ermelose transportbedrijf St vd Brink (450 vrachtwagens, 750 medewerkers, vestigingen in Ermelo, Lelystad en Wormerveer) tegenaan. "Over twee weken krijg ik één laadpaal voor e-trucks. En dan is het al op."

Hij wil niet wachten tot netbeheerders het stroomnet verzwaren. "Dat kan misschien wel tot 2035 of nog langer duren." Zoveel tijd heeft hij niet. "En sowieso vind ik eigenlijk dat ik zelfvoorzienend moet zijn. Je moet je er niet afhankelijk van maken." Dus investeert het familiebedrijf in 12.000 zonnepanelen en vier, vijf mega-batterijen zo groot als zeecontainers die elk vijf elektrische vrachtwagens vol kunnen laden. De batterijen (ongeveer 1,3 miljoen euro per stuk) voedt hij met zijn eigen zonne-energie.

Zover is het nog niet. Hij tekent nog volop aan zijn bouwplannen, maar 'het hele schema zit al in mijn hoofd'.

St vd Brink loopt volgens hem graag voorop. In 2004 ging het Ermelose bedrijf als eerste met een 'stille truck' de weg op, in 2011 met een hybride vrachtwagen en sinds een paar weken rijdt het transportbedrijf met twee e-trucks voor Albert Heijn. Daar komen er dit jaar nog vier bij en volgend jaar nog eens zes. De supermarktketen zet de knop om en wil alle 44 supermarkten in de binnensteden van Amsterdam en Utrecht nog dit jaar emissievrij bevoorraden.

"Zoiets doe je samen met de klant. Anders gaat dat niet." AH heeft bij het distributiecentrum in Zaandam een eigen laadplein waar hij de trucks kan opladen. Met andere klanten maakt hij weer andere afspraken.

(Nog) een stuk duurder

Een e-truck is in aanschaf drie keer zo duur als een vrachtwagen die op diesel rijdt. Daar staat minder onderhoud tegenover. Maar aan het eind van de rit kosten ze toch een stuk meer. Die meerkosten moet je wel kunnen verrekenen en dat is best een klus: "De marges in de transportbranche zijn klein." Ja, in de grote investeringen die Van den Brink doet zit 'een ondernemersrisico', echt wakker ligt hij daar nou ook weer niet van.

"We kunnen niet anders, alles moet straks batterij-elektrisch of - voor de langere afstanden - op waterstof." Dat geldt voor alle transportondernemers en dan kun je er maar beter op tijd mee beginnen, vindt hij.

Een assemblagelijn voor elektrische trucks in een fabriek op het terrein van DAF. Foto: ANP

De overheid stelde afgelopen maand 30 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de aanschaf van e-trucks. Die was binnen een dag op. Veel transportbedrijven visten achter het net. Het enthousiasme voor elektrisch vervoer is groot, constateert Broos van Elaadnl. Ook St vd Brink was te laat. Helemaal rouwig is Alex van den Brink daar trouwens ook weer niet over. Hij is niet zo op subsidies. "Je moet kijken hoe je dat ook zonder subsidie kunt organiseren."

Dat wordt gemakkelijker, zegt Broos. Hij voorspelt een omslagpunt in 2026/2027: dan wordt elektrisch rijden per kilometer goedkoper dan diesel.

'Zwolle' straks e-truck-stad

Ook de Zwols-Zweedse vrachtwagenbouwer Scania verwacht dat prijzen van e-trucks nog een heel stuk omlaag gaan. Woordvoerder Nico van der Klugt: "We produceren nu nog kleine aantallen. Als dat er meer worden, geldt de wet van de grote getallen." Scania opent later dit jaar een nieuwe fabriek in Zweden waar alleen elektrische vrachtwagens van de band zullen rollen. Als alles op volle toeren draait 15.000 per jaar.

"In 2030 is de helft van onze productie 'elektrisch'." Dat kan Zweden niet meer alleen aan. De productielocatie in Zwolle zal dan volgens hem 'onontkoombaar bij moeten springen'.

Binnensteden Apeldoorn, Zwolle en Deventer in 2025 emissievrij

De omschakeling naar elektrisch vervoer krijgt onder andere een extra boost, omdat vanaf 2025 in 28 binnensteden alleen emissievrij transport mag. In deze regio gaat dat om Apeldoorn, Deventer en Zwolle. "Het zal het wat wringen en schuren, maar 2025 gaan we halen", zegt logistiek makelaar Freek Boele.

De steden die meedoen aan het initiatief Zero Emissie Stadslogistiek hebben allemaal een zone in de binnenstad vastgelegd waar vervoerders alleen terecht kunnen als zij geen CO2 uitstoten. Logistiek makelaars begeleiden gemeenten en ondernemers om dat voor elkaar te krijgen. In de Stedendriehoek is dat Freek Boele, in Overijssel Christa Baas. Eigenlijk zouden veertig gemeenten in heel Nederland meedoen, maar twaalf zijn nog niet zover. Waaronder Zutphen, waar volgens Boele 'ondernemers enthousiaster zijn dan de gemeente zelf'.

Meedoen is voor gemeenten niet verplicht. Maar, zegt Boele: "Je maakt je binnenstad wel een stuk aantrekkelijker als je dat wel doet. De stad wordt er schoner, stiller, leefbaarder en veiliger door."