Meubels vol met purschuim én drugs

Het begon misschien met wat kleine dingen, maar gaandeweg leek ze steeds meer in de drugshandel te groeien. Totdat de Amsterdamse op heterdaad werd betrapt toen ze 22 september vorig jaar samen met haar partner 43 kilo cocaïne in haar busje wilde laden in Waalwijk.

Tegen de twee werd dinsdag bij de rechtbank in Breda vier jaar cel geëist.

De 61-jarige vrouw had een aandoenlijk verhaal. Jarenlang leed ze onder de drugsverslaving van haar zoon. Die was elf jaar lang verslaafd geweest aan drugs en alcohol. Het was een hel voor haar geweest. "Dan stond ik na mijn werk met een tas boodschappen bij de Jumbo en kon ik weer niet pinnen, omdat hij mijn rekening had leeggehaald", zei ze.

Nadat haar zoon Nick was afgekickt vond hij zijn heil in de sportschool. Daar raakte hij verslaafd aan bodybuilden. "Daar kon hij zijn energie in kwijt. Hij kwam op het niveau dat hij mee kon doen aan wedstrijden in Europa. Hij zei voorzichtig dat hij dan wel aan de anabolen wilde." Maar na het gebruik zo zei de vrouw, kwam ook de verkoop. En omdat hij in Portugal, haar vaderland, ging wonen, vroeg hij of ze wilde helpen. "Ik was bezig hem gelukkig te maken. Ik zag dat hij zo gelukkig werd."

Maar de handel werd steeds groter. En werd verstopt in poefen. De meubels werden volgespoten met purschuim en daarin werden de drugs verstopt. Want officier van justitie Kim Weijers denkt dat er helemaal nooit anabolen zijn vervoerd. Dat het altijd al om cocaïne ging.

Slapeloze nachten

Die informatie haalde ze uit verschillende appjes uit de telefoons van de verdachten. Daarin werd over de waarde van de verboden spullen gesproken. Dat er bijvoorbeeld voor een miljoen euro aan spullen in haar tuin stond, dat er is gesproken over MD, in de ogen van de officier de afkorting van MDMA, de werkzame stof in xtc. Ook moet ze nog een keer checken of er geen suiker is opgestuurd. De vrouw appt terug dat ze wit poeder ziet. 'En het lijkt niet op suiker, want het is veel fijner van structuur.' Weijers: "En dan hier twee uur lang over anabolen praten? Ik kan er met de beste wil van de wereld met mijn pet niet bij."

De vrouw plengde tranen. "Ik wist niet dat er drugs op dat pallet lagen en ik weet ook niet wie de eigenaar is. Ik vind drugs weerzinwekkend, ik heb van dichtbij meegemaakt hoe destructief ze zijn. Hoe een mens er kapot aan kan gaan. Daarom wil ik er nooit iets mee te maken hebben. Ik heb er slapeloze nachten van. Wist Nick dit of niet? Hij laat mij toch geen 43 kilo drugs ophalen? Dat kan toch niet?"

Ook haar partner zei dat hij schrok van de drugs. "Ik dacht dat we alleen tegels gingen ophalen."