Simac heeft een nieuwe CEO: de dochter van de huidige baas

Iemand van de eigen familie of toch maar iemand van buiten? IT-dienstverlener Simac is een Veldhovens familiebedrijf. Topman Eric van Schagen, ook bekend als werkgeversvoorman, twijfelde over zijn opvolging. Maar is uiteindelijk overtuigd: 'Maartje is er klaar voor.'

Ach ja, die titel, 'CEO'. Voor Maartje van Schagen (39) was het geen doel op zich, vertelt ze aan de vergadertafel in het directiekantoor van Simac. "Ik wil heel graag het werk doen wat van een CEO verwacht wordt, maar ik hoef niet de CEO te zijn. Ik wil dit doen voor Simac, de familie is er voor Simac en niet andersom. Dat gevoel hebben we allebei, dat willen we voortzetten."

Al een paar maanden is bekend dat dochter Maartje haar vader per 1 oktober opvolgt als bestuursvoorzitter van Simac, de Veldhovense ICT- en technologieondernemingen. Ze staat al aan het roer van het grootste onderdeel, de IT-tak. Onder de Simac-paraplu vallen inmiddels 19 werkmaatschappijen, ruim 1.270 werknemers verspreid over 27 vestigingen in binnen- en buitenland. Eric van Schagen (67) zit al 34 jaar in de directie van Simac. Dat blijft ook zo. Maar niet als topman.

'Dit is de beste oplossing'

Zijn opvolging zorgde voor hoofdbrekens, bekent hij. Hij zucht eens diep. "Ik denk ook dat dit de beste oplossing is." Dat klinkt weifelend. "Dat ik het niet meer moet doen, is wel duidelijk. De keuze was: halen we die van buiten of uit de familie?"

"Daarover heb ik nu een hele sterke mening terwijl ik zelf een paar jaar geleden nog wel voorstelde om iemand van buiten te halen, al was het maar tijdelijk", reageert Maartje. "Het is geen doel op zich om een Van Schagen op het stoeltje te krijgen. Impulsen van buiten zijn goed. Maar er is ook iemand nodig om te bewaken wat Simac nu is."

Eric knikt: "Je hebt ook mensen die het heel graag willen maar het eigenlijk niet kunnen. Jij voelt nu een paar jaar de verantwoordelijkheid van de grootste werkmaatschappij op je schouders. En dan gaat het niet om goede resultaten. Het gaat er juist om hoe je omgaat met moeilijke omstandigheden. Als je dikke winsten draait, is het altijd leuk. Juist nu de resultaten wat teruglopen, geeft dat extra druk. Dan herken je of je de competenties hebt. Jij laat in alles zien dat je die rol voorop stelt."

Opvolging vaak een heikel punt

Bij familiebedrijven is de opvolging vaak een heikel punt. Soms is een nieuwe visie en een nieuwe strategie nodig, en iemand van buiten kan deze soms beter vormgeven. En ook Simac heeft iemand van buiten gehaald: een vierde directielid, naast Eric en Maartje van Schagen en financiële baas Michael van Kasteren. Het gaat om Ine Frings, die op 1 mei toetreedt tot de directie.

Frings werkte bij KPN, was regiodirecteur bij ProRail en zat in de directie bij bouwconcern Heijmans. Ze is partner bij consultancybedrijf Boer & Croon en is toezichthouder bij citymarketingorganisatie Eindhoven365, lichtfestival Glow en communicatiebureau BEX. Van haar brede netwerk hoopt de onderneming te kunnen profiteren.

Een nieuwe blik van buiten is belangrijk, vinden ze. "Eerst had je de CEO en de CFO. Daarna kwam Maartje erbij", zegt Eric. "Maar ik vind het belangrijk om het 2-2 te houden zodat er niet te veel vanuit de familie naar het bedrijf gekeken wordt. Je hebt verschillende mensen in de top nodig, maar wel als een team."

