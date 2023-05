Van Bronckhorst heeft zin in een nieuw feest

In 2017 lag de titel voor Feyenoord voor het oprapen bij Excelsior, maar het ging mis. Een week later kwam het alsnog goed en maakte Giovanni van Bronckhorst een karatetrap van vreugde. De coach van toen over het heden: 'Feyenoord moet nog twee van de laatste vier partijen winnen. Dat lukt, natuurlijk.'

Of de trainer die Feyenoord in 2017 aan zijn voorlopig laatste landstitel hielp komende zondag op de tribunes van Woudestein zit om de Rotterdammers eventueel opnieuw kampioen te zien worden? Giovanni van Bronckhorst (48) trekt zijn wenkbrauwen op. "Ik weet het nog niet", zegt de voormalige verdediger. "Dat hangt ook af van het resultaat bij Sparta-PSV zaterdagavond." Want: alleen als de Eindhovenaren punten verspelen op Het Kasteel, kan Feyenoord een dag later al de kampioensschaal in ontvangst nemen.

Dat Van Bronckhorst dan in een toch echt volledig uitverkocht stadionnetje in Kralingen zonder enige moeite nog een plekje zal kunnen vinden, is zeker. "De club gaat geweldig om met de mensen die in het verleden iets hebben betekend voor Feyenoord", zegt hij. "Daar is geen klagen over."

Op de Coolsingel, als Feyenoord de landstitel daadwerkelijk binnen heeft, hoeven ze dan weer geen plekje voor hem te reserveren. "Ik ben supporter, daar is geen twijfel over", zegt Van Bronckhorst. "Ik ga ook weer als supporter naar de wedstrijden. Soms op mijn scooter, dat gaat lekker snel. En dan kijk ik toch met een bepaalde spanning naar de wedstrijden. Dat zijn geen zenuwen, maar je zit er toch als Feyenoorder. Maar de Coolsingel is mij dan weer net iets te druk.

15 mei 2017: Rotterdam eert Feyenoord. Vanaf het bordes van het Rotterdamse stadhuis toont Dirk Kuijt samen met trainer Giovanni van Bronckhorst de schaal. Foto: Pim Ras

"Ik heb het meegemaakt vanaf het bordes, als speler toen we de beker wonnen en later als trainer. En geloof me, dat is heel bijzonder. Dat is een gevoel dat Arne Slot en zijn stafleden tot in lengte van jaren zullen koesteren. Maar om daar beneden te gaan staan tussen al die mensen, dat is mij iets te druk. Ik heb het wel als jeugdspeler gedaan hoor. Dat was nadat Feyenoord onder Willem van Hanegem de titel had gepakt door met 0-5 te winnen bij FC Groningen, in 1993.

"Wij speelden daar op dezelfde dag met de jeugd van Feyenoord het beroemde EURO Toernooi. We wonnen de finale met 2-0 van Ajax en toen werd het een race tegen de klok om op tijd terug te zijn voor de huldiging. De spelers van het eerste elftal gingen met het vliegtuig terug vanuit Groningen, wij moesten met de trein. We hebben gesprint vanaf het Centraal Station, maar we waren er. Dat was heel bijzonder."

Excelsior-Feyenoord, 7 mei 2017. Van Bronckhorst en zijn ploeg kwamen de landstitel ophalen, maar het werd die middag 3-0 voor de kleine stadsgenoot. De coach van toen denkt zes jaar na dato niet dat hij en zijn staf die dag fouten hebben gemaakt. "De druk op die wedstrijd was zo groot", zegt hij terugblikkend. "We waren net overal een stapje te laat. Het ging in de aanloop alleen maar over het feit dat Feyenoord eigenlijk al kampioen was. Dat is nu ook zo, alleen is het gat met de nummer 2 groter. De druk is nu minder groot, schat ik zo in.

"Wat ook helpt is dat de club nu alles rond het eerste elftal kan afsluiten op trainingscomplex 1908. Dat was in 2017 anders. Eerst kwam echt iedereen kijken naar trainingen en zwierven er honderden mensen rond De Kuip om een glimp van de spelers op te vangen. We probeerden het af te sluiten, maar dat was organisatorisch niet makkelijk. Daarom ben ik later voor een bekerfinale een keer met de selectie naar Marbella gegaan. Om de rust op te zoeken.

