Eindhoven Airport ziet zomerdrukte met vertrouwen tegemoet

Eindhoven Airport ziet de zomerdrukte met vertrouwen tegemoet. Hectische taferelen zoals vorig jaar, met ellenlange wachtrijen en reizigers die hun vlucht misten, worden niet verwacht. Ook al dankzij een proef die voor reizigers heel interessant is.

Personeelstekorten, met name onder de medewerkers bij de controlepoortjes, behoren volgens hem tot het verleden. De afgelopen tijd heeft beveiligingsbedrijf G4S tientallen mensen extra geworven en er komen er nog 25 bij. Dit om tegenvallers, bijvoorbeeld door ziekteverzuim, op te kunnen vangen.

Momenteel zijn er 150 mensen inzetbaar, ruim 50 meer dan vorig jaar. "Desondanks zul je heel af en toe nog een rijtje wachtenden kunnen zien in de zomer", aldus directeur Roel Hellemons.

Tijdslots voor de security

Met name dat wachten voor de acht controlepoortjes leverde vorig jaar de nodige spanningen onder reizigers op. Binnen enkele weken start Airport daarom met een pilot waarbij tijdslots voor de security gratis kunnen worden gereserveerd. Dit kan online via de website van Airport, vanaf 72 uur voor vertrek.

Via de 'fast track' kunnen mensen dan rechtstreeks en desgewenst ruim van tevoren doorlopen, zonder aan te hoeven sluiten in de rij. Andere luchthavens, zoals Schiphol, hebben dit systeem al langer. Op Eindhoven Airport gaat het vooralsnog om een proef. "Als het werkt, gaan we er mee door."

Meivakantie

Afgelopen week, toen de meivakantie in alle hevigheid losbarstte, was volgens Hellemons een goede testcase voor Airport. In die periode verwerkte de terminal 140.000 mensen, vertrekkend en aankomend. In juli en augustus worden pieken verwacht van 24.000 reizigers per dag. "Dat is het maximum voor ons, meer kunnen we niet verwerken."

Airport merkt vooralsnog weinig van vliegschaamte. Ondanks de hogere ticketprijzen en fors gestegen parkeertarieven willen mensen blijven vliegen, constateert Hellemons. Opvallend zijn de grote aantallen reizigers die familie of vrienden opzoeken, in met name Oost-Europa. Samen zijn zij goed voor een derde van het aantal passagiers.

Korte vluchten naar bestemmingen binnen Europa, zoals Parijs en Berlijn, kent Eindhoven Airport niet. Om in die leemte te voorzien, start de luchthaven in juni met een samenwerking met busmaatschappij FlixBus: er komt een opstaphalte bij de luchthaven. "Een mooie aanvulling op wat wij doen", vindt de luchthavendirecteur.

Ondertussen wordt er nog steeds gewerkt aan een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. In juli wordt de parkeergarage op P3, met 400 plekken, in gebruik genomen. Ook werkt Airport aan een nieuwe parking voor 750 auto's bij het toekomstige World Trade Center aan de Luchthavenweg. De oplevering van deze parkeervoorziening is gepland in 2025.

Meer bussen van en naar Airport?

Niet alleen de parkeerterreinen zitten vol; dat geldt ook voor de HOV-bussen van en naar de luchthaven, constateert Hellemons. Bij busmaatschappij Hermes heeft hij gepleit voor een uitbreiding van de dienstregeling 'aan de randen van de dag'.

Reizigers op een vroege vlucht kunnen nu niet op tijd met de bus naar de luchthaven en ook de laatste bussen vertrekken te vroeg om de allerlaatste, aankomende reizigers naar Eindhoven Centraal te kunnen brengen. Die laatstgenoemde uitbreiding, waarvoor ook de gemeente Eindhoven heeft gepleit, zit er vooralsnog niet in.