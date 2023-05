Voor tweede keer alle kazen geroofd bij kaasmakerij

Van de vechtlust die Gerda van Dorp eerder voelde, is op dit moment nog maar weinig over. Opnieuw is de hele voorraad van kaasmakerij Torenpolderkaas uit Fijnaart gestolen. 'Er zijn zo veel kaasboerderijen waar alles wordt weggehaald. Het is niet meer normaal.'

Het was de tweede keer dat dieven bij deze kaasmakerij toesloegen. In maart vorig jaar gingen ze er met 161 kazen vandoor. "Jonge kazen, jong belegen, belegen, extra belegen en een paar oude kazen. Italiaanse kazen, komijnekaas, brandnetelkaas, pestokaas, honingklaverkaas: noem maar op. We hebben het over meer dan 20.000 euro", zei eigenaresse Van Dorp na die inbraak.

Verdriet

Verdriet overheerst nu bij haar. In de nacht van maandag op dinsdag kwamen dieven door het weiland, knipten draad los, braken de deur van de winkel open en ondanks de beveiligde sloten wisten ze de schuur achter de winkel te bereiken. Waarna ze de volledige voorraad meenamen. Maar ook goederen uit de winkel. "We hebben niets meer", zegt Van Dorp met tranen in haar stem. De winkel kan ook even niet open, meldt ze op Facebook. "Ik heb er geen woorden voor."

"We hebben nog geluk dat er geen dieren zijn ontsnapt, doordat de omheining is vernield", zegt Dorp. Zij en haar man Joost hebben een melkveebedrijf. De schade dit keer is 'mega', al kan of mag ze in verband met het lopende onderzoek nog niet precies zeggen wat er zoal gestolen en vernield is. Maar ze denkt dat het dezelfde daders waren als de dieven die vorige keer toesloegen. "Ze wisten precies waar ze moesten zijn en hoe ze er moesten komen."

Kneiterhard gewerkt

Van Dorp was nog wel zo enthousiast aan het toewerken naar de streekmarkt, voor Moederdag, op 13 mei. De streekmarkt is op hun eigen terrein. "We hebben er kneiterhard voor gewerkt, we hadden leuke pakketten gemaakt. Maar helaas. We staan er dit jaar zelf ook, maar zonder kazen."