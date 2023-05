Het opmerkelijke ándere verhaal over de Duitsers in Rouveen

Een opmerkelijk ánder verhaal over de Duitsers tijdens de oorlog. Behulpzaam, soms zelfs gezellig. Documentairemaker Geertjan Lassche kreeg in zijn woonplaats Rouveen een opvallend beeld van het leven in het dorp tijdens de bezetting. Dankzij de laatste nog levende getuigen.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik heb geleerd wat de volksaard is van de Rouveners", zegt Geertjan Lassche, zelf in Rouveen opgegroeid. Maar diep van binnen kende hij die aard misschien al wel. Hij maakte Duutsers, een documentaire over de laatste overlevende Rouveense getuigen van de Tweede Wereldoorlog.

De Duitsers, de bezetters, hoe werden die gezien door zijn dorpsgenoten? De lokale Oranjevereniging vroeg hem de laatste levende ooggetuigen op beeld vast te leggen. Tien kinderen van toen. In 2019 begon hij ermee, een half jaar geleden was het laatste interview. Met weer die bekende journalistiek-poëtische blik van Lassche. Het resultaat is een verbluffend ooggetuigenverslag, zonder opsmuk, ontdaan van alle romantiek.

Geen 'piefpafpoef'

Lassche zag bij de eerste interviews al het urgente verhaal dat naar boven kwam. "Het beeld van de oorlog dat we hebben, het Zwartboek-idee - marcherende Duitsers, blaffende honden, vertrekkende treinen, piefpafpoef - dat is helemaal niet het realistische gemiddelde beeld. Zeker niet op het platteland."

Deze Rouveners, ver in de 80 en 90, zijn van een generatie die het zegt zoals het is, denkt Lassche. En inderdaad, er vloeit geen traan, maar je voelt wel heel veel.

Rensje doet haar verhaal in 'Duutsers'. Foto: EO

Dit is een kinderblik, weet Lassche, die natuurlijk in de loop der jaren is aangevuld. Inwoners van Rouveen leefden geïsoleerd, waren zelfvoorzienend. Hier zijn ze van oudsher gewend dat er af en toe mensen langskomen, het was een goudmijn voor schilders, fotografen, buitenlanders.

De Rouveners weten: ze komen, maar ze gaan ook weer.

"Vanuit die manier van denken zullen ze ook naar de Duitsers hebben gekeken", stelt Lassche. "Hier zouden in de eerste oorlogsjaren Oostenrijkse dienstplichtige boerenjongens hebben gezeten, dus misschien voelden die wel een verwantschap. Zij vonden de dorpsbewoners ook bijzonder, met hun klederdracht."

De Rouveners waren misschien wel gelaten, onverschillig. Ze zijn de Duitsers niet meteen vijandig tegemoetgetreden. Dat is hun houding ten opzichte van de mens, niet ten opzichte de Duitse ideologie, vertelt Lassche. "En dat is logisch, want hier gebeurde niet zo veel."

Afkomst niet veroordelen

Een boerenzoon mailde Lassche, nadat die hoorde van de documentaire, dat zijn vader mank was en moest ploegen. Een Duitse soldaat stopte, zag het en bood aan het te doen. De soldaat ploegde het land. De vader had aan de boerenzoon verteld: "Dit is voor mij de reden dat je nooit iemand op zijn afkomst moet veroordelen."

In de documentaire zit het verhaal van een Rouvener die door de Duitsers in zijn rug was geschoten, omdat hij weigerde zijn fiets af te geven. Vorige week hoorde Lassche van het achterkleinkind van die man, dat de Duitse commandant bij de weduwe op bezoek is gegaan om te zeggen dat dat niet had moeten gebeuren, iemand in zijn rug schieten. Wat is dat dan geweest, vraagt Lassche zich hardop denkend af. "Toch wel dat de haat van Duitse soldaten zeker niet richting dit dorp was."

Jentje vertelt in 'Duutsers'. Foto: EO

Duutsers gaat wel over de oorlog, maar vertelt eigenlijk meer over die Nedersaksische volksaard van Rouveen. Die misschien verrassend weinig veranderd is. Lassche is er dankbaar voor dat hij er heeft mogen opgroeien. "Als je gaat zweven, houd je het hier niet vol. Hoofd in de wolken, voeten in de aarde." Ook toen ging het boerenleven altijd door. Het werk, de cyclus van het leven en als er een nieuweling komt: eerst maar even kijken. Dat is nog steeds zo.

Jodensloot

Rond Rouveen en Staphorst waren vier werkkampen, waarin honderden Joodse dwangarbeiders zaten. Ze groeven wat in de volksmond de Jodensloot is gaan heten. Ook de Jodenweg legden ze aan. "Als je dat nu samenvat tot drie regels, is het absurd. Maar ga je je erin verdiepen, dan is het logisch."

