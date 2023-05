Man (22) overlijdt aan salmonellabesmetting na bedrijfsbarbecue: is kippenbedrijf schuldig?

Delen via E-mail

Een pluimveebedrijf uit Lunteren verzweeg volgens het Openbaar Ministerie in 2017 een salmonellabesmetting. Die besmetting kwam aan het licht toen eind juni dat jaar in Duitsland een 22-jarige man bezweek na het eten van besmette eieren.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Deze eigenaar hield een sjoemelcultuur in stand", zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Zwolle.

Elf collega's van een Duits bedrijf hielden op 18 juni 2017 een bedrijfsbarbecue. Naderhand werden acht personen ziek, naar later bleek als gevolg van een salmonellabesmetting. Een van hen, een 22-jarige man, kwam in het ziekenhuis terecht en overleed uiteindelijk tien dagen na het feest.

Uit Duits onderzoek bleek dat de besmette eieren die bij dat feest in het eten verwerkt waren, afkomstig waren uit stallen in het Friese Wouterswoude, onderdeel van een pluimveebedrijf uit Lunteren. De eieren waren op 24 mei gelegd door kippen van dat bedrijf.

De bedrijfsleider nam zelf op 6 juli 2017, na de melding van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) monsters in de stallen. Die bleken negatief. Maar 20 van de 21 monsters door de NVWA een dag later genomen, bleken wel positief.

Verzwegen besmetting

Volgens het Openbaar Ministerie verzwegen de Friese bedrijfsleider Sije van der V. (42) en de 51-jarige eigenaar Bertus V. uit Lunteren die besmetting uit financieel gewin. Eieren die voor consumptie geschikt zijn, leveren meer geld op dan eieren die in de industrie verwerkt worden. Als eieren met salmonella besmet zijn, mogen die nog wel aan de industrie geleverd worden.

Het wel melden van de besmetting zou het Gelderse bedrijf in 2017 zo'n 240.000 euro aan omzet hebben gekost, berekende de NVWA. Het laboratorium uit Duiven dat de monsters in 2016 en 2017 onderzocht, had echter wel positieve resultaten in de administratie. Volgens het Openbaar Ministerie hield het lab die uitslagen verborgen op verzoek van de verdachten.

'Achteloos omgegaan met besmetting'

Op een van de formulieren gaf het verdachte bedrijf het laboratorium geen toestemming om besmettingen direct bij de NVWA te melden, meende het Openbaar Ministerie. Bij het lab in Duiven werden formulieren gevonden waaruit salmonellabesmettingen bleken in juni en juli 2016 bij de stallen in Wouterswoude.

Daaruit concludeerde de officier dat het bedrijf een jaar lang besmetting heeft verzwegen. Bedrijfsleider van der V. heeft niets verzwegen, zei hij tijdens de zitting in Zwolle. "Ik had er ook geen belang bij. Ik had er geen cent extra loon door gekregen."

Eigenaar Bertus V. heeft het bedrijf inmiddels verkocht. Na de fipronilaffaire enkele jaren terug, waarbij eieren besmet bleken met een verontreinigingsmiddel, en vogelgriep bij een bedrijf op 900 meter afstand waardoor ook zijn bedrijf uit voorzorg geruimd werd, was er bij hem iets geknakt, zei hij emotioneel.

'Zoiets niet nog een keer'

"We hebben toen binnen een jaar 300.000 kippen moeten vergassen. Zoiets wilde ik niet weer meemaken." De afwikkeling van de monsters uit de stallen hield hij niet nauwgezet bij. Hij had het volle vertrouwen in zijn bedrijfsleider.

De officier rekende het de verdachten zwaar aan dat ze zo achteloos omgingen met een besmetting waaraan mensen kunnen overlijden. Ze eiste tegen de eigenaar en de bedrijfsleider dezelfde werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.

Het bedrijf moet wat haar betreft 140.000 euro boete betalen. Het betreffende laboratorium uit Duiven werd niet vervolgd omdat het schikte met het Openbaar Ministerie, meldde de officier van justitie. "De pluimveehouder is verantwoordelijk voor het melden van een salmonellabesmetting bij de NVWA", zei ze hierover.

'Geen verband tussen overlijden en eieren'

"Waarom zij wel en het laboratorium niet?" vroeg advocaat Mariska Bischop zich hardop af in de rechtszaal. Waarom werden haar cliënten wel in het openbaar vervolgd maar de laborant, de eigenaar en het laboratorium uit Duiven zelf niet?

Meer nog hekelden de twee raadslieden het verband dat werd geschetst tussen de dood van de Duitser en de door het Gelderse bedrijf geleverde eieren. "Dat verband is er niet." Het is de bedrijfsleider en de eigenaar ook niet ten laste gelegd, zei Bischop.