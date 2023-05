Ewald (62) mag niet meer met zelfgebouwde minitrein rijden

Met zijn eigen handen bouwde Ewald Jansen (62) tien jaar geleden een heuse elektrische minitrein. Hij rijdt er in de zomer met kinderen rondjes mee over het minispoor in de Wesselerbrink. Maar het mag niet meer van het ministerie.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Honderden kinderen rijden elk jaar een rondje met de trein van Ewald Jansen. Rondom de voormalige speeltuin 't Spölboske, langs de vijver. Onderweg toetert Ewald als er een bocht komt. Maar dit jaar mag geen enkel kind mee. De zelfgebouwde elektrische loc is stilgelegd door de NVWA, de toezichthouder van het ministerie. Treintjes zoals deze zijn sinds een half jaar officeel een kermisattractie en moeten officieel worden gekeurd.

Donderslag

Dat is totaal iets nieuws, zegt Joop Ameling. De voormalig secretaris van de Modelbouw Vereniging Twente is aangeschoven bij het gesprek, want hoewel het treintje van Ewald is, is het spoortje eigendom van de vereniging. "Dit kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel", zegt Ameling. De NVWA stuurde de brief aan alle bezitters van minisporen in het land. Maar wat dan precies de eisen zijn is onduidelijk. "We weten niet eens aan welke regels we moeten voldoen", zegt Ameling. "En ook niet wie of wat er nu gekeurd moet worden. Dat moeten we kennelijk allemaal zelf maar uitzoeken."

Geen geld en vage eisen

Er rijden niet zoveel minitreintjes in Nederland. Sommige zijn eigendom van een museum of van een bedrijf. In die gevallen is het probleem minder groot, omdat er dan geld is om een keuring te laten doen. Zoals normaal gesproken een kermisattractie ook een bedrijf is. Maar Ewald Jansen en modelspoorclubs zijn geen bedrijf en hebben dat geld niet. En daarnaast is volstrekt onduidelijk wat ze nu precies moeten laten keuren of hoe ze aan de eisen zouden moeten voldoen.

Dossier, hoe dan?

In de brief die keuringsinstantie TüV stuurde,staat dat er een 'technisch constructie dossier' moet worden gemaakt. Daarin moet onder meer zaken staan als berekeningen, schakelschema's, testresultaten en materiaalcertificaten. Maar die hebben ze allemaal niet. Het spoortje in de Wesselerbrink is bijna dertig jaar geleden aangelegd door hobbyisten. Hoe en waarmee weet Ameling ook niet. Standaard rails is het in elk geval niet. "Geen idee wat het is en ook niet of het zo toegestaan is. Die mensen die dat hier in de grond hebben gelegd, hebben bijna allemaal al het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld."

Ook elders in het land rijden vergelijkbare minitreintjes, maar het zijn er niet veel. Foto: Wilco van Driessen

Zelf gemaakt

Ook Ewald heeft geen papieren van zijn trein. Hij bouwde de locomotief eigenhandig, aan de hand van tekeningen voor een trein op kleinere schaal. Hij heeft hem gewoon groter gemaakt, vertelt hij. Treinen zijn een grote hobby van de 62-jarige Enschedeër, die doof is. Hij vertelt zijn jonge passagiers altijd: blijf zitten en hang niet naar de zijkant. "En ik heb er ook een dodemansknop in gebouwd, zodat hij meteen stilstaat als er iets is."

Is het in al die jaren dan wel eens mis gegaan? Eigenlijk nooit, zegt Ewald. Behalve dan die ene keer met Halloween. "Er kwam iemand langslopen en die struikelde. Alle kinderen keken tegelijk om en toen ontspoorde het treintje." Hij lacht. Het liep allemaal goed af. Feit is dat het treintje maar 10 kilometer per uur rijdt. "Een scootmobiel gaat harder", zegt Ameling.

Treinen in zelfde schuitje

Maar voorlopig rijdt hij dus helemaal niet. De minisporen in Nederland hebben intussen de koppen bij elkaar gestoken en een werkgroepje opgericht. Samen hebben ze het ministerie gevraagd of ze zelf de keuringen mogen doen. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje", zegt Ameling. "Als we alles laten keuren door de TÜV kost dat honderden euro's, en misschien wel duizenden. Dat is een gebed zonder eind."

Ameling begrijpt het allemaal niet. Een klein treintje is toch niet te vergelijken met een kermisattractie? Dit is pure hobby. "Deze brief heeft niks met veiligheid te maken, alleen met regeltjes", verzucht hij.

Smalspoorbaan

Smalspoorbanen zoals die in de Wesserbrink, met rails smaller dan een halve meter, zijn heel lang uit het zicht gebleven. Ze vallen niet onder de Spoorwegwet, maar er worden wel mensen mee vervoerd. Meestal kinderen. Om die reden is het belangrijk dat ze veilig zijn, oordeelde het ministerie van Volksgezondheid vorig jaar. Sinds oktober vallen smalspoorbanen daarom onder het Warenwetbesluit Attracties en Speeltoestellen.