Zeeuwse studenten bouwen aan 'vliegende' waterstofboot

Een team studenten van de Technische Universiteit Delft onthult 8 mei een 'vliegende' waterstofboot. Daarin zit een flink stuk Zeeuws vernuft. Emiel Nefs uit Middelburg ontwierp de romp, Margot Giliam uit Veere dokterde uit hoe sterk de boot moet zijn. 'We gaan er mee racen in Monaco.'

Buiten op de campus in Delft ligt de ranke waterstofboot in volle glorie te schitteren. Enkele specialisten van het TU Delft Hydro Motion Team, dat bestaat uit 23 studenten, testen vandaag de aandrijving. Emiel: "Hoor je dat zoemende geluid? Er wordt nu van waterstof elektriciteit gemaakt die wordt opgeslagen in batterijen. Een brandstofcel zet de waterstof om in elektriciteit."

Zonder te tanken kan de boot van Delft naar Londen varen. Dik 350 kilometer, zonder een grammetje C02-uitstoot. Maar vandaag is het droogzwemmen, want de boot ligt gewoon op een grasveld. "We hebben al wel een paar proefvaarten in de Biesbosch gemaakt. Hoe hard hij kan? Dat weten we niet precies, want we hebben nog niet op volle kracht gevaren. Ik denk dat hij zeker 50 kilometer per uur haalt", schat Emiel.

Emiel (21) en Margot (23) hebben na hun driejarige bachelor een heel jaar vrij genomen om samen met 21 andere studenten een boot te bouwen. Dat moest een duurzaam vaartuig worden. In augustus vorig jaar begonnen ze met een blanco papier. Negen maanden later is hij klaar. Margot: "Dat is ongelooflijk snel. Ik moet er bij zeggen dat we enorm veel hulp hebben gehad van alumni en bedrijven."

Studenten van het TU Hydro Motion Team, met derde van links Margot Giliam en vierde van links Emiel Nefs uit Veere. Foto: Emma Alblas

Waterstof heeft de toekomst

Het bedrijfsleven volgt hun missie op de voet. Onder de sponsors, die hun logo terug zien op de romp, bevindt zich de crème de la crème van de maritieme industrie. Deme en Damen bijvoorbeeld. Margot: "Als engineers van de toekomst willen we het maritieme bedrijfsleven prikkelen om over te schakelen op duurzame energiebronnen. Voor grotere schepen is waterstof de toekomst, want elektrisch varen is misschien geschikt voor kleine schepen, voor de zeevaart zou je enorme batterijen aan boord moeten hebben. Dat is ondoenlijk. We zien dat scheepsbouwers de waterstofhobbel nog wel moeten nemen. Wellicht kunnen wij ze helpen."

Het is niet de eerste keer dat studenten van de TU Delft een waterstofboot ontwerpen en bouwen, maar dit is wel versie 2.0. De bij een werf in Medemblik gebouwde boot ligt op draagvleugels. Zodra hij snelheid maakt, tilt hij zich op uit het water zodat hij lijkt te vliegen. Emiel heeft zich vooral bezig gehouden met de romp. "Het was een puzzel. Als hij in het water ligt, moet de boot stabiel zijn, maar als hij zich opricht, wil je dat hij smal is. Dus is de romp van boven breed en van onderen smal voor zo min mogelijk weerstand. Ik moest ook rekening houden met het ontwerp van de draagvleugels, de gewichtsverdeling en de materiaalkeuze, want de boot is volledig van lichtgewicht carbon gemaakt."

Margot Giliam en Emiel Nefs werken aan de volledig uit carbon gemaakt waterstofboot. Foto: Emma Alblas

Margot heeft zich vooral de hersens gekraakt over de krachten die de 1300 kilo zware boot moet kunnen weerstaan. Ze onderstreept dat alle onderdelen gecertificeerd zijn. "Veiligheid staat bij ons op de eerste plaats. Alle componenten zijn bewezen veilig."

De 'vliegende' waterstofboot wordt maandag 8 mei feestelijk onthuld. Gaat hij daarna in de mottenballen? "Zeker niet. We doen in juli mee aan de Monaco Open Sea Class, een internationale race voor boten die op duurzame energie varen. Daarbij draait het om snelheid, wendbaarheid en endurance, de afstand die een boot kan afleggen. Op deze drie pijlers is onze boot gebouwd."