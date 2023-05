Verloskundige moet overal ergens zijn zonder vaste afdeling

Zutphen moet het voortaan stellen zonder afdeling verloskunde in het ziekenhuis. Hoe ingrijpend dat is, weet verloskundige Colette Bloetjes uit Steenwijk maar al te goed. Tien jaar geleden stopte het ziekenhuis in Meppel met bevallingen en dat had grote gevolgen. 'Nog minder thuisbevallingen en verloskundigen in een spagaat.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het kan maar zo gebeuren dat Colette Bloetjes een kind ter wereld helpt in het ziekenhuis in Heerenveen, terwijl 70 kilometer zuidelijker een van 'haar' andere zwangeren in Isala in Zwolle aan het baren is. Sinds het Diaconessenziekenhuis in Meppel (nu Isala) tien jaar geleden wegviel als klinische bevallingslocatie, zijn dit soort situaties geen uitzondering.

Verloskundige Colette Bloetjes. Foto: Eigen foto

Het sluiten van de afdeling verloskunde in Meppel zette de hele praktijk op z'n kop. "Ons werk is onvoorspelbaar, dat hoort erbij. Maar nu zijn de afstanden zó groot geworden, dat is zonder extra verloskundige niet te behappen. Voorheen zat het ziekenhuis op 15 tot 25 minuten rijden, die afstand is nu minimaal verdubbeld."

'Geen partij voor die grote jongens'

Zutphen is in rep en roer nu de afdeling verloskunde in het Gelre ziekenhuis ineens gesloten is. Een al voorgenomen besluit is versneld uitgevoerd door de personeelstekorten op de afdeling. De sluiting van verloskunde in Meppel had destijds een wat langere aanloop, weet Bloetjes nog. "We hebben zoveel gesprekken gevoerd: met directie, verzekeraars, externe partijen. Maar uiteindelijk was het allemaal al beklonken. Wij zijn gewoon geen partij voor die grote jongens."

Bevallingen zijn overal en nergens

Wel kwam er een tegemoetkoming in de bekostiging van een extra collega. Alleen op deze manier is veilige verloskundige zorg te garanderen, zegt de Steenwijkse verloskundige. "Door het wegvallen van Meppel missen we een centraal punt. Bevallingen zijn nu overal en nergens. In Heerenveen, Zwolle en soms zelfs in Drachten of Leeuwarden, als dichterbij geen plek is. Onze aanrijtijden zijn zo lang geworden, dat extra menskracht nodig is om acute zorg te kunnen verlenen op een plek elders in ons gebied. Natuurlijk proberen we het op te vangen in samenwerking met buurpraktijken, maar het houdt een keer op."

In haar praktijk wordt thuis bevallen steeds meer een zeldzaamheid. Zwangeren wikken, wegen en kiezen vaak toch op voorhand voor een ziekenhuisbevalling. Bloetjes is er eerlijk gezegd soms blij mee. "Soms wonen mensen echt zo in de middle of nowhere, dat het verstandiger is af te zien van een thuisbevalling. Als er een complicatie is, wil je geen uur onderweg zijn naar een ziekenhuis." Tegelijk vindt ze het jammer dat zulke keuzes gemaakt moeten worden vanwege de logistiek. "De hele geboortezorg wordt al zo gemedicaliseerd."

Wat zou ze zwangeren en verloskundigen in Zutphen aanraden? "Verloskundigen, ga met je collega's en buurtpraktijken in gesprek en kijk wat je voor elkaar kunt betekenen. Ga ook in gesprek met de verzekeraars. Zij zijn verplicht zorg in te kopen en zijn medeverantwoordelijk voor voldoende en veilige verloskunde. En tegen zwangere vrouwen zou ik zeggen: focus je niet op één ziekenhuis. Ik heb regelmatig vrouwen die beslist niet naar Heerenveen willen omdat hun kind dan een Friese geboorteplaats heeft. Maar als Zwolle geen plek heeft, kom je er toch terecht."

Binnen 45 minuten op een afdeling verloskunde, kan dat?

In Nederland moet bij spoed een patiënt binnen 45 minuten op de spoedeisende hulp of de acute verloskunde van een ziekenhuis kunnen zijn. Jaarlijks onderzoekt het RIVM in welke mate die norm wordt gehaald. De jongste analyse, over 2021, laat zien dat spoedritten naar verloskunde vooral in Zeeland en op de Waddeneilanden kunnen oplopen tot wel 90 minuten. In een deel van de Noordoostpolder en de Kop van Overijssel ligt de aanrijtijd gemiddeld tussen drie kwartier en een uur.