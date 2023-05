Thalita's ex maakte stiekem foto's van haar voor op pornosites

Thalita Masbaitoeboen zag haar leven overhoop gehaald toen beelden van haar het internet over gingen. Haar (inmiddels ex-)vriend maakte stiekem honderden intieme foto's en video's. Terwijl ze andere slachtoffers helpt, blijven de beelden haar achtervolgen.

Als Thalita Masbaitoeboen (43) het mapje opent komen ruim honderd foto's en een aantal video's tevoorschijn. De bestanden hebben gedetailleerde omschrijvingen en titels als 'dikkereet' en 'gebukt'. Eén voor één klikt ze de beelden aan, waarna haar grootste nachtmerrie werkelijkheid wordt. Haar eigen ontblote lichaam komt tevoorschijn. In de map vindt ze namen van verschillende pornowebsites.

Masbaitoeboen vindt op de ochtend van 13 december 2017 een USB-stick van haar toenmalige vriend. Daarop staat beeldmateriaal van haar meest intieme momenten, bijvoorbeeld terwijl ze doucht of in bed ligt. Tijdens de relatie - die tien jaar duurde - maakt hij de foto's en video's van haar zonder dat ze het merkt.

Die uploadt hij stiekem op allerlei websites met pornografisch materiaal. "Hij vertelde later dat hij daar een kick van kreeg", zegt Masbaitoeboen. De ontdekking haalt haar leven overhoop. Ze begrijpt het niet en is tegelijkertijd boos en vol verdriet. "Hoe kon ik dit al die tijd niet hebben gezien?"

Geen toestemming

Masbaitoeboen heeft geen idee dat hij de beelden maakt en verspreidt, laat staan dat ze toestemming heeft gegeven om ze op pornowebsites te zetten. Het is een vorm van wraakporno waar vrouwen én mannen regelmatig slachtoffer van worden.

Eerder deze maand oordeelde de rechter dat pornoplatform xHamster geen video's meer online mag zetten als expliciete toestemming ontbreekt van iedereen die op de beelden te zien is. De tik op de vingers van de rechter staat niet op zichzelf. Vorig jaar moest een Nederlandse pornosite actie ondernemen na een soortgelijke uitspraak.

De gevolgen voor slachtoffers zijn niet te overzien. Nadat Masbaitoeboen erachter komt, licht ze alleen haar ouders, zusje en twee beste vrienden in. Met haar beste vriend doet ze pogingen om de beelden op te sporen en verzoeken ze pornosites en socialemediakanalen om het materiaal te verwijderen. "Die zoektocht", vertelt ze, "was verschrikkelijk. Het gaat om meer dan vijfhonderd beelden en het was dweilen met de kraan open."

Want wie eenmaal op het internet belandt, krijgt de beelden nauwelijks gewist. "De foto's en video's verspreiden zich als een olievlek. Onbekenden plaatsen de beelden steeds opnieuw, waarna anderen het downloaden en vervolgens weer verspreiden. Ik bleek helaas ook nog eens heel populair."

Verspreiders harder aanpakken

Vijf jaar lang vertelt Masbaitoeboen het verhaal aan bijna niemand. Tot eind 2022, als ze haar eigen stichting Slachtoffers van Wraakporno (SVWP) lanceert om anderen te helpen. "Sommige slachtoffers stappen uiteindelijk uit het leven. Ik had die gedachte ook, maar wil nu laten zien dat het niet het einde is als je naaktfoto's op het internet staan."

De recente uitspraak van de rechter helpt slachtoffers, daarvan is Masbaitoeboen overtuigd. "Maar het is geen oplossing voor beeldmateriaal dat via andere circuits wordt verspreid." Masbaitoeboen heeft een bedrijf in de arm genomen dat haar helpt om beelden automatisch op te sporen en dat verwijderverzoeken doet. Dat blijkt nodig, omdat foto's telkens weer in omloop worden gebracht als haar naam in de publiciteit komt. Wie dat doet weet ze niet.

Ze doet pogingen om dat alsnog te achterhalen. "Eén van de doelen van mijn stichting is om mensen strafbaar te stellen die dit soort materiaal opnieuw plaatsen", zegt ze. Want verspreiders van het materiaal moeten in haar ogen veel harder worden aangepakt. "Verplicht websites bijvoorbeeld om IP-adressen door te geven van mensen die dit materiaal delen."

Tegelijkertijd wijst ze op het maatschappelijke probleem. "Dit doe je niet. Normen en waarden vervagen op het internet en hoe gaan we ervoor zorgen dat die ook online worden gehanteerd?"

Eén van de belangrijkste dingen die ze heeft geleerd, en met haar stichting wil meegeven aan andere slachtoffers, is om het verhaal te delen met anderen. "Dat deed ik zelf niet, maar adviseer ik nu altijd. De last die je draagt wordt daarmee veel minder zwaar."

Technologie kan helpen

Sommige slachtoffers schakelen de hulp in van bedrijven die pornografisch materiaal opsporen. Vervolgens doen zij verzoeken om de beelden te verwijderen. Als slachtoffer lever je de foto's en video's aan. Met speciale software zoeken die bedrijven het internet af naar vergelijkbare afbeeldingen en kopieën van de beelden. De software slaat alle locaties op waar de beelden worden gevonden.