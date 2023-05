Ruzie en onrust bij de grootste apothekersketen van het land

Vóór de balie lijkt een apotheek het toonbeeld van een serene werkvloer. Achter de schermen, zeker bij Benu-apotheken door heel het land, is de rust echter compleet zoek. Apothekers en assistenten ruziën met hun baas, willen actie of nemen ontslag omdat ze zich ondergewaardeerd voelen. 'De maat is vol.'

Omdat er weinig oog voor is, lijkt het conflict zich in stilte te voltrekken. Maar bij de bijna 350 apotheken van Benu, daarmee de grootste keten van ons land, is de onvrede groot. Van hoog tot laag. "In het zuiden des lands is een team in één keer opgestapt. Ongekend. In de vestiging Schollevaar in Capelle aan den IJssel zijn er drie assistenten weggegaan, inclusief de apotheker. Een vierde heeft overplaatsing gevraagd."

Het is een van de anonieme reacties. Een apotheker die wel vertelt waar het aan schort, is Widiane Harrou. Ze heeft haar ontslag ingediend. "Ik werk hier vijf jaar. Onder meer vanwege alle onrust ga ik weg. Ik heb het zien verslechteren en verharden. De balans is doorgeslagen naar de verkeerde kant."

'Collega's denken: verrek maar'

De apotheker van het Carnissehuis, op Zuid in Rotterdam, mist de waardering voor haar werk en voelt zich niet gesteund in wat ze doet. "We zijn al jaren bezig voor een eigen cao. Die komt er maar niet. De directie luistert niet, wil niet met ons praten. Ik sta met twee van de vier assistenten; soms met één, wat eigenlijk niet mag. Voor mij is een grens bereikt."

Theo Hans van der Iest herkent dat. Hij is apotheker en voorzitter van de Vakbond Van Benu Apothekers (VVBA). "Er zijn genoeg collega's die denken: verrek maar." Na jaren touwtrekken is er nog geen cao, ondanks een reeks estafettestakingen. "Ze doen alles om niet met ons in gesprek te hoeven. Wij vertegenwoordigen wel 285 van de 345 Benu-apothekers."

Volgens hem heeft de directie het afgelopen jaar 'veel kwaad bloed' gezet. "Wij zijn professionals, dragen grote verantwoordelijkheid. Een fout in de apotheek kan catastrofaal zijn. Daar zijn we ons van bewust. Betaal ons daar dan ook naar. Al jaren blijven wij achter bij de inflatiecorrectie. Er gaan veel mensen weg, maar het lijkt Benu niet te interesseren."

Geen volledig beeld

Waar ze in eerste instantie de boot ietwat afhield, laat Benu-woordvoerder Kim Assink later weten dat de apothekers deze week nog een nieuw voorstel krijgen. En ze wijst erop dat het de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) is die over de cao voor de apothekersassistenten gaat. Daar is het wachten op de uitkomst bij de vakbonden, zegt ze. Van specifieke personeelstekorten bij vestigingen en groeiende onvrede onder de medewerkers geeft de woordvoerder aan geen concreet beeld te hebben.

De Benu-apotheek in Schollevaar in Capelle aan den IJssel. Hier is nog amper personeel aanwezig of er worden tijdelijke krachten ingehuurd. Foto: Google Streetview

Het kraakt en piept niettemin bij de Benu-apotheken. In de Rotterdamse regio bijvoorbeeld in Oosterflank, Carnisse, Capelle-Schollevaar en Feijenoord. Sermin Ozun en Samira Ajarai werken een groot deel van hun leven in apotheek Rosestraat.

Sigaar uit eigen doos

De assistenten zijn het beu met een kluitje in het riet te worden gestuurd. Ontslag nemen komt niet in ze op. "Waarom? Omdat we meer loon willen? We hebben een heel gezellig team, daar knokken we voor."

Ze maken zich op voor een eerste landelijke actiedag. "En niet in het weekend, zoals vorige keer", reageert het duo dat ervan baalt dat hun eigen vakbond, de FNV, niet thuis geeft. "Ze hebben de onderhandelingen heropend, maar we kregen een sigaar uit eigen doos: 2,5 procent ten koste van ons pensioen."

Ze vertellen over de groepsapp binnen Benu. "Als je leest hoe boos iedereen is... dan begrijp je niet dat de directie Oost-Indisch doof blijft."