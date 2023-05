Otis (13) is de jongste taptoeblazer ooit

Tijdens de Nationale Kinderherdenking op 4 mei in Madurodam blaast de 13-jarige Otis de taptoe, als jongste blazer ooit. Mét speciale toestemming van Defensie. 'Het moet goed gaan, want één foutje hoor je meteen.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik zie het als een eer, dat ik op zo'n belangrijke dag mag spelen", vertelt Otis, leerling van de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Otis blaast op 4 mei in Madurodam tijdens de Nationale Kinderherdenking (NKH) de taptoe - 's avonds om twee minuten voor acht. Daarna moet iedereen twee minuten stil zijn en herdenkt Nederland.

De Nationale Kinderherdenking (NKH) is speciaal voor en door kinderen. Met zijn dertien jaar is Otis de jongste taptoespeler ooit van Nederland. Ook behoort hij tot een van weinige burgers, die dit mogen doen. Defensie maakte speciaal voor hem een uitzondering. "Eigenlijk mogen alleen soldaten de taptoe blazen", legt Otis uit. "Het is een militair signaal, waarna iedereen twee minuten stil moet zijn. Zoals tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei."

- Foto: Frank Jansen

Ondanks dat een taptoe geen ingewikkeld muziekstuk is, gaat het gepaard met de nodige uitdagingen. "Het duurt maar twee minuten", zegt Otis, "En een taptoe bestaat uit maar drie noten. De C, G en E. Alleen moet je het wel foutloos spelen. Want al maak je een klein foutje, iedereen die zit te luisteren hoort dat meteen." Het ogenblik voorafgaand aan het spelen, vindt Otis best spannend. "Je hoort steeds minder verkeer en ook iedereen om je heen wordt stil. Dán moet het gebeuren." In Madurodam blaast Otis de taptoe bovendien vanaf de twintig meter hoge vuurtoren. Ook dat is spannend, want Otis heeft een beetje hoogtevrees. "Er zit gelukkig iemand bij mij op de vuurtoren en ik zit vast in zo'n bergbeklimmerstuig. Mocht ik eraf vallen, dan kunnen ze me zo weer omhoog hijsen."

Oorlog?

Naast Otis, treedt onder meer het Kinderen voor Kinderen-koor op met een nieuw lied, getiteld Twee minuten stilte. Dit lied is in maart 2023 gecomponeerd en wordt voor de eerste keer opgevoerd tijdens de Nationale Kinderherdenking. Ook vertellen kinderen over de oorlog, zoals de twee Oekraïense zusjes Sophia (10 jaar) en Paulina (14 jaar).

Oorlog? Otis begrijpt er niets van dat er nog steeds oorlog wordt gevoerd. Ook ziet hij dat de oorlog dichterbij is dan ooit in zijn jonge leven, als je kijkt naar wat er in Oekraïne gebeurt. Daarom is het goed dat er in Madurodam een Nationale Kinderherdenking plaatsvindt, vindt hij. "Hierdoor krijgen kinderen uit heel Nederland het verhaal van de Tweede Wereldoorlog te horen." Als de in Den Haag geboren en getogen trompettist iets zou mogen zeggen tegen mensen die oorlog voeren, dan is het: "Hoe zou jij het vinden als een leger jouw land binnenvalt?"

Talent

Waar vind je nou zo'n jonge taptoespeler? Op de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ergens eind maart dit jaar werd Otis uit de les gehaald. Zijn leraar wilde hem iets vragen: of hij op 4 mei tijdens de Nationale Kinderherdenking de taptoe wil spelen. "Natuurlijk wil ik dat", zegt Otis enthousiast. "Mijn leraar heeft vertrouwen in mij dat ik de taptoe foutloos speel." Vanaf het moment dat Otis weet dat hij de taptoe mag blazen, oefent hij dagelijks het militaire muziekstuk meerdere keren. 's Ochtends en 's middags. "Niemand kan me horen', verzekert hij. "In onze tuin hebben we een studio staan, die is geïsoleerd en daardoor geluiddicht. Zo kan ik in alle rust repeteren.'