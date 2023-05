Tientallen auto’s haperen door fout bij tankstation

Door een fout bij een tankstation hebben automobilisten dagenlang ongemerkt de verkeerde brandstof getankt. Vele tientallen, mogelijk honderden auto's haperen nu. Garages hebben er hun handen vol aan. Bas van Vliet is een van de slachtoffers. 'Ik ga zeker een claim indienen.'

Veel automobilisten keken afgelopen week gek op. Ze hadden wel bij de juiste brandstofpomp getankt bij tankstation De Haan aan de Parallelstraat in de Rotterdamse wijk Overschie, maar hun auto sputterde toch tegen. Het blijkt te zijn misgegaan bij de levering van de brandstof. Toen is er benzine terechtgekomen in de dieseltank van het pompstation en andersom.

Rotterdammer Bas van Vliet stond vorige week al bij de garage omdat zijn Kia Picanto maar bleef sputteren. "We rijden er niet zo vaak in. Ze keken hem na, maar maandag haperde de motor weer", zegt hij. Toen hij hem terugbracht, vroeg de garagehouder waar hij getankt had. "Ik zei: 'Bij De Haan'. Toen wist hij meteen waardoor het kwam: verkeerde brandstof."

De reparatie kost hem een paar honderd euro. "Die meiden van het pompstation kunnen er ook niets aan doen", zegt hij. "Maar ik wil het geld wel terug, dus ik ga een claim indienen."

Niet direct ingegrepen

Tankstation De Haan is 'enorm geschrokken van de situatie', zegt woordvoerder Mirjam Yousef. Volgens haar loste een tankauto op 22 april benzine in de tank voor de dieselpompen en diesel in de tank voor de benzinepompen. Pas drie dagen later, op 25 april, was het probleem opgelost. Omdat het even duurde voordat de eerste klachten binnenkwamen, kon het bedrijf niet direct ingrijpen.

In die tussentijd kwamen er talloze klanten tanken, en velen kregen problemen met hun voertuig. "Dit betreuren wij ten zeerste", aldus de woordvoerder. "We zijn momenteel bezig om dit met alle getroffen klanten volledig en netjes op te lossen. We vergoeden de gevolgschade aan de auto's." Gedupeerden kunnen zich telefonisch melden of langsgaan bij het tankstation.

Honderden reacties

Hoeveel klanten precies gedupeerd zijn, is niet duidelijk. Woordvoerder Yousef zegt dat ze daar geen beeld van hebben. "Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die misbruik van de situatie maken", zegt zij. "We moeten eerst controleren of mensen die schade melden wel echt getankt hebben op de dagen dat er verkeerde brandstof in de tanks zat."

In de Facebook-groep 'Overschie Leeft' reageren honderden mensen op een bericht van een van de gedupeerden. Veel van hen zeggen ook problemen te hebben met hun auto.

Veel pruttelende auto's

Bij drie garages in de buurt van tankstation De Haan meldden zich al veel klanten met pruttelende auto's. Eigenaar Willem van Garage Willem zegt er een stuk of twintig te moeten repareren. "De telefoon staat niet stil." Garagehouder Richard Sluijter, ook in Overschie, heeft er inmiddels twaalf binnengekregen.

Autobedrijf Van Dartel repareerde zeven auto's nadat ze de verkeerde brandstof in hun tank hadden. "Ik kreeg vorige week een oudere mevrouw met een Polo", zegt John van Dartel. "Toen we hoorden waar ze getankt had, wisten we meteen wat er aan de hand was. We hebben de tank geleegd, de systemen schoongemaakt en de bougies vervangen."

Benzine in dieselauto is het schadelijkst, schade verschilt per voertuig

De ANWB krijgt per jaar 10.000 tot 12.000 meldingen van automobilisten die de verkeerde brandstof hebben getankt, veelal per ongeluk. Het komt dusdanig vaak voor dat de Wegenwacht er speciale auto's voor heeft met de juiste benodigdheden, zo vertelt Johan Brouwers. Hij is teammanager Technische Informatie bij de ANWB.

Volgens hem is bijna ieder geval van verkeerd tanken uniek. "Hoe schadelijk het is, hangt af van merk, model en bouwjaar van de auto. En ook van de hoeveelheid verkeerd getankte brandstof. Daarbij geldt dat modernere auto's hier gevoeliger voor zijn. Nieuwe auto's zijn complexer omdat ze aan strengere regels voor bijvoorbeeld uitstoot moeten voldoen."

De schade is sowieso een stuk minder als een auto nog niet is gestart na het verkeerd tanken. "Vaak merken mensen het ook al terwijl ze nog bezig zijn. Dat is eigenlijk de beste situatie. We adviseren dan altijd om de auto niet te starten."

Per ongeluk

Dieselrijders die (per ongeluk) benzine in hun auto hebben getankt, zijn het slechtst af. "Het brandstofsysteem rekent op de smerende werking van de diesel. En als dat een keer ontbreekt, kan dat al leiden tot overmatige slijtage van onderdelen van het dieselsysteem."

Als er diesel in een benzine-auto wordt getankt, leidt dit niet tot schade aan het brandstofsysteem zelf. Maar omdat de verbranding van de brandstof niet goed is verlopen, kan wel elders in de auto schade ontstaan. Vaak merken automobilisten dit als het storingslampje in de auto gaat branden.

Wegrijden

Hoe snel de problemen optreden na het verkeerd tanken, verschilt ook per auto. Vaak kunnen automobilisten nog wel wegrijden omdat er nog 'goede' brandstof onderweg is naar de motor.