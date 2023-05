'Als dit 'natuurherstel' is, wat kunnen we dan verwachten?'

Boosheid en frustratie in Kloosterhaar, waar als voorbereiding op natuurherstelwerkzaamheden in de Engbertsdijksvenen door Staatsbosbeheer een grote vracht leem is gestort. Nota bene op de plek van bestaande flora en fauna. Het verbolgen dorp kan daar met zijn boerenverstand niet bij. 'Als dit 'natuurherstel' is, wat kunnen we dan nog meer verwachten?'

Freddie Ekkel is begonnen aan de klim en hoewel hij weet dat het gebied met hekken is omzoomd, wil hij het toch graag laten zien. Het leem veert, maar eenmaal op de top van de bult wijst hij naar de troebele waterplas. "Dat zijn onze Friesche Koelen. Ons natuurgebied, onze ijsbaan, onze visvijver." De omgeving is groen, maar zelf staat Ekkel op een grote, grijze berg. "Die heeft Staatsbosbeheer hier gestort. Onvoorstelbaar." Iets verderop een bord: 'Dit soort natuur is zeldzaam, daarom zijn we er zuinig op'. Ekkel gnuift: "Dat gelooft hier niemand meer."

Freddie Ekkel wist niet wat hij zag, toen hij afgelopen weekeinde even bij de Friesche Koelen ging kijken. Een grote berg leem, naast de nog overgebleven waterpartij. Foto: Enzio Ardesch

Er knapte afgelopen weekeinde iets bij de inwoner van Kloosterhaar toen hij zijn vaste wandelrondje over de Engbertsdijksvenen onderbrak om even te gluren bij de werkzaamheden in datzelfde natuurgebied. Het veen daar zou onder druk staan van verhoogde stikstofuitstoot in de omgeving, zo is de lezing van de overheid, waardoor besloten is de boel op te hogen. Met een laag leem om het water vast te houden en een hoop zand. "Maar nu is een groot moerasgebied zomaar als depot gebruikt. Leem is over flora en fauna geschoven."

Maanlandschap

Toen Ekkel dat zag, waren de rapen gaar. Hij wordt door anderen omschreven als 'het collectieve geheugen van Kloosterhaar' en staat doorgaans flink met 'zijn poten in de klei'. Nu dus in het leem, naast een mistroostige boom, eenzaam in het tot maanlandschap veranderde natuurgebied. "Ik dacht even dat ik droomde. Een nachtmerrie, maar het was echt waar. Ik heb mijn boosheid en frustratie gedeeld en daar ontzettend veel reacties op gekregen." Kloosterhaar is het roerend met Ekkel eens, zo is zijn conclusie. "Een parel is vernield."

Ook Michael Noppert is als afvaardiging van Plaatselijk Belang Kloosterhaar deze morgen aangehaakt voor een bezoek aan de Engbertsdijksvenen, een Natura 2000-gebied van in totaal zo'n 1.000 hectare. De dorpsclub is eveneens immens geschrokken. "Als dit het begin is van de werkzaamheden voor 'natuurherstel', wat kunnen we dan nog meer verwachten?" Een oud zandpad is ondertussen verhard. Verzuchtend: "Met puin. Het zat vol met plastic, kabels, scherven en tegellijm." Noppert nam bewijs mee in een emmer. "We vonden zelfs een batterij."

65 vrachtwagens per dag

De alarmbellen gingen af en maandag zat Noppert met de boswachter om tafel. Die is ook maar een radertje in het geheel, dus heeft de belangenvereniging woensdag een onderhoud met verschillende partijen. Want de ergernis zit dieper dan alleen de stort van tussen de 80.000 en 100.000 kuub leem, verzekert Noppert. "Met ons en het dorp wordt nauwelijks gecommuniceerd. Bovenop de leemlaag komt straks 300.000 kuub zand, dat met 65 vrachtwagens per dag wordt aangevoerd. Heen en terug, dwars door Kloosterhaar. Misschien een jaar lang."

Een nog overgebleven boom staat mistroostig tussen de leembergen. Het andere groen is verdwenen. Foto: Enzio Ardesch

De aanvoer via een pijpleiding - volgens het dorp de beste optie - bleek in een eerder stadium te duur, maar een route via een boerenland behoort als alternatief tot de mogelijkheden. De ophoging en vernatting van het gebied kosten zo'n 7 miljoen euro, maar over het nut en de noodzaak wordt links en rechts geschamperd. Het hoogveen bij Kloosterhaar mag dan uniek in Europa zijn, behoud door een karrenvracht leem over bestaande natuur te kieperen gaat menig boerenverstand te boven. "Dat valt niet uit te leggen."

Zwart op wit

Toch mag Staatsbosbeheer dat in een gesprek proberen. Ondertussen is de huidige situatie voor de zekerheid met een drone vastgelegd. Natuurlijk groen wisselt zich op foto's af met monotoon grijs. Er bekruipt ze in Kloosterhaar het gevoel dat de Friesche Koelen vooral als stortplaats voor overbodig leem en puin wordt gebruikt. "We willen het gebied in originele staat hersteld zien", is Noppert beslist. "En eisen dat dat zwart op wit wordt vastgelegd." Zo niet, dan komt er ongetwijfeld oproer, schat hij in. "Het dorp wil dit niet. Niet zo."

Staatsbosbeheer erkent miscommunicatie en plant gesprek in: 'Daarna volgen afspraken'

Staatsbosbeheer laat weten woensdag nogmaals een onderhoud te hebben met Plaatselijk Belang Kloosterhaar en wil in aanloop van dat contact niet veel over de situatie kwijt. Boswachter Kees-Jan Westra ziet dat inplannen van het gesprek met Plaatselijk Belang al als een soort van reactie. "Wij zien het belang in van goede communicatie. Duidelijk is dat daar wat mis is gegaan." Maandag heeft hij proberen uit te leggen over de werkwijze op zich, dat zal hij woensdag nogmaals doen. Na dat onderhoud volgen nadere afspraken over het vervolg. Of er nu wel of niet volgens plan is gewerkt, laat Westra in het midden. "Maar als er dingen mis zijn gegaan, dan proberen we die ook op te lossen."