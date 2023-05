'Even belangrijk als de atoombom': de slimme Jeep speelde een hoofdrol bij de bevrijding

De originele Jeep - beter bekend als de Willys - speelde een hoofdrol in de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog en ook bij de bevrijding van Nederland. De Amerikaanse president Eisenhower noemde de slimme militaire terreinwagen zelfs een van de vier onmisbare wapens waarmee de geallieerden de oorlog wisten te winnen, naast de bazooka, het C-47 Dakota transportvliegtuig en de atoombom.

Het woord 'icoon' wordt vaak gebruikt in autoland. Maar verdient de Citroën 2CV, hoe charmant ook, die titel echt, omdat hij het Franse boeren gemakkelijker maakte om naar de markt te rijden zonder dat hun eitjes stuk gingen? Is de originele Volkswagen Bus daadwerkelijk iconisch, omdat hij beroemd werd in de flowerpowerjaren en zo goed was in het dragen van surfboards? De originele Land Rover misschien? Hoewel die Britse terreinwagen zonder twijfel één van de stoerste auto's allertijden is, kwam hij pas in 1947 op de weg. Toen had het échte icoon uit de autogeschiedenis zijn grootste strijd al gestreden.

De oorspronkelijke Jeep - daar hebben we het hier over - bracht geen eitjes naar de Franse markt, maar vervoerde gewonde soldaten van het strijdveld naar militaire hospitalen. Hij flaneerde niet over de boulevards van Californië met bloemen op zijn plaatwerk, maar liep butsen op nadat hij uit vliegtuigen werd gegooid en door onmogelijke akkers ploegde om informatie te verzamelen voor de geallieerde legers. Hij jaagde niet op fazanten op het Engelse platteland, maar diende als mobiel luchtafweergeschut om de nazi's te verslaan. Sinds de start van zijn militaire loopbaan in 1941 groeide de oer-Jeep uit tot een onmisbaar wapen bij de bevrijding van Europa en dus ook die van Nederland, vandaag precies 78 jaar geleden.

Macht in aantallen

In totaal produceerde de Amerikaanse oorlogsindustrie ruim 640.000 Jeeps. Dankzij die grote aantallen hadden de Amerikaanse, Britse en Canadese strijdkrachten een forse overmacht ten opzichte van het Duitse leger, dat de beschikking had over slechts 55.000 Kübelwagens, een militaire variant van de Volkswagen Kever.

In Nederland verscheen de Jeep veelvuldig in het straatbeeld in aanloop naar de bevrijding. Niet minder dan 80.000 exemplaren van de militaire alleskunner werden ingezet tijdens Operatie Market Garden, op de heide tussen Nijmegen en Arnhem. Hoewel de slag om Arnhem geen eclatant succes was voor de geallieerde legers, bleek de aanwezigheid van de handige legerauto uiteindelijk essentieel om de Duitsers op hun knieën te dwingen in ons land.

De Amerikanen hadden immers een bijzonder vernuftige manier bedacht om de Jeep achter de vijandelijke linies in Zuid- en Oost-Nederland te krijgen: maak het voertuig zó klein dat hij in een Horsa Glider (een zweefvliegtuig waar de troepen in landden) past, en je kunt veel sneller oprukken dan wanneer de militairen alles te voet moeten afleggen.

De originele Willys uit de jaren '40 was duidelijk het voorbeeld voor zijn moderne nazaat, de huidige Jeep Wrangler Foto: Roland Tameling

De Jeep was overal

Mede daardoor was de Jeep overal. Hij was erbij op de stranden van Normandië tijdens D-day, op 6 juni 1944: speciaal aangepaste amfibie-exemplaren, met hoge snorkels voor de luchtinlaat om door dieper water te kunnen rijden, rolden uit de landingsvoertuigen het Europese vasteland op.

Als open terreinwagen voerde hij verkenningsritten uit tijdens de hevige gevechten rondom Bastogne in de Belgische Ardennen, bracht hij Amerikaanse eenheden naar Hitlers Adelaarsnest in het Duitse Berchtesgaden en werd met duizenden tegelijk aan de Russen gegeven ter versterking van het oostfront. Volgens diverse militair-historische bronnen waren ook de Duitsers zo onder de indruk van het Amerikaanse wapen op wielen dat de Wehrmacht volop van geconfisqueerde exemplaren gebruikmaakte.

