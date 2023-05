Bij het Homomonument wordt voor de 36ste keer herdacht

Donderdagavond is de 36ste 4 meiherdenking bij het Homomonument op de Westermarkt, met Menne Vellinga voor het laatst als ceremoniemeester. Pim Nugteren volgt hem op en maakt volgend jaar zijn debuut als ceremoniemeester. 'In de nuance zullen dingen veranderen.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Menne Vellinga (69) was in september 1987 betrokken bij de oprichting van het Homomonument en is sinds jaar en dag de ceremoniemeester tijdens de 4 meiherdenking bij het monument. Donderdagavond geeft hij het stokje door aan Pim Nugteren (36): "Ik ben even oud als het monument."

Vellinga wordt dit jaar zeventig en vindt dat het tijd wordt voor een opvolger. Daarom had hij vorig jaar Nugteren al uitgenodigd voor een etentje. Vellinga: "Nu moeten jonge mensen het stokje overnemen, met nieuwe ideeën. Ik heb Pim echt in de val gelokt en hem tijdens dat etentje overrompeld: ik zie in jou mijn opvolger."

De overrompelingstactiek werkte, hoewel Nugteren er wel even over moest nadenken. "Het is een gigantische eer, dus ik wilde heel hard 'ja' roepen, maar het is ook een gigantische verantwoordelijkheid. Je doet het niet maar voor een jaar."

Vellinga: "Minstens vijf."

Donderdagavond houdt Vellinga voor het laatst zijn toespraak als ceremoniemeester, waarschijnlijk weer voor tussen de duizend en twaalfhonderd toehoorders. Die toespraak moet precies op tijd eindigen voor de taptoe, die op zijn beurt precies om acht uur moet eindigen vanwege de twee minuten stilte. Het komt er bij de speech van de ceremoniemeester dus nogal precies op aan. Vellinga: "Daarom schrijf ik hem van tevoren uit en neem ik hem op zodat ik precies weet hoe lang hij duurt. Als je gaat freewheelen, gaat het mis."

Van de gekke

Sinds de eerste herdenking, 36 jaar geleden, is er volgens Vellinga in Amsterdam veel veranderd. "Het is toch wel minder geworden. Toen was het gezamenlijk en mooi en geen gedoe. Als ik nu twee mannen hand in hand zie lopen, denk ik: dat zijn vast toeristen; die denken dat dat allemaal kan in Amsterdam. Maar dat is allang niet meer zo. Het is toch van de gekke dat je in de hele stad over je schouder moet kijken?"

Dat zou volgens Vellinga nergens in de stad nodig moeten zijn. "Ook op Plein '40-'45 niet. Het is heel moeilijk de Marokkaanse gemeenschap naar het Homomonument te krijgen. Er worden tijdens de ceremonie door media opnames gemaakt en ze willen daar niet mee geassocieerd worden. Heel verdrietig eigenlijk."

Uitdagingen

Voor opvolger Nugteren zijn er uitdagingen genoeg. Nugteren: "De generatie die de oorlog heeft meegemaakt, sterft natuurlijk langzaam uit. Het is een uitdaging voor mijn generatie, de tussengeneratie, om de verhalen van onze grootouders te vertalen en over te brengen op de nieuwe jeugd."

"We horen verhalen dat jongeren op school niet meer leren over de oorlog omdat docenten bang zijn het erover te hebben. Zo krijgen jongeren waanideeën als dat de Holocaust niet zou zijn gebeurd of dat het wel meeviel. Dat is natuurlijk zorgelijk."

In zijn algemeenheid wil Nugteren een zo divers mogelijk publiek bereiken. "Dus ook de nieuwe Nederlanders, de vluchtelingen. Daarom is het mooi dat een van de gastsprekers Armen Melkonian is, een Syrisch-Armeense ex-vluchteling. Iedereen moet zich vertegenwoordigd voelen ongeacht geslacht, geaardheid, kleur, alles."

In grote lijnen zal er weinig aan de 4 meiherdenking veranderen zegt Nugteren: "De kern blijft natuurlijk hetzelfde: we staan stil bij de slachtoffers van geweld en vervolging in heden, verleden en toekomst. Maar in de nuance zullen zeker dingen veranderen."

Nieuwe naam

Een van de mogelijke veranderingen is de naam van het gedenkteken. Kan dat in deze tijd namelijk nog wel Homomonument heten? De scheidend ceremoniemeester: "Hou op, zeg. Moet het dan het lhbtqi+-monument gaan heten? En komt er elk jaar een letter bij? De ondertitel is Monument van Trots, maar de naam is: Het Homomonument. Dat veeg je niet zomaar van tafel."