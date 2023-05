Waarom oude coaches maar blijven doorgaan

Na 67 jaar is het gros van de samenleving wel klaar met werken, tijd voor een welverdiend pensioen. Maar sportcoaches, zoals Dick Advocaat (75), gaan vaak genoeg nog veel langer door. 'Blijf je die jonge gasten raken en begrijpen, dan maakt dat leeftijdsverschil niets uit.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Na dit seizoen gaat hij stoppen. Serieus, nu. De 75-jarige Dick Advocaat heeft het beloofd, toen hij instapte om zijn ploeterende ADO Den Haag er weer bovenop te helpen. Net zoals hij al op zijn 62e beloofde dat het avontuur bij AZ zijn laatste was en later in dienst van PSV, Sparta, Utrecht en Feyenoord steeds hetzelfde riep. ESPN maakte er eens een prachtige compilatie van, van al die keren dat Advocaat al 'afscheid' nam als coach. Allemaal loze beloftes.

Vakbroeder en generatiegenoot Foppe de Haan (79) herkent het wel. Bij de Friese trainer duurde het ook tot zijn 74ste, tot hij er echt de brui aan kon geven. Na Jong Oranje in 2009 dacht hij al: nu is het klaar, de afspraak met zijn vrouw stond. "Maar toen kwam er een mooie klus in Zuid-Afrika en daar waren we net op vakantie geweest. Zij wilde daar nog wel heen, dus toen ben ik maar gewoon weer doorgegaan", vertelt De Haan. "Een leuk, interessant toetje na de maaltijd."

Passie blijft

Na zijn jaren bij Ajax Cape Town was De Haan nog vier weken bondscoach van het eilandje Tuvalu, voor de Pacific Games. En in 2015 loodste hij als interim-trainer zijn geliefde Heerenveen nog eens naar een veilige twaalfde plaats, na het ontslag van Dwight Lodeweges. Hij stapte na enig aandringen van de club in, maakte het seizoen af, maar zei toen opnieuw: het is klaar. "Maar weet je... In je hoofd is het nooit klaar. Je wordt wat minder snel, fysiek wat minder, je moet op de training geen ballen meer over 50 meter willen geven en zo. Maar die passie, die blijft."

Foppe de Haan dacht na zijn periode als bondscoach van Jong Oranje al dat het klaar was als trainer, maar greep daarna nog verschillende trainersklussen aan. Foto: Geert van Erven

Dus toen Hans van Breukelen De Haan benaderde voor een rol bij de Oranjevrouwen, hapte hij opnieuw toe. "Al heb ik toen thuis wel even een vergadering gehad met de vrouw, hoor." Hij maakte als assistent van Sarina Wiegman nog een geweldig EK met winst in eigen land mee en zwaaide in augustus 2017 definitief af. "Maar in mijn hoofd ben ik nooit gestopt. Ik kijk en volg alles nog, ook op het gebied van coaches. Denk nog vaak genoeg: o, dat kan ik ook. Het vak interesseert me mateloos. Nog steeds."

Dat mensen soms een tikje meewarig kijken naar types als De Haan, Advocaat of Roy Hodgson, die op zijn 75ste zelfs nog op de bank zit in de Premier League (Crystal Palace), begrijpt De Haan best. "Maar het draait ook om de ruimte die je om je heen creëert, hè. Als dat goed is, actief is en creatief is, dan word je sowieso gewaardeerd, speelt die hoge leeftijd geen rol. Dit is echt een ervaringsvak. Maar als je daarnaast niet ook innoveert en moderniseert, dan word je niet serieus genomen door die jongens. Ik heb dat zelf altijd gedaan, ben mezelf altijd blijven ontwikkelen."

De Haan las boeken van psychologen en studies over menselijk gedrag. "Ik ben ook echt een krantenlezer, knip artikelen uit, ben een verzamelaar van moderne literatuur. Het gaat erom dat die jongens in het team aan jou herkennen dat je geen oude lul bent."

Altijd blijven bijleren

Altijd blijven bijleren, meebewegen, nieuwsgierig en geïnteresseerd blijven. Voor de écht gepassioneerde coaches is het iets vanzelfsprekend, maar voor genoeg trainers blijft het ook een uitdaging. Daarom starten ze bij schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma komend najaar met een interne coach-opleiding, in samenwerking met de Talentenacademie. Bijscholing voor de ploegleiders, trainers en coaches. "Sessies over de uitdagingen van ons vak, waar we beter in kunnen worden, waar we kunnen doorontwikkelen. Het blijven ontwikkelen, daar zijn we constant mee bezig", vertelt sportief directeur Merijn Zeeman (44).

In de volgauto's van Jumbo-Visma zitten jonge veertigers als Sierk-Jan de Haan, die nog dicht bij de renners staat. Maar ook een senior als Frans Maassen (58) is er nog actief. "Ongeacht de leeftijd begint alles met passie en de energie om je werk te doen", gelooft Zeeman. "Het 24/7 met je vak bezig willen zijn, continu willen blijven ontwikkelen. Hoe langer je dit doet, hoe beter je wordt, dat ervaar ik zelf ook. Maar het belangrijkste daarbij: je moet wel altijd je ogen en oren openblijven houden, vooral niet in je eigen waarheid gaan geloven. Want dit vak verandert continu."

