Kinderen duiken in de wetenschap op festival Expeditie NEXT

De derde editie van Expeditie NEXT, hét Nationale Wetenschapsfestival voor kinderen, komt overmorgen naar Middelburg. Duizenden kinderen helpen populaire wetenschappers kennis vast te leggen.

Het Nationale Wetenschapsfestival is opgericht om kinderen zo jong mogelijk te interesseren voor wetenschap. Om ze te laten weten dat niet iedereen aan de universiteit hoeft te studeren om wetenschapper te worden. En kinderen moeten zien en vooral ervaren dat wetenschap letterlijk op straat is te vinden. Dus kunnen ze 'de ruimte in' met André Kuipers, meedoen aan de reptielenquiz van Sterrin Smalbrugge of met boswachter Tim door Middelburg lopen om te ervaren dat je voor natuurbeleving niet het bos in hoeft, maar ook in de binnenstad kunt blijven. Ruim vierduizend deelnemers (onder wie ouders) hebben zich al aangemeld.

Enthousiasmeren

Beroemde Nederlanders kunnen kinderen enthousiast maken. Zo zullen van televisieprogramma bekende presentatoren als Diederik Jekel (die bij de telescopen van de sterrenwacht onder meer vertelt over (on)mogelijkheden om aliens te spotten), Auke-Florian Hiemstra van Naturalis (plastic in de natuur) en wetenschapsjournaliste Anna Gimbrère kinderen een stuk wijzer maken. Ook meedoen aan allerlei proefjes en experimenten is voor veel 'jonge onderzoekers' geweldig.

Om een slang beter te laten zien, houdt Sterrin Smalbrugge het dier niet achter zijn kop vast, maar laat hem vrij kronkelen op een stok. Foto: Expeditie NEXT

Sterrin Smalbrugge (29) draaft in Middelburg voor de eerste keer op bij een editie van Expeditie NEXT. Zij werd als kind met bijzondere liefde voor reptielen en amfibieën onder anderen geïnspireerd door de Australische krokodillenexpert Steve Irwin. Een ontmoeting met Irwin zit er niet meer in, omdat hij stierf door de steek van een pijlstaartrog toen Sterrin 12 was. "Maar ik vind het wel geweldig om kinderen enthousiast te maken voor het onderzoek naar de leefwereld van dieren en het verzorgen van dieren in het algemeen."

Met haar podcasts, (kinder)boeken, Videolandprogramma Reptielengek en theatershows is Sterrin voor veel kinderen een bekende dierenfanaat. Wetenschapper Smalbrugge zet haar faam graag in om kinderen het belang bij te brengen van een ecologisch gezonde wereld. "Ik ben zelf geboren als dierenliefhebber en mensen als Irwin hebben die passie aangewakkerd. Het zou mooi zijn als ik die rol voor een volgende generatie kan spelen. Ik hoop dat ik jonge mensen warm maak voor het in stand houden van de leefwereld voor dieren over de hele wereld, maar het is ook mooi als ik de belangstelling kan aanwakkeren voor dierenverzorging of dierenwetenschap."

Wetenschap niet altijd moeilijk

Als het aan Expeditie NEXT ligt, komen er woensdag nog duizend bezoekers bij om het maximale aantal van vijfduizend bezoekers te trekken, meldt woordvoerder Rutger Tiesma. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de site expeditienext.nl; alleen volwassenen betalen een ticket en die krijgen voor 7,50 euro ook nog twee consumptiemunten. De doelgroep van 6- tot en met twaalfjarigen mag gratis meedoen, want de de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) wil - in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen - zoveel mogelijk jeugdigen enthousiasmeren voor de wetenschap.

Bedoeling van Expeditie NEXT is niet alleen de jeugd te interesseren voor de wetenschap, maar ook kennis te leveren aan de maatschappij van morgen. De expeditie doet dat door bruggen te slaan tussen wetenschappelijke doorbraken en de maatschappelijke invloed die die resultaten hebben. Als kinderen zien welke invloed 'moeilijke wetenschap' heeft op het alledaagse leven en als ze ervaren dat wetenschap niet per se moeilijk, maar ook leuk is, is de expeditie geslaagd.

Nieuwsgierig naar het leven van reptielen en het leven in een ruimteschip

Luuk Jacobse met een aantal reptielenknuffels. Foto: Marieke Jacobse

Een aantal kinderen staat al te trappelen om woensdag door de binnenstad van Middelburg te struinen. Luuk Jacobse (8) uit Delft is van kleins af aan fan van reptielen. Sterrin Smalbrugge heeft zijn fascinatie voor amfibieën en reptielen ernstig aangewakkerd door haar boeken en podcasts. "Ik ga meedoen aan de Grote Reptielenquiz van Sterrin. Ik denk dat ik best wat weet, want ik heb veel podcasts geluisterd en ook al spreekbeurten over reptielen gehouden. Maar ik verwacht ook veel nieuws te leren."

Op de vraag of hij lievelingsdieren onder de reptielen heeft, aarzelt Luuk even. Maar dan komt hij opeens met axolotl op de proppen, een salamander dat buiten aquaria alleen in een meer in Mexico voorkomt. "De axolotl is een amfibie, maar het bijzondere is dat hij nooit uit het water komt", weet Luuk.

Kian Boel uit Kloetinge is een groot fan van André Kuiper Foto: Johan vd Heijden

Kian Boel (6) uit Kloetinge is al net zo gefascineerd door de wetenschap als Luuk. Maar Kian zoekt het niet bij reptielen, maar in sterrenkunde en ruimtevaart. Een paar geleden liet hij zich nog voorlezen uit de boeken van André Kuipers, als leerling van groep 3 leest hij ze nu zelf.