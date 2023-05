Hans Barkel schrijft zijn muzikale 'masterpiece'

Het is zijn grootste werk tot nu toe. In Het gemis, een achttiendelige compositie voor koor en orkest, brengt dirigent en pianist Hans Barkel een ode aan de vrijheid. Het persoonlijke verhaal van zijn vader, gijzelaar van de Duitsers in de oorlog, vormt daarbij een belangrijke inspiratiebron. 'Wie onvrijheid heeft gekend, weet ook wat vrijheid is.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zijn contrabas staat naast de piano in de kamer. Voor Hans Barkel, geboren en getogen in Bornerbroek, is het een tastbare herinnering aan zijn vader Gerard. "Hij heeft er zijn hele leven op gespeeld. Door zijn ervaringen in de oorlog en later Nederlands-Indië was hij voor het leven getekend. Muziek was een belangrijke uitlaatklep. Hij had eigenlijk naar het conservatorium gewild, maar dat is er nooit van gekomen. Als ik nadenk over vrijheid zoals ik de afgelopen jaren heb gehad, dan denk ik altijd ook aan hem."

Vanavond op Bevrijdingsdag in de kerk van zijn geboortedorp presenteert hij het resultaat van zijn bespiegelingen. Barkel, arrangeur van onder meer het Nederlands Blazers Ensemble en de Passiespelen in Hertme, dirigeert dan de première van zijn eerste grote eigen compositie. In een muzikale vertelling van ruim een uur voor koor en klein orkest leidt hij het publiek langs de vele betekenissen van het woord vrijheid en, vooral ook, het gemis daaraan.

"Het verhaal van mijn vader staat niet op zich. Het is onderdeel van iets veel groters. Onvrijheid doet zich voor in vele vormen. In oorlogen, dictaturen maar ook bij ziekten en epidemieën. Niet voor niets draagt het openingsdeel de titel 'Die 1,5 meter'. Het beschrijft wat er met ons gebeurde in de coronaperiode. We zijn het al weer vergeten, maar het was natuurlijk wel degelijk een moment waarop we voor het eerst sinds de oorlog weer beseften wat vrijheid eigenlijk is."

Vader bij Stork

Zijn vader Gerrit Barkel werkt bij Stork in Hengelo als de oorlog uitbreekt. Op 29 april 1943, als het personeel besluit om het werk neer te leggen, behoort hij tot de stakers. "Hij was een echte Hengeloër. Een deel van mijn familie woont daar nog. Hijzelf moest onderduiken. Bij hun pogingen om de orde te herstellen namen de Duitsers hem als gijzelaar. Op een of andere manier wist hij te ontkomen. Na een paar maanden in Wiene, dook hij onder bij boer Braamhaar in Bornerbroek. Daar woonde mijn moeder. Ze werden verliefd en hij is nooit meer weggegaan. Na zijn terugkeer uit Indonesië zijn ze getrouwd. Hij vocht daar als militair. Met kapotte nieren en malaria keerde hij terug. Gewond in zijn lichaam, maar vooral ook in zijn geest."

Hoewel zijn vader vroeg overlijdt, leeft hij lang genoeg om zijn liefde voor muziek door te geven aan zijn kinderen. "Hij was een echte liefhebber. Iemand die alle instrumenten speelde en optrad met allerlei combo's en orkestjes. Hij vond het ook geweldig dat ik naar het conservatorium ging. In mij zag hij terug wat hij zelf nooit heeft gekund."

Muzikale omnivoor

Hans Barkel is, net als zijn vader, een muzikale omnivoor. Opgeleid als pianist bij Benno Pierweyer en Ber Joosen op het conservatorium in Enschede en later gekneed in de lichte muziek aan het conservatorium in Hilversum. "Daar zaten destijds wel meer Twentenaren. Trompettist Jan Wessels, contrabassist Ruud Ouwehand: ik noem er maar een paar. Ik heb in Teach Inn gespeeld, maar ook in allerlei bands. Daarnaast speelde ik vanaf m'n 13de in de kerk van Bornerbroek. Dan kwam ik zaterdagnacht om vijf uur terug van een optreden en had ik om negen uur op zondagochtend al weer in de mis."

Het aanknopingspunt voor Het Gemis is Ad Fundum, het 53 jaar oude koor waarvan hij al een halve eeuw de dirigent is. Het werd ooit opgericht als jongerenkoor, maar beheerst inmiddels ook met ouderen een breed repertoire. "Dat is ook wat ik altijd heb nagestreefd. Wil je vitaal blijven, dan moet je meer doen dan alleen zingen tijdens de diensten. Al heel snel ben ik ook begonnen met kleine, meerstemmige stukjes te schrijven. Die voerden we dan uit. Net als grote werken van anderen zoals het Stabat Mater van Jenkins.. Op een gegeven moment ontstaat dan het idee: waarom ik schrijf ik zelf niet een keer iets groots? Als kind hoorde ik in de kerk altijd de prachtige, destijds heel bekende mis van Perosi. Toen al wist ik in diep in mijn hart: ooit wil ik ook zelf zoiets schrijven."

De herinnering aan zijn vader, gijzelaar tijdens de Aprilmeistaking uit de Tweede Wereldoorlog, is een van de inspiratiebronnen voor Het Gemis Foto: Wouter de Wilde

Katholieke mis als basis

Een echte mis is Het Gemis niet geworden, maar het is er qua vorm wel losjes op gebaseerd. De klassieke Latijnse gezangen Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei zijn herkenbaar, maar wel uitgebreid met moderne teksten in het Nederlands van de hand Marijke Agterbosch, oud-stadsdichter van Hengelo. Barkel voegde bovendien nog veertien delen toe, eveneens gekoppeld aan momenten uit de traditionele katholieke mis.

"Het woord God of Allah komt er niet in voor. Dit stuk gaat over vrijheid en onvrijheid. De boodschap is universeel. Net als de muziek. Soms is het klassiek, dan weer jazz of pop. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen er zich in moeten herkennen."

Behalve in Bornerbroek wordt Het Gemis uitgevoerd in Ootmarsum (6 mei) en Delden (13 mei). Een band van vier muzikanten die verschillende instrumenten bespelen maar ook technici en dansers werken mee. "Weet je wat het echte geheim van vrijheid is? Mijn oude pastoor Jan Kortstee heeft dat ooit eens prachtig verwoord. Elke mis opnieuw had hij zijn eigen persoonlijke bede: 'Laten we bidden voor de mensen die het moeilijk hebben, maar vooral ook voor de mensen die moeilijk dóén.' Precies die woorden gebruik ik ook in Het Gemis. Ze zijn me uit het hart gegrepen, vooral op 5 mei. Als die bede uit zou komen, zou er nooit meer onvrijheid bestaan."