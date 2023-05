Frits Barend herdenkt zijn Duitse redder in Klein-Zundert

Aan de 'goede Duitser' die in Klein-Zundert begraven ligt, heeft Frits Barend zijn leven te danken. De tv-persoonlijkheid vertelde dinsdag in het dorp het wonderbaarlijke verhaal van Joep Henneboel. Hij wil dat het graf een officieel oorlogsmonument wordt. 'Ik ga jullie helpen.'

Een Nederlandse politieman en een Duitse 'Grüne' stonden voor de deur van de opa en oma van Frits Barend in Amsterdam. Het was midden in de oorlog. Ze kwamen voor de ouders en broer van Barend. Zij waren Joods. "Mijn oma zei tegen de Nederlandse politieman: 'Jij bent een Nederlander en je verraadt Nederlanders, dus jij mag mijn trap niet op. Maar die Duitser heeft er niet voor gekozen, die is gestuurd. Hij mag naar boven.'"

"De Duitser ging de trap op en deed de deur open. Gelukkig huilde mijn broer toen niet. Die Duitse agent keek mijn moeder recht in de ogen. En deed de deur weer dicht. Toen hij beneden was zei hij 'Ich habe nichts gesehen, keine Juden hier'. Die Nederlander zegt nog: 'Dat kan niet, ze moeten er zijn.' Maar de Duitser hield vol: hij had niets gezien."

Zo redde de Duitse agent - zeer waarschijnlijk Joep Henneboel - de ouders en de broer van Frits Barend, nog voor hij zelf geboren was. Of, zoals hij zelf dinsdagavond in een overvolle Schuttershoef zegt: "Ik ben er dankzij drie mensen. Jelle en Jeltje de Vries, waar mijn ouders onderdoken in Friesland en 'jullie' Joep Henneboel." En dat 'jullie' slaat op Klein-Zundert. Dat is de plek waar de tot Nederlander genaturaliseerde Henneboel de laatste jaren van zijn leven gewoond heeft.

Hij ligt begraven op de Rooms Katholieke begraafplaats aan de Pastoorsdreef in Klein-Zundert, samen met zijn vrouw. Op het graf prijkt sinds dinsdag een plaatje met een korte tekst en een QR-code, zodat iedereen het verhaal van 'de goede Duitser', zoals hij werd genoemd, kan lezen.

Het plaatje op het graf van Joep Henneboel in Klein-Zundert. Foto: Pix4Profs/Peter Braakmann

Het is de voorzitter van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden Toon van den Berg die drie jaar geleden tv zit te kijken met zijn vrouw als Frits Barend aan het woord komt. Van den Berg: "De presentator vroeg: 'Weet je wie de Duitser is die jullie heeft gered?'. En Barend zegt: 'Joep Henneboel'. Ik was meteen als door een wesp gestoken."

"Mijn vrouw zei tegen mij: 'Wat is er, waarom reageer je zo?' Ik zei: 'Ik ken die man!'" Jaren daarvoor las Van den Berg in een boekje over Henneboel. "Het verhaal moet me geraakt hebben want normaal gesproken vergeet ik alle namen."

Hij zocht het op en jawel: het was de man die in Klein-Zundert begraven ligt die de familie Barend redde. "Ik ging ermee naar de vergadering van de heemkundekring en we besloten Frits Barend benaderen." Zo komt het dat Barend op dinsdagavond in Schuttershoef zijn verhaal doet.

Een volle zaal voor de lezing van Frits Barend. Foto: Fieke Nobel

Hij vertelt niet alleen over de redding van zijn eigen familie. Hij maakte een studie van de goede Duitser, Joep Henneboel en zijn reddingsacties. Het begon met kleine dingen, vertelt Barend. "Hij zorgde bijvoorbeeld dat iemand zijn fiets mocht houden, als hij hem eigenlijk in moest leveren. Of hij zorgde voor een ausweis (identiteitsbewijs) zodat die persoon de stad uit kon."

Henneboel moest lachen om het woord 'moffen'

Een bezoekje aan de Bijenkorf is een voorbode voor grotere acties, zijn bijdrage aan het verzet wordt groter. Henneboel was op zoek naar bruine stof. Die was voor hem nergens te vinden. En zelf snapte Henneboel wel dat ze niet zaten te wachten op de bezetter in hun winkel. Bij de Bijenkorf, gerund door Joodse mensen, kreeg hij weer nul op het rekest en vroeg naar de chef.

"Die chef liet zich iets ontvallen. Die zei: ik verkoop dat niet aan moffen. En Henneboel kon om de situatie lachen. Hij vond 'moffen' wel een grappig woord. Zo ontstond een band met het personeel van de Bijenkorf. Hij gaf hen door wanneer razzia's gepland waren."

Op een moment zag Henneboel een Duitser lopen met een groep jonge mannen, ze werden weggevoerd en moesten naar het station. "Hij zei: 'Ik zal ze wel even brengen'." Maar de groep belandde niet op het station, hij bevrijdde ze. "Henneboel nam een afslag en zei: 'Zorg dat je wegkomt!'"

Een andere anekdote: "Als er razzia's waren, ging Henneboel op een hoek van de straat staan op een plek waarvan hij wist dat er Joden woonden. Hij zei tegen andere Duitsers: 'Dit blok heb ik al uitgekamd. Hier is niemand meer!'"

Naar Zundert

Pas ver na de oorlog, in 1977, komt Henneboel naar Zundert. Hij is dan al genaturaliseerd en heeft als enige Duitser het Nederlands Herdenkingskruis gekregen. Zijn naam Jupp Henneböhl veranderde hij in Joep Henneboel. In 1990 sterft hij en wordt begraven op de begraafplaats in Klein-Zundert.