Conflict mijdend

Vader en dochter typeren zichzelf allebei als conflict mijdend, vaak op zoek naar consensus. "Soms zijn we het weleens oneens. Nu zegt hij: tot 1 oktober beslis ik, vanaf 1 oktober beslis jij. Ik wil weleens sneller veranderen, uit ambitie of vernieuwingsdrang, soms omdat ik wat dieper in de organisatie zit, soms uit onervarenheid. Maar hij ziet ook de gevolgen van de beslissing op de lange termijn."

Eric relativeert: "Er is geen waarheid. Eigenlijk is het inzicht van degene die het moet uitvoeren belangrijker dan die van degene die erboven staat. Behalve als de risico's te groot worden. In de loop der jaren ben ik wel meer een bewaker van de grenzen geworden."

Niet alleen bij Simac houdt hij een oogje in het zeil. Eric van Schagen is een grote man bij PSV en het Noordbrabants Museum. En de voorman van alle werkgevers in Brabant en Zeeland. Bij VNO-NCW is hij het boegbeeld van de kleine tot de allergrootste ondernemers, van ASML en Philips tot scheepbouwers in Vlissingen en een vakantieparkengrootheid in Goes.

Bekend om eigen geluid

Hij staat bekend om zijn geheel eigen geluid. Vond bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis dat we het allemaal ook na de pandemie maar met iets minder vliegen en minder consumeren moesten doen en vindt dat ASML ook best een paar 100 kilometer verderop kan verder groeien in plaats van vooral in Veldhoven. De rol bij VNO-NCW heeft hij nu vijf jaar.

"Ik zit in mijn eerste jaar van mijn tweede termijn van vier jaar. Ik vind het zo langzamerhand ook wel een mooie tijd om te stoppen. Naarmate de jaren vorderen, krijg je ook een andere energie. Ik blijf in ieder geval tot volgend jaar. Dan gaan we op zoek naar een opvolger, als we die vinden dan stop ik."

Volgens Maartje is die houding tekenend voor haar vader. "Jij geeft veel ruimte, jij hoeft niet zo nodig te blijven zitten. We zaten laatst in de auto, zeg jij: 'Maart, op een dag als deze vind ik het ook echt niet erg om buiten een rondje te gaan fietsen. Als je me zat bent, moet je het gewoon zeggen'. Omdat je dat doet, hoef je ook niet weg. Ook niet bij VNO-NWC. Veel mensen blijven vaak juist vasthouden aan posities die ze hebben en dat is met jou niet aan de orde."

Simac blijft 'de buur' van ASML; gesprekken over verkoop hoofdkantoor draaien op niets uit

Een verhuizing van Simac is voorlopig van de baan. Het Veldhovense ICT-bedrijf heeft gesprekken gevoerd met ASML over de verkoop van het huidige Simac-hoofdkantoor aan de snel groeiende chipmachinebouwer. Want waar ooit het oude hoofdkantoor van ASML stond, aan de A2, heeft ASML vier kantoren gebouwd waar plek is voor achtduizend werknemers. Pal tegenover Simac.

Maar terwijl ASML veel bedrijven en woningen opkoopt, kwam het niet tot een deal tussen de twee grootste werkgevers van de gemeente. "Ze willen ons pand wel, maar eigenlijk doet het er niet toe voor ASML", zegt scheidend Simac-CEO Eric van Schagen. "Als ASML ons voor de hoofdprijs had willen uitkopen, hadden we het wel gedaan." "Ze willen ons pand niet graag genoeg hebben", concludeert Maartje van Schagen.

Simac heeft met de gemeenten Eindhoven en Veldhoven gesproken. Eric van Schagen: "Eigenlijk is er geen plek voor ons. Of we zitten straks een eind uit het centrum of op een plek waar we ons niet thuis voelen. En we moeten ook eerlijk zijn: we hoeven hier ook helemaal niet weg. We voelen ons heel Veldhovens."

Na ASML is Simac de grootste werkgever in Veldhoven.