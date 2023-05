Songfestival Mia: 'Boodschap totaal verkeerd overgekomen'

Mia en Dion, de artiesten die Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival, kennen een lastige aanloop naar het ESF. Naast nogal matige optredens tijdens de voorbereiding, werd er getwijfeld aan de selectieprocedure én was er flinke ophef op sociale media. Volgens Mia was er sprake van een dubbel misverstand: 'Heel jammer.'

Dit artikel is afkomstig uit de Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Kort nadat Mia en Dion werden onthuld als de Nederlandse Songfestival-inzending dook er een oude Instagram-post op waarin Mia al vooruit leek te blikken op haar deelname. Volgens Mia zelf was er gewoon sprake van grappig bedoelde bluf. "Ik ging er niet vanuit dat Eurovisie écht ging gebeuren. Ik had net mijn Amerikaanse artiestenvisum binnen, dat is niet makkelijk te verkrijgen. Vlak voor ik verhuisde, belde Duncan om te zeggen dat ze het nummer gingen insturen. Ik heb geen moment gedacht: ik moet in Nederland blijven. Hoe groot is de kans nou dat zoiets echt lukt? Daarom moest ik zo lachen om de geruchten dat we een jaar geleden al wisten dat wij het werden. Nu weet ik dat ik twee keer moet nadenken voor ik iets online zet. Iemand die mij niet kent, kan wat ik zeg volslagen anders opvatten."

'Nergens op mijn plek'

Dat gebeurde ook met oude beelden waarin Mia vertelde dat ze depressief werd als ze vanuit het buitenland terugkeerde in Nederland. De zangeres wilde Nederland absoluut niet afkraken, maar juist vertellen over haar worsteling met depressie. "Mijn ouders zijn gescheiden, op de basisschool ben ik gepest. In mijn klas voelde ik me een buitenbeentje en thuis was er spanning. Als negenjarige was ik dus voor mijn gevoel nergens echt op mijn plek."

Mia ging naar de toneelschool, waar ze ontdekte dat haar lastige jeugd nog erg diep zat. Acteren maakte haar ook niet zo gelukkig als ze dacht, waarna ze behoorlijk in de put viel. "Dat maakte me in de war. Een jaar lang lag ik liever in bed dan dat ik mensen zag. Toen ik naar New York ging, had ik daar geen last meer van. Daar zag ik voor het eerst weer mogelijkheden en bouwde ik mijn zelfvertrouwen op."

Denkend aan Holland

De beruchte uitspraken van Mia gingen eigenlijk niet over Nederland, maar over haarzelf. "Ik wilde heel kwetsbaar delen dat ik depressief was. Ik was achttien en had op die leeftijd weinig goede herinneringen aan Nederland. Toen ik ging reizen, ervoer ik voor het eerst complete vrijheid. Het is niet gek dat je dan, als je terug naar Nederland gaat, weer herinnerd wordt aan de nare dingen. Mijn boodschap is totaal verkeerd overgekomen. Het was niet negatief naar Nederland toe bedoeld. Heel jammer."