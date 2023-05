Schaamte heerst bij vrouwen die worden mishandeld

Johannes en Jeffrey. Twee mannen, de een uit Deventer, de ander uit Giethmen. Beide stonden donderdag voor de rechter op verdenking van mishandeling van hun vriendin. Iedere dag weer ziet Azime Gülhan, directeur van Veilig Thuis, hoe vaak partnergeweld voorkomt. 'Het is zó belangrijk dat vrouwen snel hulp vragen.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hulporganisatie Veilig Thuis in Noord- en Oost-Gelderland, actief in 22 gemeenten, krijgt jaarlijks ruim 3000 meldingen van huiselijk geweld. De heftigste incidenten gaan bijna altijd over partnergeweld, waarbij in verreweg de meeste gevallen de man zijn vrouwelijke partner mishandelt. "Helaas is partnergeweld een heel alledaags probleem", zegt directeur Azime Gülhan.

Geen verrassing

Eén op de vijf vrouwen in Nederland is ooit fysiek mishandeld door een partner of ex-partner, blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Het is voor Gülhan geen verrassing. Vorig jaar ging 35 procent van de in totaal 3093 meldingen van huiselijk geweld die Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland ontving over partnergeweld.

Als een vrouw zich bij Veilig Thuis meldt, gaan Gülhan en haar team direct aan de slag. Vaak nog dezelfde dag krijgt het slachtoffer bezoek. "We moeten beoordelen hoe acuut de situatie is. Is het veilig om beide partners in één huis te laten of is het beter dat een van beide tijdelijk elders gaat wonen? Die inschatting moeten we snel maken."

Slachtoffer naar vrouwenopvanghuis

In zeer ernstige situaties kan een vrouw terecht in een vrouwenopvanghuis. Ook komt het geregeld voor dat de man een tijdelijk huisverbod krijgt. Sinds 2009 hebben burgemeesters de bevoegdheid zo'n huisverbod op te leggen. De pleger van het geweld moet dan het huis tien dagen verlaten.

"In onze regio is vorig jaar 90 keer een tijdelijk huisverbod gegeven", zegt Gülhan. "In vrijwel alle gevallen ging het om de man. Die periode geeft ons de kans om goede hulp te organiseren. Voor beide partners, want ook de dader heeft hulp nodig om zijn gedrag te veranderen. Temeer omdat slachtoffers vaak bij hun partner blijven."

Werkloosheid, armoede, verslaving

De redenen voor partnergeweld zijn divers, toch ziet Gülhan wel een aantal oorzaken die ten grondslag liggen aan geweld tussen geliefden. "De vrouw heeft meestal een ondergeschikte positie in de relatie, ook economisch. De man is dominant en wil controle hebben op wat zijn vrouw doet. Ook onderliggende stressfactoren, zoals werkloosheid, armoede en verslaving, zijn triggers voor partnergeweld."

Wat kan een vrouw die in een gewelddadige relatie zit doen? "Hulp zoeken, uiteraard", zegt Gülhan, al geeft ze direct toe dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. Voor veel vrouwen is de schaamte groot en de drempel om hulp in te roepen hoog. "Vertel het je buurvrouw, een familielid, een vriend: iemand die je vertrouwt. Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe gemakkelijker het is om een oplossing te bedenken en het geweld te stoppen."

ZAAK 1: Klap in het gezicht

Johannes G. gaf zijn vriendin een harde klap in haar gezicht omdat ze aan het bellen was met een Facebook-vriend.

Johannes (37) loopt samen met zijn vriendin de Zwolse rechtszaal binnen. Kennelijk is het weer koek en ei tussen beide. De vrouw wilde haar aangifte tegen hem intrekken, maar dat kan niet in geweldszaken.



De twee hebben een latrelatie. Dan slapen ze bij hem, dan bij haar. Het ging mis op 26 maart dit jaar in zijn woning in de wijk Colmschate-Zuid. Hij vond niet dat ze met die Facebook-vriend moest bellen, hij vertrouwde het zaakje kennelijk niet.



Johannes ontkent dat hij zijn vriendin heeft geslagen. Hij zou alleen met zijn handen voor haar gezicht hebben geklapt om haar 'wakker te schudden'. En heeft misschien een beetje aan haar haren getrokken, maar dat weet hij niet meer zeker.



In elk geval hoorde de Facebook-vriend dat ze drie keer hard 'au' riep en 'niet doen', waarna de verbinding werd verbroken. Ongerust belde hij de politie. Twee agenten haastten zich naar de woning, waar ze de vrouw huilend in de badkamer aantroffen. Ze had zich er opgesloten uit angst voor haar vriend.



Voor de officier van justitie is de zaak helder: een overduidelijk geval van partnergeweld. Ze vindt de mishandeling bewezen. Niet alleen om haar aangifte, maar ook om de getuige - de kennis aan de telefoon - en de geëmotioneerde toestand waarin de politie haar in de badkamer aantrof. Ook hebben de agenten genoteerd dat Johannes ter plekke heeft gezegd: 'Ik heb haar wel even aangepakt, maar ik ben niet erg fysiek geweest.'



Ook dat laatste ontkent de verdachte. Maar als agenten het opschrijven, doen ze dat onder ede en dat wordt voor waar aangenomen. De strafeis van de officier? Veertig uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. De politierechter volgt de eis van de officier.

ZAAK 2: Lastig te bewijzen

Al een jaar zou de vriendin van de 26-jarige Jeffrey S. in hun woonplaats Giethmen gebukt gaan onder huiselijk geweld. Dat baart de officier van justitie in Zwolle grote zorgen, temeer omdat het stel een baby heeft.