Giovanni van Bronckhorst voor de 'kampioenswedstrijd' bij Excelsior in 2017. Foto: Pim Ras

"Nu is dat veel makkelijker. Ze gooien de poort dicht op 1908 en er is rust. Maar of dat massaal rond het elftal hangen van mensen de oorzaak was dat het mis ging bij Excelsior, dat waag ik te betwijfelen. Die middag liep het gewoon niet. En geloof me, ik had onverstoorbare jongens op het veld staan hoor. Die konden wel tegen een stootje."

Als we toch aan het vergelijken zijn, ziet Van Bronckhorst wel wat parallellen tussen zijn kampioensformatie uit 2017 en de ploeg de deze maand waarschijnlijk de zestiende landstitel in de clubhistorie zal pakken. "Overeenkomsten en verschillen", zegt Van Bronckhorst. "Ook wij spraken in de aanloop ernaartoe niet over de titel. Er zijn altijd mensen die dat vervelend of belachelijk vinden, maar zo werkt dat in de topsport. Je praat niet over dingen die je nog niet hebt bereikt. Zoals je ook niet met bekers op de foto gaat die je nog niet hebt gewonnen. Feyenoord moet nu nog twee van de laatste partijen winnen. Dat lukt, natuurlijk. Maar als speler loop je niet op de zaken vooruit."

Het huidige Feyenoord zou aanvallender voor de dag komen dan de kampioensploeg van Van Bronckhorst. Toch scoorden de Rotterdammers ook destijds aan de lopende band. In het seizoen 2016/2017 maakte Feyenoord 86 competitietreffers; de ploeg van nu schoot 73 keer raak, maar heeft dus nog vier wedstrijden om daar doelpunten aan toe te voegen. Feyenoord eindigde destijds op 82 punten, de koploper van dit moment kan daar nog boven komen. Als er vier keer wordt gewonnen, finisht de equipe van Slot op 85 punten.

"De weerstand in 2017 was volgens mij groter", zegt Van Bronckhorst. "Wij speelden tegen één van de sterkste Ajax-elftallen van de laatste jaren. Met Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Kasper Dolberg, Davinson Sánchez, André Onana. Dat was een ander niveau dan het huidige Ajax. Een van de beste Ajax-elftallen in de laatste twintig jaar. Maar wij bleven ze voor. De verschillen in de top van de eredivisie waren toen voor mijn gevoel veel kleiner."

Giovanni van Bronckhorst (r) viert de landstitel met Dirk Kuijt. Is de Katwijker mogelijk zijn opvolger in De Kuip? Foto: Pim Ras

"Dit Feyenoord steekt er echt bovenuit in Nederland. De fitheid valt op. Maar Feyenoord is ook professioneler geworden. Er zijn mensen met belangrijke inzichten gehaald, maar ook is er extra mankracht aan boord gehaald. Die mensen kunnen nu ook de randzaken regelen waar een trainer niet mee bezig wil zijn. Zoals Bas van Noortwijk en Sarith Hazi dat deden in het jaar dat wij kampioen werden. Als trainer hak je dan soms een knoop door. Dan geef je de spelers wel vrij, dan juist niet. Maar die mensen zijn heel belangrijk in zo'n hectische periode."

Slot heeft Van Bronckhorst al verschillende keren naar trainingscomplex 1908 gehaald. "Dat waardeer ik zeer, dat er waardering is voor wat je hebt betekend voor de club. Het is ook zo dat ik mijn contract heb uitgediend, dat er nooit gedoe is geweest met de club. Dat scheelt. Bij Rangers werd ik in november ontslagen en dat geeft toch een knauw. We wonnen de beker, haalden de finale van de Europa League in Sevilla en verloren pas na strafschoppen van Eintracht Frankfurt. En vervolgens haalden we voor het eerst in heel lange tijd de groepsfase van de Champions League."

Foto: AFP

Hij wil maar zeggen: trainers hebben niet veel krediet meer tegenwoordig. Maar dat heeft zijn enthousiasme voor het vak niet getemperd. Van Bronckhorst: "Natuurlijk wil ik verder als trainer. En er zijn mogelijkheden geweest, maar het kwam niet tot een akkoord of ik had er geen goed gevoel bij. Uiteindelijk wil je weer voor een groep staan. Nee, ik denk niet in Nederland. Zuid-Europa? Vanuit mijn periode bij Barcelona weet hoe het is om daar te wonen en werken, dat sprak en spreekt mij aan, maar we zien wel wat er op mijn pad komt."