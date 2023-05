Huiseigenaren moeten wennen aan prijsveranderingen

Delen via E-mail

Huiseigenaren willen nog steeds te veel geld hebben voor hun woning. Maar de huizenprijzen zijn aan het dalen en de vraagprijs krijgen ze in veruit de meeste gevallen niet. Zo gaat in Arnhem nog maar één op de vier woningen weg voor meer geld dan de vraagprijs.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat blijkt uit gegevens van Brainbay, onderdeel van makelaarsorganisatie NVM.

Verkopers in de regio Arnhem en Nijmegen verlangen 361.000 euro voor een tussenwoning. Dat is 50.000 euro méér dan de koper er uiteindelijk voor wil betalen (311.000 euro). In de Achterhoek vragen huiseigenaren ook te veel geld, maar ze lijken iets realistischer. Een tussenwoning met een vraagprijs van 274.000 euro gaat hier uiteindelijk weg voor 266.000, dat is 9000 euro minder dan de verkoper er aanvankelijk voor wilde hebben.

Minder krijgen dan de vraagprijs, het is voor veel verkopers van huizen een nieuwe werkelijkheid. "De huizenprijzen zijn aan het dalen. Vooral in het westen van het land, maar óók in Gelderland", zegt woningmarktexpert Paul de Vries van het Kadaster.

Er zijn eigenaren die vasthouden aan de prijs die ze ooit bedacht hebben, vervolgt hij. "Zij zijn minder geneigd om met de prijs naar beneden te gaan en vinden het lastig om te accepteren dat de huizenprijzen dalen."

'Huizenprijs daalt met 10 procent'

De woningmarkt koelt verder af, zegt ook woningmarktexpert Mirjam Bani van ING. Dit jaar dalen de prijzen met zo'n 6 procent en volgend jaar nog eens met 1 procent, verwacht de expert. Sinds de prijspiek van juli vorig jaar tot halverwege volgend jaar verwacht ze in totaal een daling van de huizenprijs van 10 procent.

In de regio Arnhem-Nijmegen zakte de gemiddelde huizenprijs met 6,4 procent naar nu 362.000 euro. Het hardst gingen de twee-onder-een-kappen onderuit met maar liefst bijna 10 procent (gemiddelde prijs is nu 425.000 euro). Een tussenwoning, het meest verkochte woningtype, zakte met 5 procent in prijs naar 311.000 euro.

Achterhoek

In de Achterhoek ging de gemiddelde huizenprijs met 5,2 procent terug naar gemiddeld 367.000 euro. Hier daalde de prijs van een tussenwoning het hardst, namelijk met 6,8 procent in vergelijking met een jaar geleden naar 266.000 euro.

In de regio's Buren, Culemborg, Tiel, Betuwe en West Maas en Waal ging ruim 8 procent van de woningprijzen af. Gemiddelde prijs van een woning is nu 412.000 euro, een jaar geleden telde de huizenkoper hiervoor 451.000 euro neer.