Ook prins Bernhard reed aan het einde van de Tweede Wereldoorlog maar al te graag in een Jeep, zoals deze Canadese versie. Foto: Marnix Schmidt

Vervanger van paarden en motoren

De naam Jeep is, zo wil het verhaal, een verbastering van de Engelse letters 'G' en 'P' (dzjie-pie), een afkorting van 'General Purpose'. Want toen de Verenigde Staten begin jaren veertig betrokken dreigden te raken bij de Tweede Wereldoorlog, zocht de legerleiding naar een licht, wendbaar en oerstevig verkenningsvoertuig ter vervanging van de paarden en motorfietsen die tot dan toe werden gebruikt.

135 Amerikaanse fabrikanten kregen de opdracht om in recordtijd zo'n alleskunner te ontwikkelen. In de briefing stond dat het voertuig aan een paar simpele eisen moest voldoen: hij moest vierwielaandrijving hebben, niet zwaarder wegen dan 590 kilo, plek bieden aan drie bemanningsleden en hij mocht - met de voorruit omlaag geklapt - niet hoger zijn dan 1 meter en 2 centimeter. Met name het feit dat alle wielen werden aangedreven bleek een gouden greep: de lichte Jeep kwam vrijwel nooit vast te zitten in lastig terrein, in tegenstelling tot de Duitse Kübelwagen die alleen over achterwielaandrijving beschikte.

Na slechts elf dagen ontwikkelingstijd kwam de Blitz Buggy van de kleine fabrikant American Bantam als winnaar uit de bus. Maar omdat dat bedrijf niet genoeg geld en productiecapaciteit had, werden de grotere automakers Willys Overland en Ford bij het project betrokken. En zo stonden de Blitz Buggy, de Willys Quad en de Ford Pygmee aan de basis van de Jeep als een van de belangrijkste auto's uit de geschiedenis. Niet voor niets werd 'jeep' later het synoniem voor elke terreinwagen.

De huidige Wrangler (rechts) is een nazaat van de oorspronkelijke Jeep (links): anno 2023 is de Jeep een flink stuk groter en zwaarder Foto: Roland Tameling

Van Willys naar Wrangler

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat het hedendaagse merk Jeep steeds prominentere verwijzingen maakt naar de originele 'Willys' uit 1941. Zo steekt de nieuwste generatie van de Wrangler, de ruigste terreinwagen van Jeep en in die zin de meest directe afstammeling, zijn bewondering voor het oermodel niet onder stoelen of banken. Overal en nergens zie je subtiele en minder bescheiden knipogen naar zijn leermeester van vroeger.

Zodra je de 4Xe-uitvoering - die kun je opladen met een stekker en dus deels elektrisch rijden - start en naar het schermpje tussen de tellers kijkt, zie je de klassieke Willys transformeren in een moderne Wrangler. Zet de achttraps automaat in 'Drive' en je legt je hand op een afbeelding van de Willys. Kijk naar het rechterhoekje van de voorruit en je ontwaart een piepkleine oer-Jeep die als het ware omhoogrijdt tegen de steile wand.

Het spartaanse interieur van de klassieke Jeep. Foto: Roland Tameling

Noem het Amerikaanse kitsch of kinderachtig strooien met silhouetten, maar het is duidelijk dat de Wrangler weet waar hij zijn bestaansrecht aan te danken heeft. Laat je bovendien niet foppen door zijn uitbundige uiterlijk en de opvallende kleur 'Gecko Green' van de auto waar we vandaag mee rijden. Want het lijkt misschien alsof de Wrangler het origineel alleen nadoet, als een luidruchtige parodie op de serieuze inborst van zijn voorvader, maar ga rijden met de nieuwste generatie Jeep en je voelt dezelfde onverwoestbaarheid als in de Willys.

Net als de oudgediende militair, kan zijn kleinzoon vrijwel elk terrein aan. Alleen zijn de geïmproviseerde canvas lapjes échte deuren geworden, zit je op stoelen waar zowaar veercomfort in zit en is het dunne stuurtje van weleer veranderd in een zacht exemplaar met lederen bekleding, knoppen voor de radio en zelfs stuurverwarming. Daar konden de militairen tijdens de ijskoude en meedogenloze hongerwinter tegen het einde van de oorlog alleen maar van dromen.

Terwijl de Wrangler achter de Willys aan door het mulle zand van Schaarsbergen ploetert, gaat er al gauw van alles door je hoofd. Allereerst: wat is die Jeep door de jaren heen groot en zwaar geworden! Deze vijfdeurs Wrangler Unlimited in extra ruige Rubicon-trim weegt rijklaar zo'n 2400 kilo, bijna het viervoudige van zijn 'opa' uit 1943. Maar ook: wat is het toch een voorrecht dat je je anno 2023 in Nederland vrij kunt bewegen zonder voor je leven te vrezen. Dat hebben we mede aan de komst en de inspanningen van die originele Jeep te danken.