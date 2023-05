AIVD waarschuwde voor complotdenkers zoals Chadi en Emmanuel

De AIVD waarschuwde voor de gevaren van anti-institutioneel extremisme. Twee jongeren die in complotten geloven, voelen zich weggezet als gevaarlijk.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik ben er niet per se trots op, maar ik moet helaas bekennen dat ik een complotdenker ben", zegt de twintigjarige Emmanuel. "Althans, dat is hoe mensen mij noemen als ze mijn meningen horen." Zijn vriend Chadi Akdah (20) zit naast hem en knikt. "Ik ben ook een complotdenker", voegt Akdah toe. Nee, we geloven niet in reptielen, zegt Emmanuel. Hij doelt daarmee op de reptielencomplottheorie die zegt dat de elite in werkelijkheid bestaat uit verklede reptielen. "Waar ik in geloof, is helemaal niet zo gek."

In een buurthuis in Amsterdam-Zuid vertellen de twee vrienden over hun wantrouwen tegen de overheid. Het begon al in hun jeugd. Ze groeiden op in gezinnen met lage inkomens, en in wijken met veel achterstanden. Ze vertellen over hoe hun omgeving benadeeld wordt door fouten die de overheid maakt. Zo is een goede vriend bijvoorbeeld slachtoffer van het toeslagenschandaal, en op jonge leeftijd uit huis geplaatst. "Ik heb nooit het gevoel dat de overheid ons steunt in onze problemen", zegt Akdah.

Emmanuels moeder vluchtte op jonge leeftijd uit Colombia naar Nederland. Ze vertelde thuis over corruptie in haar thuisland, en hoe ze daar de overheid niet kon vertrouwen. "Misschien begon daar mijn wantrouwen tegen overheden." Terwijl zijn moeder nog steeds een overtuigde socialist is, zijn Emmanuel en zijn vader sinds de pandemie van politieke kleur veranderd. "Met mijn vader zit ik op een lijn, met mijn moeder niet meer."

AIVD: bedreiging voor de veiligheid

Akdah en Emmanuel zijn niet de enigen die sinds de coronacrisis geloven in complottheorieën. In het jaarverslag van de AIVD meldde de inlichtingendienst onlangs dat steeds meer mensen geloven in een 'kwaadaardige elite'. De AIVD noemt het zelfs het populairste extremistische narratief dat op lange termijn een ernstige bedreiging vormt voor de veiligheid. Akdah: "Nu ben ik niet meer iemand die gewoon kritisch denkt, maar behoor ik tot de groep die de AIVD bestempelde als de gevaarlijkste groep van Nederland."

En dus maken Akdah en Emmanuel zich zorgen. "Het voelt alsof er een terroristisch label op mij is geplakt", zegt Emmanuel. De toon richting mensen die in complotten geloven wordt volgens hem steeds agressiever. "Daardoor ben ik er steeds meer in gaan geloven. Waarom zouden ze anders zo ver gaan?"

Schipperen tussen twee werelden

Zo zien de twee vrienden vaker een dubbele agenda in overheidsbeleid, waar volgens hen een 'kwaadwillende elite' achter zit. Wat die elite wil? Totale controle, denkt Akdah. "Ik ben bang dat wij over vijf jaar net zo leven als in China, waar elke vijf seconden een foto van je wordt gemaakt als je op straat loopt."

Hij wordt af en toe moedeloos als hij aan de toekomst denkt, zegt Akdah. Ook Emmanuel herkent dat en volgt daarom het nieuws niet meer. "Het heeft een negatieve impact op mijn leven. Ik wil wel nog meedoen met de samenleving. Anders is het wel heel eenzaam." Het voelt als schipperen tussen twee werelden: de normale, en die van de complotten, zeggen ze.

Corona bevestigde complotten

Ze keken online weleens naar video's met complotten, maar voor de pandemie was dat maar een klein onderdeel in hun leven. "Volgens een van die complotten zou rond 2020 een virus uitbreken", zegt Akdah. "Bij het uitbreken dacht ik: oh shit. Het waren niet alleen maar gekke gedachtes." Met als gevolg dat de vrienden sceptisch werden over het coronabeleid.

Nu de pandemie zo goed als voorbij is, storten Akdah en Emmanuel zich in nieuwe complotten. Ze denken onder meer dat Rutte, Xi Jinping en Poetin slechts 'puppets' zijn van de échte elite, en dat de 'woke-agenda' wordt gepusht. Bill Gates heeft volgens Akdah gezegd dat er te veel mensen op aarde zijn. Gates waarschuwde in 2018 voor de snelle bevolkingsgroei. "Transgender personen worden onvruchtbaar gemaakt, dus dat kan een motief zijn om dat te pushen. Misschien ben ik dan een gekke wappie, maar ik denk wel warm te zitten." Uit cijfers van Amsterdam UMC blijkt dat nog maar een kwart van de trans mannen hun baarmoeder laat verwijderen.

Informatie via sociale media

Hoe ze aan hun informatie komen? Akdah zegt de meeste nieuwskanalen nog te volgen. Emmanuel doet dat niet meer, het meeste vindt hij via sociale media, zoals TikTok. Verder luisteren ze podcasts van mensen die ze wél vertrouwen, zoals de Canadese conservatieve psycholoog Jordan Peterson.

"Ik zie weleens video's voorbij komen van Ongehoord Nederland op TikTok", zegt Emmanuel. "Het gekke is dat zij op dezelfde complotten komen als ik, terwijl we andere kanalen volgen." Of daar dan niet een agenda achter zit? Nee, dat gelooft hij niet.