Frans Maassen Foto: Pro Shots

Zeeman, die zelf aan de Johan Cruijff University studeerde en een cursus Sports Leadership aan Nyenrode volgde, juicht het daarom toe om geregeld buiten de eigen keuken te kijken. Zo liep hij zelf eind vorig jaar nog op uitnodiging van Erik ten Hag een trainingskamp mee met Manchester United. Zijn belangrijkste bevinding daar? "Wat me opviel was dat de technische staf daar heel ver van de spelersgroep af stond. Die zagen elkaar alleen op het trainingsveld. Wielrennen is wat dat betreft nog wel echt een andere sport", beseft Zeeman, die binnenkort weer twee weken met acht renners op hoogtestage naar de Sierra Nevada trekt. "Dan zit je twee weken lang met die jongens in een appartement. Je traint, eet en leeft samen. Dan is er héél veel contact."

Of dat matcht of niet, daar is leeftijd niet allesbepalend voor, gelooft Zeeman. "Als wij een coach hebben die op hoge leeftijd nog net zo gedreven is als bijvoorbeeld Dick Advocaat, dan kan het. Of een type Foppe, die duidelijk nog energie krijgt van jonge mensen, dat herken ik wel. M'n pa (70, red.) is gepensioneerd nu, maar was jarenlang directeur van een middelbare school. Dat vroeger alles beter was dan De Jeugd Van Tegenwoordig, zoiets zul je hem nooit horen roepen. Hij ziet vooral de kwaliteiten en kansen van de jeugd."

Oude coaches, trainers, ploegleiders, teambazen; je treft ze in alle sporten. Neem Nederlands populairste sportman Max Verstappen, die bij Red Bull Racing luistert naar de tachtigjarige Helmut Marko, die de Limburger als tiener liet debuteren in de Formule 1. Maar liefst 55 jaar leeftijdsverschil zit er tussen de tweevoudig wereldkampioen en de ex-coureur. "Helmut is als een vader voor mij", vertelde Verstappen eens. "Hij zegt nog gewoon wat hij denkt en daar houd ik wel van."

Mister Straight Talk

Niet voor niets is Mister Straight Talk een van de bijnamen van de krasse Oostenrijker, die bij vrijwel alle races waar ook ter wereld aanwezig is in de paddock. "Ik zie dat leven helemaal niet als een opgave, op mijn leeftijd. Mijn leeftijd, dat is maar een getal, daar denk ik zelf nooit aan", vertelde Marko vorig jaar in een interview met deze krant. "Ik heb geen WhatsApp of Twitter, maar ik sms nog, ik bel en ik heb een stel hersens. Ga gewoon het gesprek aan met die jonge gasten. Zo ben en blijf ik nog steeds actief tussen allemaal jonge mensen, wat een voorrecht blijft."

Helmut Marko tijdens de recentste Grand Prix, in Bakoe. Foto: Reuters

Zoals Marko zijn er zoveel coaches en trainers bij wie de passie niet wegebt met de jaren. Wat te denken van Bram Wassenaar - bouwjaar 1944 - die vorige maand twee weken na zijn 79ste verjaardag nog springend en met gebalde vuisten de marathonlopers stond aan te moedigen op de Rotterdamse Boezemstraat, niet eens zo ver van een après-skitent met dampende beats. Jaren terug al pensioengerechtigd, maar nog altijd even energiek. Dat zegt ook Björn Koreman. Hij groeide in zeven jaar samenwerking met Wassenaar uit tot een marathonloper met een persoonlijk record van 2.10.32. "Als hij loopscholing geeft, komt hij na al die jaren nog altijd met nieuwe oefeningen. En die doet hij dan zelf ook nog even mooi voor."

Hoort erbij, vindt Wassenaar. "Dat wil ik niet even uit de losse pols doen. Ik ga er altijd even voor zitten en ga nooit met tegenzin naar de training. Het leuke is: er komt altijd weer nieuwe jeugd en nieuw talent, en dat stimuleert mij dan weer."

Hij deed zelf mee aan de Olympische Spelen van 1972 in München en had vanaf de Spelen in 1984 als bondscoach of coach altijd wel een of meerdere atleten op de Spelen. Hij was belangrijk voor lopers als Kamiel Maase en Han Kulker en nu Andrea Deelstra en Koreman, maar begeleidde ook het heren- en dameshockeyteam op weg naar de Spelen van 1992. En Wassenaar gaf dertien jaar lang op dinsdagochtend looptraining bij Feyenoord. Dat begon onder trainer Rob Jacobs en daarna volgden Pim Verbeek, Gunder Bengtsson, Hans Dorjee, Willem van Hanegem en Wim Jansen. Van Hanegem was eerst sceptisch, een hardloper onder de voetballers, maar later nam hij Wassenaar mee naar AZ.

Coach Bram Wassenaar geeft Kamiel Maasse aanmoedigingen tijdens de Olympische marathon. Foto: Pim Ras

Wassenaar was en is een liefhebber. "Bij AZ had ik eens allemaal dopjes neergelegd. Draaide ik me om, waren alle dopjes weg. Dan kun je twee dingen doen: kwaad worden op de spelers óf denken: zo, ik ga jullie eens lekker uitknijpen vandaag." Bulderend: "Ik koos voor het laatste. Prachtig, toch?"