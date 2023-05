Wat zijn de balkontrends voor het voorjaar in Amsterdam?

"Je moet wel eerst even het zand vervangen door potgrond. Daarna plant je er bijvoorbeeld stokrozen, vingerhoedskruid, rozemarijn. Ook iets meer mediterrane planten als petunia's en geraniums houden het in de stad vrij goed vol, het is er toch warmer dan in de buitengebieden. Of zet er lampenpoetsersgras in, dat is niet kapot te krijgen."