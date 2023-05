Wie heeft een tegeltje of klompje van opa op zolder?

Hij is de held van de familie. Nicolaas van Yperen trok zeven keer op een fiets met harde banden van Rotterdam naar Overijssel om zijn gezin de hongerwinter door te helpen. Hij ruilde beschilderde tegeltjes en kinderklompjes voor wat eten. Zoon Cees (87 jaar) en kleindochter Yvonne (70) vertellen zijn verhaal. Zij hopen nog een kunstwerkje boven water te krijgen.

Opa van Yperen woont in de oorlogsjaren in een voormalige dienstwoning van het brongemaal aan de Ringvaartweg, tussen de tuinders en de boeren bij Kralingen. Een oude woning met koeienhuiden aan de muur als isolatie. Yvonne van Putten-Van Yperen is daar geboren, maar woont inmiddels 35 jaar in Holten.

Haar opa is huisschilder en schildert als hobby graag landschapjes. Het zijn herfstbossen, heide of boerderijen met kippen, welke hij signeert met N. v. Yperen. Dat komt goed van pas tijdens de Tweede Wereldoorlog, als de Duitse bezetters hem oproepen voor de arbeidseinsatz.

Van Yperen voelt daar weinig voor. Een neef die bij de gemeentelijke administratie werkt, biedt uitkomst. Hij wijzigt het beroep van zijn oom van huisschilder in zelfstandig kunstschilder. Nicolaas' hobby wordt plotseling serieus werk. Hij krijgt geen uitkering meer en moet met de verkoop van zijn schilderijen voor het gezin met zeven kinderen zorgen.

Dat loopt in eerste instantie wonderwel. Zoon Cees: "Je zou denken dat je in de oorlog die schilderijen toch niet kwijt raakt, maar dat ging best goed. Mijn tante had een kunsthandel en verkocht ook schilderijen van mijn vader. Vooral Hollandse landschapjes. Maar alles wat werd gevraagd, maakte hij."

Tevreden grijns

Dat verkoopt met zoveel succes dat andere kunsthandels in de stad geïnteresseerd raken en ook zijn werk verkopen. "Elke zaterdag ging hij zijn klanten af, lopend van de Ringvaartweg naar de tram aan de Oudedijk met onder zijn arm een stel doeken zonder lijst in een rood pluche tafelkleed met een vezeltouwtje er om heen. Dan kwam hij met een tevreden grijns op zijn gezicht weer thuis."

Het is een winter waarin iedereen strijdt om te overleven. Kunst wordt niet meer verkocht, iedereen is wanhopig op zoek naar voedsel. Het drijft de creatieve vader tot zeven barre tochten door sneeuw en ijs, helemaal van Rotterdam naar Overijssel. Met fietstassen vol beschilderde tegeltjes en kinderklompjes als ruilmateriaal voor voedsel bij de boeren in het oosten.

Tegeltjes uit sloophuizen

De eerste fietstocht is een groot succes, zo beschrijft Yvonne: "Hij schilderde vooral molentjes, boerderijen en kippen. Die verkochten goed. Mensen wilden Nederland weer terug in de oorlog. Ze zaten te springen om typisch Hollandse tafereeltjes."

Zoon Cees en broer Niek slopen de tegeltjes uit slooppanden in de omgeving. Die moeten wijken om het schootsveld van het Duitse afweergeschut te vergroten. Ook afgekeurde klompjes van de klompenmaker achter de woning van het gezin dienen als ondergrond voor oer-Hollandse taferelen.

Van Yperen heeft een vaste route, waarbij hij overnacht in Hoevelaken en in Raalte. Daarna gaat hij zoveel mogelijk boerderijen af voor de ruilhandel. De fiets is geleend van een tuinder. Op het stuur is een esculaap gemonteerd. Bij controles kan hij daarmee aantonen dat hij arts is. Cees: "Dat was best gevaarlijk, maar als hij aangehouden werd, kon hij zeggen: ik ben dokter, ik moet naar mijn patiënt toe. Dat is misschien wel zijn redding geweest."

Uren tarwe fijnmalen

Bij terugkeer wachten de kinderen hem in de straat op. Cees: "Bij de eerste reis was zijn fiets afgeladen met zakken tarwe, roggebrood en boter. Aan het stuur hingen geslachte konijnen en kippen. Dat klinkt misschien niet heel hygiënisch, maar in de winterkou was het precies een diepvries."

Zijn laatste reis levert bedroevend weinig op. "Alleen wat tarwe. Daar maakte mijn moeder pap mee. Wij moesten die tarwe met een wandkoffiemolen fijn malen. Het duurde uren voordat je een beetje meel had."

De werken van Van Yperen hingen in veel Rotterdamse huishoudens. Kleindochter Yvonne treft er nog wel eens een aan bij de kringloop of op Marktplaats. Die koopt ze voor familie of hangt ze thuis in Holten aan de wand. Zo heeft de familie al aardig wat taferelen van zijn hand achterhaald. Maar nog nooit is er één van de tegeltjes of kinderklompjes waarmee opa Nicolaas het gezin die beruchte winter van 1944/1945 doorhielp gevonden.

Zoektocht naar tegeltjes en klompjes

Zoon Cees en kleindochter Yvonne hopen dat er nog tegeltjes of klompjes uit die hongerwinter bewaard zijn. Wellicht op zolder of in de schuur. Of misschien zelfs wel boven de open haard. Wie werkjes heeft, gesigneerd met N. v. Y. of Nic(k) van Yperen, kan contact opnemen via redactie@tubantia.nl.

Nicolaas van Yperen voor zijn kunsthandel. Foto: Cees van Yperen

Een van de werken van haar opa die in de Holtense woning van Yvonne van Putten - Van Yperen hangen. Foto: Lenneke Lingmont

De woning van Yvonne van Putten - Van Yperen in Holten wordt op verschillende plekken opgesierd met werk van haar opa. Foto: Lenneke Lingmont

Een van de werken van haar opa die in de Holtense woning van Yvonne van Putten - Van Yperen hangen. Foto: Lenneke Lingmont

Nicolaas van Yperen Foto: Cees van Yperen