In het hele land waren werkkampen voor werklozen, al ver voor de oorlog. Steeds waren het andere mensen die kwamen en een zeker moment waren er ineens Joden uit Amsterdam. Het enige verschil was dat de Joden wel werk hadden, maar dat niet mochten van de Duitsers. Dorpelingen kregen het pas later door. "Op een vroege morgen zijn ze ineens allemaal vertrokken. Ieder moreel oordeel over het dorp van mensen die het niet zelf hebben meegemaakt, is per definitie fout. In het licht van wat we nu weten, is het wel enorm dramatisch."

Maar nu is er dus dat gigantische hernieuwde besef dat er iets moet met de Joodse werkkampen, vertelt Lassche. Monumenten, verhalen worden verteld op de scholen, het borrelt op. Hij denkt dat het geen schuldgevoel, maar lotsverbondenheid is. "Op deze grond hebben de Joden gewerkt. Alsof er nu ruimte en tijd is om erover na te denken. 78 jaar later is het zaadje van 'we moeten er iets mee' ontkiemd. Die kampen waren hier, die wegen en die sloot zijn hier, maar de mensen zijn daar niet verantwoordelijk voor. Op 5 mei gaan 325 kinderen het Israëlische volkslied zingen, in klederdracht. Dit is pas het begin. Ik voel het overal."

Scherpe randen

Binnen gezinnen werd er thuis niet over gepraat, ook niet binnen de kerk, daar vindt Lassche wel wat van. "Die zouden het wel hebben moeten weten. Maar dan nog, wat hadden mensen dan kunnen doen? Nagenoeg niets." Lassche omschrijft het mooi: "De oorlog gleed hier naar binnen, kreeg scherpe randen, toen gleed hij weer weg, en opeens was er weer een nieuwe vreemdeling."

Een nieuw uniform, kauwgomkauwende Canadezen. De Rouveense kinderen draaiden daaromheen. Maar het zaaien, oogsten, voeren en melken ging door. Rouveen kwam er vergeleken met Staphorst goed van af. Daar werden boerderijen in brand gestoken, twintig Staphorsters werden afgevoerd als Duitse represaille op aanslagen van het gewapend verzet uit de bossen. "Dat is een drama tot op de dag van heden."

Aardbevingen in Turkije

Lassche zag veel oorlogen. Hij weet dat het intens is, dan zie je hoe mensen echt zijn. Hij filmde bij de aardbevingen in Turkije, daar zag hij het ook. "Iedereen staat strak." Hij knikt naar het weiland voor zijn huis. "Moet je je voorstellen dat daar zo'n klein jochie in de tuin zit, met wat Duitse soldaten die hij eigenlijk wel aardig vindt, die kletsen en lachen en graag naar huis willen. Dan ziet dat jochie ze vertrekken en klinken er schoten. En ligt er één dood op straat."

Lassche knippert even met zijn ogen. Het raakt hem. Dat jochie, nu dik in de 80, zit in de documentaire. Schor: "Hij wílde dat ook echt vertellen."

Maar Lassches diepe gevoel zit bij de Joodse werkkampen. "Dat vind ik verschrikkelijk." Hij zucht. "Maar niemand wist dat." Verbetert zichzelf: "Ja, natuurlijk wisten mensen dat, maar hier kon men niet weten dat het werkkamp het voorportaal van de hel was."

Gewonden en doden

De beleving van de bevrijding is voor het dorp wel intensiever door de oorlog in Oekraïne. Voor hemzelf niet. De mens is in staat tot ultiem goed en ultiem kwaad. Alhoewel, ineens denkt hij aan het filmpje wat hij zag, gisteren, van een Oekraïense soldaat aan het front die gewonden en doden afvoert. Hij is zijn tank aan het schoonpoetsen, omdat die vol bloed zit. Lassche kijkt op, ontgoocheld. "Shit. Op anderhalve dag rijden van hier doet een man dat werk, en hij kan er niet over praten. Ongelooflijk indrukwekkend." Het trof hem, omdat veel beelden vanuit Oekraïne propaganda zijn. En deze soldaat was zo 'gewoon'.

Net als de kinderen van toen, uit Duutsers. Lassche buigt naar voren. "Misschien hebben we, door deze Rouveners die niet geïnfecteerd zijn door wenselijke beelden en media, 1 minuut voor 12 wel een glimpje waarachtigheid gezien. Waarin ze zeggen: laat je niks wijsmaken, dit was het gewoon. Het is niet heroïsch, dit was ons leven."