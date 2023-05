Titia en Gijs Frieling ontwierpen een enorm poppenhuis

Titia en Gijs Frieling zijn moeder en zoon. Ze ontwierpen een poppenhuis op menselijke maat, een ode aan zondagsschilders, bordurende tantes en iedereen die gewoon iets wil maken.

Planten krioelen over het plafond, de wanden zijn gevuld met patronen in contrastrijke kleuren en daaroverheen zijn weer allerlei voorstellingen en kunstwerken geplaatst. Op de vloer is een groot tapijt geschilderd. De plankenvloer zelf is overigens ook schilderwerk. Er is een televisie met een vaasje erop, een schouw met een open haard, een venster met uitzicht op de Middellandse Zee.

In een tentoonstelling bij No Limits! Art Castle komt het werk van moeder en zoon samen. Gijs Frieling (56) schilderde met caseïneverf, ­verf met ei als bind­mid­del, een huiskamer waar de kunstwerken van Titia Frieling (78) aan de muren hangen. Het gaat om borduurwerk en andere kunstwerken die ze zelf gemaakt heeft, maar ook om dingen die ze door de jaren heeft verzameld of gekregen. Ze delen hun liefde voor het maken van dingen en worden geïnspireerd door elkaars werk.

No Limits! Art Castle is een tamelijk nieuwe ruimte die onderdeel is van Sexyland aan het IJ in Noord. Het kunstenaarsinitiatief wil de grenzen tussen insiders en outsiders in de kunstwereld opheffen. Hoewel die woorden een beetje beladen zijn; er is lang gezocht naar een geschikte term voor kunstenaars die buiten het professionele kunstcircuit opereren. Wie mensen als outsiders bestempelt, vindt blijkbaar dat ze zelf tot de insiders behoren, is de redenering. Dan duw je anderen eigenlijk naar buiten. Klein probleem: er is nog geen alternatief bedacht waarmee iedereen tevreden is.

Zonsverduistering

Titia Fieling noemt zich nog gewoon zondagsschilder. Ze werkte vanaf 1982 als hoofd organisatie in de Nieuwe Kerk en maakte daar tien jaar lang een jaarlijkse tentoonstelling van zondagsschilders. En intussen schilderde ze zelf. Omstreeks 2002 begon ze met borduren, denkt Titia. Gijs: "Ja, zoiets. Toen waren we in Frankrijk op vakantie en zei je: 'Ik wil borduren. Kun je niet een tekening maken van een zonsverduistering?' Dat is het eerste borduurwerk geworden."

Het borduren sloeg aan. Titia maakte meer voorstellingen die Gijs had getekend, maar borduurde ook voorstellingen van Henri Rousseau of filmstills van David Lynch. Er staan in de ruimte ook keramische werken. Gijs: "Waar heb je die ook weer gemaakt?" Titia: "Aan de keukentafel. Ik had een buurvrouw met een oven. Dus dat is heel leuk, de kinderen uit school halen en dan zulke dingen maken."

Titia en Gijs Frieling gingen samen exposeren. Een tentoonstelling in Velp heette Schaam je toch niet voor je tantes. Gijs: "Dat ging over borduren en handwerken, over dingen die tantes doen." Titia: "Ik had tantes die professionele borduursters waren. Ernee van der Linden-'t Hooft heeft in het Stedelijk Museum geëxposeerd en Atie Siegenbeek van Heukelom maakte borduurpatronen voor de Bijenkorf."

Geen schroom

In No Limits! Art Castle hangt nu ook een borduurwerk van Titia Gorter, een vriendin van Titia's grootmoeder. "Ik ben naar haar vernoemd. Ze was samen met haar zuster verraden in de oorlog en werd opgesloten in het Oranjehotel in Scheveningen. Daar maakte ze een borduurwerk, een dag uit het leven in de gevangenis. De draadjes haalden ze uit sokken en andere stukken textiel, de naalden moesten ze verstoppen."

Gijs en Titia Frieling nodigden ook collega-kunstenaars, familieleden en vrienden uit om onderdelen van de totaalervaring voor hun rekening te nemen. Er hangt bijvoorbeeld een portret van Dirk Frieling (1937-2011), echtgenoot van Titia en vader van Gijs. De titel van de tentoonstelling 70 procent is aan hem te danken. Gijs: "Mijn vader zei ooit als compliment over Titia dat ze eigenlijk alles durft te doen en zoveel dingen doet omdat ze mikt op 70 procent. Ze vindt dus niet dat dingen perfect moeten zijn. Ze heeft geen schroom om met iets te beginnen."

"Vaak hoor je mensen zeggen dat ze niet artistiek zijn. Dat ze zelf vinden dat ze niet kunnen tekenen. Terwijl ze het misschien best zouden willen. Veel mensen stellen hun standaard heel hoog want ze willen het meteen erg goed kunnen. Maar Titia zegt: ik begin gewoon want ik wil het gewoon graag doen."

Meikever

Gijs Frieling heeft veel muurschilderingen gemaakt, van kleine wc-muurtjes tot complete kerken. Vorig jaar nam hij met een team de Elleboogkerk in Amersfoort onderhanden. Ter gelegenheid van vijftig jaar Ruigoord heeft hij de kerk van Ruigoord beschilderd met ornamenten, planten, dieren, kolommen en strikken. Voor de ruimte van No Limits! Art Castle ontwierp hij een kamer waarin allerlei andere werken op een vanzelfsprekende manier met elkaar verbonden waren. Gijs: "Het idee is gebaseerd op een poppenhuis op ware grootte. In een poppenhuis heb je vaak gedeeltes die echt zijn en gedeeltes die gewoon op de muur zijn geschilderd."

Boven de wanden is een soort fries gemaakt met de namen van de maanden, die veranderd zijn in dieren. jaguari, zebrawari, paard, mandril, meikever. Ze zijn bedacht door Tonke Dragt. Gijs: "Dat vinden we gewoon heel poëtisch." Titia: "Dat hebben wij, daar worden we nou echt heel vrolijk van."

Titia hoopt dat de bezoekers van de tentoonstelling vooral veel plezier hebben. Gijs hoopt dat mensen zelf zin krijgen om iets te maken. "Dat is denk ik belangrijk. Je kunt een schilderij maken, maar je kunt ook iets op de muur schilderen. Het hoeft niet meteen perfect, je hoeft er geen cursus voor te gaan doen of jaren te oefenen. Je kunt het gewoon doen, want je kunt het ook weer weghalen. Je kunt dingen maken en uitproberen."

70 procent, Titia Frieling en Gijs Frieling, No Limits! Art Castle, Sexyland, t/m 21-5.

Gijs en Titia Frieling: 'Je kunt een schilderij maken, maar je kunt ook iets op de muur schilderen. Het hoeft niet meteen perfect, je hoeft er geen cursus voor te gaan doen of jaren te oefenen.'

