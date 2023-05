Afghaans gezin weigert woning, COA wil ze uit hotel zetten

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers wil dat een Afghaans gezin met acht kinderen, sinds vorig jaar september verblijvend in het Theaterhotel in Almelo, het hotel verlaat. Het gezin weigerde volgens het COA aangeboden 'passende woonruimte' in Zeeland en moet nu volgens het COA zelf maar zorgen dat het iets vindt.

"Het is vervelend en naar voor ze, maar de zorg van het COA is niet oneindig", zei COA-advocaat Guusje Dijkman dinsdagmiddag in de Almelose rechtbank. "Het echtpaar heeft zichzelf in deze positie gebracht."

De druk op de asielopvang is zo groot dat nu andere asielzoekers dan het gezin Shinwari recht hebben op de hotelkamers die het COA in het Theaterhotel (Van der Valk) aan het Schouwburgplein voor asielzoekers huurt. Met een kort geding probeerde het echtpaar Shinwari ontruiming te voorkomen. "Want dan komen ze in de daklozenopvang terecht en raakt het gezin ontwricht", aldus Reshma Sahebdien, advocaat van het gezin.

Te ver weg

De Shinwari's, die een voorlopige verblijfsvergunning hebben, is een woning aangeboden in het Zeeuwse dorp Sint-Annaland op Tholen. Het huis is groot genoeg voor hem, zijn vrouw en de acht kinderen (2 t/m twaalf jaar), erkende vader Shinwari. Maar hij en zijn vrouw vinden de afstand van Tholen naar Rotterdam, waar één van de kinderen periodiek moet worden behandeld voor schisis (hazenlip), te groot.

Vanuit de gemeente Tholen is de afstand naar het Erasmus Medisch Centrum 77 kilometer. De reis duurt met het openbaar vervoer twee uur en met de auto een uur en achttien minuten, maar de echtelieden hebben geen rijbewijs.

Het COA hanteert als norm een afstand van hemelsbreed 50 kilometer tot specialistisch medische voorzieningen. "En Rotterdam ligt hemelsbreed binnen die 50 kilometer", aldus COA-advocaat Dijkman, die schetste dat het het COA 'gezien de situatie op de woningmarkt, ongelooflijk veel moeite heeft gekost een dergelijk groot huurhuis te vinden'.

Beiden analfabeet

Volgens raadsvrouw Sahebdien hebben de echtelieden de consequenties van hun weigering niet overzien. Ze zijn beiden analfabeet en daarom vertaalde een tolk per telefoon alle brieven en een brochure die ze ontvingen van het COA. Sahebdien vroeg zich af of dat allemaal wel goed is gegaan. Vader Shinwari gaf op een vraag van de rechter echter aan dat hem de gevolgen van de weigering duidelijk waren uitgelegd.

Disproportioneel

De advocaat van het gezin vindt de eis tot ontruiming van de hotelkamers desalniettemin 'disproportioneel' gezien de grote gevolgen van de weigering om te verhuizen. "Ze zullen dan vrijwel zeker niet bij elkaar kunnen blijven." Rechter Ted Thürlings-Rassa weest het COA ook op wat in het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens is vastgelegd over het blootstellen van kinderen aan dakloosheid en vroeg daarom of er toch geen uitzondering kan worden gemaakt. Het COA wil daar niet aan. "De weigering is hen zelf toe te rekenen. Ze hebben een sociaal netwerk in Breda en Antwerpen waarop ze een beroep kunnen doen." Het huis in Sint-Annaland is inmiddels vergeven aan een ander asielzoekersgezin.