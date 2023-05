'Verschilmaker' Layla haalt bevrijdingsvuur op in Wageningen

Als meisje van vier vluchtte Layla Alizadah (29) uit Afghanistan. Ze vond asiel in een land waar ze zich ontpopte als ambassadeur van vrijheid en positiviteit. Op 5 mei mag zij namens de provincie Brabant het vrijheidsvuur ophalen in Wageningen.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"We mogen trots zijn op Nederland", zegt Alizadah, die met haar man en kind woont in Chaam. Daar wordt zij 4 mei rond 17.30 uur samen met haar echtgenoot opgehaald voor de reis naar Wageningen. Na een generale repetitie steekt zij om precies 0.00 uur haar fakkel in het vuur van het bevrijdingsmonument, samen met de 'verschilmakers' uit de andere elf provincies.

"Ik vind het een grote eer", zegt Alizadah die als jongste in een gezin met negen kinderen uit Afghanistan vluchtte, opgroeide in Tilburg en studeerde aan Avans in Breda. "Ik had een enorme taalachterstand en ben vanaf mijn negende heel veel gaan lezen." Op haar 16e schreef ze haar eerste boek, 'geheel verzonnen', lacht ze. Ze werkt als account-manager en kwam in het nieuws (2020) met een boek over het leven van haar oudste zus (43) in Nederland.

Spreker

Alizadah wordt regelmatig gevraagd als spreker. "Als geld geen rol zou spelen zou ik al mijn energie inzetten als pleitbezorger van al het goede in Nederland", vertelt ze. "We leven in een van de beste landen ter wereld maar om mij heen hoor ik veel geklaag over Nederland, terwijl ik zelf zoveel dankbaarheid en positiviteit voel bij dit land."

Vorig jaar tijdens de bevrijdingsmanifestatie in Oss viel zij op met haar toespraak over de prijs van de vrijheid, in het bijzijn van Mark Rutte. Dit jaar was zij al gevraagd als gast van het bevrijdingsconcert. Het mailtje vanuit het provinciehuis of zij als 'verschilmaker' het vuur wilde gaan halen, kwam als een volkomen verrassing. "Ik vind het spannend maar het is voor iets goeds."

Layla Aziladah Foto: Tom Lijmbach

Op dit moment werkt zij aan de podcastserie Nedercast, waarin zij in tien afleveringen een positief geluid over dit land laat horen. "Het slechte nieuws vliegt je om de oren. Onze grootste zorgen als Nederlanders blijken criminaliteit, milieu en bevolkingsdichtheid te zijn. Waar komt dat vandaan, zijn die angsten gegrond, kunnen wij dat relativeren?"