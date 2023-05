De telgen van Anky van Grunsven treden in haar voetsporen

Anky is al bijna acht jaar gestopt met de dressuursport. Toch duikt de naam Van Grunsven steeds vaker op in uitslagenlijsten. Dochter Ava Eden (16) en zoon Yannick Janssen (18) houden de familie-eer hoog. Als springruiters.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Drie dagen nadat ze zilver pakte op het NK voor pony's, sloeg het noodlot toe voor Ava Eden. Bij het uitproberen van potentiële nieuwe paarden in België, ging het afgelopen dinsdag mis.

"Hij begon te trappelen in de lucht, struikelde over de hindernis en toen vloog ik met mijn schouder zo het zand in", vertelt ze een dag later thuis in Erp met haar rechterarm in een mitella. Gebroken sleutelbeen. Deze vrijdag volgt een operatie. Oud- schaatskampioen Sven Kramer zette Anky van Grunsven op het spoor van een specialist in sleutelbeenbreuken. "Ik heb nooit eerder iets gebroken", zegt het slachtoffer. "En dat is best knap, want ik ben nu 16 en rijd bijna heel mijn leven al. Ik wist dat zoiets een keer moest gebeuren."

Vader Sjef Janssen, voormalig bondscoach dressuur, geeft toe dat hij altijd met angst in zijn lijf staat te kijken als zijn kinderen moeten springen. Zeker als het gaat om een viervoeter waar ze nog niet vertrouwd mee zijn, zoals in dit geval. Zijn vrees werd dit keer bewaarheid. Anky zegt minder gebukt te gaan onder spanning in de rol van toeschouwer. "Ik vind het wel meevallen."

Ava Eden: "Meevallen? Gisteren zat je me toch te schreeuwen."

Anky: "Ja, als ik jou zie vallen. Toen riep ik iets dat ik niet had moeten roepen. Maar ik was niet in paniek. Als zij een NK rijden, vind ik het spannend omdat het een NK is. Niet omdat ik denk dat zij eraf kunnen vallen. Als jij met Lady rijdt, Ava Eden, heb ik echt wel vertrouwen dat het goed komt. Jullie zijn zo op elkaar ingespeeld. Maar dít paard gaan we toch maar niet kopen."

Goud verloren

Lady is Special Lady, waarmee Ava Eden in Deurne tweede werd in het NK. Bij de amazone overheerst het gevoel dat ze goud verloren heeft. "De eerste twee dagen was ik de snelste, maar dat telde dit jaar niet. Een troostprijs? Eigenlijk wel, maar ik ben er blij mee."

Het was het laatste optreden voor Ava Eden en Special Lady op een NK. Volgend jaar maakt de amazone de overstap naar de junioren. Vandaar de zoektocht naar nieuwe paardenkrachten. Over de leeftijd van de trouwe merrie bestaat onduidelijkheid. Sjef: "Bij het opnemen in het stamboek is iets fout gegaan. Ze staat te boek als 21, we denken dat ze 18 is."

Anky: "Maar 18 is ook al oud."

Sjef: "Ja, maar jij reed de Olympische Spelen in Londen met Salinero toen ie 18 was. Daarna was het ook wel klaar."

Tijdens de Spelen van 2004 in Athene was Anky zwanger van Yannick Janssen. Voor de nieuwe lichting Van Grunsven zijn de Spelen nog een ver-van-mijn-bed-show. "Ik hoop een keer een EK voor Young Riders te mogen rijden", geeft Yannick Janssen (dubbele voornaam) zijn eerstvolgende doel aan.

Hij is wat later aangeschoven na een dag stage. "Voorlopig heb ik het nog druk met school. Dat moet ik eerst zien te combineren en dan kijken hoe het loopt in de sport."

Als hij de mbo-opleiding International Business heeft afgerond wil hij starten met een hbo-studie Bedrijfskunde. "Ik moet een papiertje halen, heb ik zelf besloten." Wijzend op zijn zus naast hem: "Je hoeft er maar een keer verkeerd af te vallen… Als je dan geen diploma hebt en geen werkervaring. De school geeft me ook de ruimte om te doen wat ik moet doen. Als ik in het buitenland zit kan ik online lessen volgen en opdrachten inleveren." Vwo4-leerlinge Ava Eden, met enige jaloezie in de stem: "Dan rijdt hij in het buitenland met mooi weer en ik zit hier op school. Ik heb wel een status dat ik weg mag, maar ik zou dan veel missen."

Yannick Janssen besloot afgelopen zondag zijn eerste NK bij de Young Riders als negende. "Ik ging erheen zonder hoge verwachtingen. Mijn paard, Lugaignac des Pouplis, heeft wel ervaring op dit niveau, maar ik niet. Ik ben al blij dat we een paar goede rondjes hebben gehad. In de eerste ronde op de laatste dag heb ik het uit handen gegeven. Ik denk dat ik met Lulu de komende jaren nog wel leuke dingen kan doen."

Begonnen in dressuur

Broer en zus worden getraind door springcoach Pascal Roosendaal. Ava Eden pakte al twee keer een EK- teammedaille (zilver en brons) bij de pony's. Yannick Janssen zag in coronatijd een EK afgelast worden. Beiden zijn ooit begonnen in de dressuursport, maar dat bleek niet hun ding. "Springen vond ik al snel leuker", zegt Yannick Janssen. "Qua zit was ik ook meer een springruiter. Van dressuur heb ik nooit een adrenalinekick gehad. Springen is iets meer gewaagder. Kijk maar naar mijn zus. Dat is het risico van het vak. Ik heb nog nooit een serieuze blessure overgehouden aan de paardensport. Wel beide polsen gebroken en hechtingen gehad in beide knieën door trampoline en voetbal."

Ava Eden over haar switch: "Ik won nooit. En toen ik wel een keer won, gingen ouders de punten natellen omdat ze het niet konden geloven."

Anky: "Dat was de druppel hè."

Ava Eden: "Ik had al veel meer vrienden die sprongen. Dresssuur vond ik sowieso saaier."

Drievoudig olympisch dressuurkampioen Anky kan er goed mee leven dat haar kinderen een andere kant zijn opgegaan. "Ik kom uit een springfamilie: mijn broers, mijn neef en nichtje. Mensen vinden het raar dat mijn kinderen springen, maar het is juist raar dat ik ben gaan dressuren." Lachend: "Eigenlijk ben ik de uitzondering, het zwarte schaap. Maar dat heeft niemand door."