Vrijspraak voor man die hakenkruis tekende bij synagoge

Geen voorwaardelijke celstraf van tien dagen, maar vrijspraak voor een man die een hakenkruis schilderde in de tuin naast de joodse synagoge in Tilburg. Het gerechtshof vindt het symbool namelijk niet beledigend voor Joden 'vanwege hun godsdienst', zoals het Openbaar Ministerie stelt, maar 'vanwege hun ras'.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats tekende op 22 januari 2022 een hakenkruis in de Helga Deentuin, naast de synagoge. De tuin is genoemd naar de Joodse Helga Deen, die in Tilburg woonde en in de Tweede Wereldoorlog werd omgebracht in concentratiekamp Sobibór. Ze hield daar een dagboek bij.

Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg in hoger beroep tien dagen voorwaardelijke gevangenisstraf, met een proeftijd van twee jaar, voor het tekenen van het hakenkruis. In de tenlastelegging staat dat de man 'zich in het openbaar opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen, te weten Joden, wegens hun godsdienst en/of levensovertuiging'.

Formulering niet genoeg

Die formulering is voor het hof in Den Bosch echter niet genoeg. Het hof erkent dat afbeeldingen van een hakenkruis beledigend zijn voor Joden, omdat het nationaalsocialistische gedachtegoed wordt uitgedragen. Een ideologie 'die zich kenmerkt door rassenleer en antisemitisme'. Het hakenkruis is volgens het gerechtshof dan ook beledigend voor joden 'vanwege hun ras' en niet 'wegens hun godsdienst of levensovertuiging, zoals tenlastegelegd'. Dat maakt dat de man wordt vrijgesproken.

De man was bij de politierechter ook vrijgesproken; waarom dat was, was dinsdag niet meer te achterhalen.