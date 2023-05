Healer betast vrouw in schuurtje tijdens 'genezing'

Een jonge vrouw kwam naar een Haags tuinschuurtje voor een spirituele behandeling. Maar toen haar moeder de ruimte verliet en de deur op het haakje ging, werd ze volgens het OM door haar behandelaar Luis M.G. (64) verkracht.

Dit artikel is afkomstig uit AD Den Haag. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Colombiaanse 'healer' is niet van plan om te stoppen. Hij wil doorgaan met zijn lezingen en genezingen. Maar als hij in de toekomst opnieuw een vrouw behandelt doet hij dat in het bijzijn van een ander persoon, belooft hij. "Ik ga gewoon weer werken. Maar ik ga geen persoonlijke dingen meer doen met cliënten. En ook niet meer drinken." Dat stelt de rechter absoluut niet gerust.

De verdachte man - sprekend in een mengelmoes van Spaans, Engels en moeilijk verstaanbaar Nederlands - heeft het geld hard nodig. De 32-uurse werkweek in een schoonheidssalon levert hem te weinig op. Hij zat in de schuldhulpverlening en heeft nog steeds zo'n 19.000 euro schuld. De man woont in Amersfoort en heeft net een nieuwe relatie. "Ik heb deze gave gekregen toen ik ben geboren. Nu doe ik dit voor het geld."

Kaarsen

Deze 'gave' gebruikt hij op 10 mei 2021 in een tuinschuurtje in Den Haag. De kaarsen zijn al aangestoken als een 28-jarige vrouw en haar moeder binnenlopen. De katholieke Luis doet aan 'readings' en daarna 'healings' van zijn patiënten. "Ik behandel mensen die blokkades hebben, worden tegengewerkt of ergens moeite mee hebben. Zoals met hun studie, werk of in het algemeen", vertelt de gedrongen man heel rustig.

Gedrieën drinken ze een glas rum, dan volgt een sessie van een uur. De helderziende man merkt al snel dat er iets 'mis' is met de twintiger. Ze heeft een relatie met een oudere man, 'leest' hij, en daar wil hij privé met haar over praten. Als de deur dichtvalt worden nog eens enkele glazen met champagne en whiskey gevuld. Dat zou volgens hem nodig zijn voor een goede healing, vertelt ze aan de politie.

Dan vraagt hij haar de zwarte hoody uit te trekken. Hij reikt haar een wit T-shirt aan omdat haar eigen kleding de 'healing in de weg zit'. Drie minuten lang wrijft hij over haar buik, vlak onder de navel. Zogezegd om 'meer van het spirituele deel te kunnen zien'.

Dan geeft ze aan seks te willen, zegt Luis M.G. "Ik heb haar broek en onderbroek uitgetrokken en haar bij haar intieme delen aangeraakt. Toen wilde ze ineens niet meer. Ze heeft haar kleren aangetrokken en is weggegaan." Daar denkt ze zelf heel anders over. "'Je moet zeven orgasmes krijgen voordat de blokkades weg zijn'", citeerde ze Luis bij de politie.

Hartverscheurend

Huilend valt ze buiten haar moeder in de armen. 'Ik ben aangeraakt waar iemand mij nog nooit heeft aangeraakt', vertelde ze. 'Hij wilde dingen met mij doen die ik niet wil doen.' Haar moeder noemt die situatie later bij de politie 'hartverscheurend'. Later maakt hij telefonisch zijn excuses. In een brief schrijft hij dat hij 'onprofessioneel' was en haar 'veel pijn en verdriet' heeft bezorgd.

De officier van justitie noemt zijn verhaal 'volstrekt ongeloofwaardig'. Hij eist een gevangenisstraf van twintig maanden, waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ook mag hij drie jaar lang geen healings verrichten of vrouwen behandelen.

De vrouw kan weken niet slapen en als dat wel lukt heeft ze nachtmerries, vertelt haar advocaat. Het is voor de vrouw 'te zwaar en emotioneel' om bij de zitting te zijn. "Ik ben angstig om alleen naar de supermarkt te gaan, ben angstig als de deurbel gaat of wanneer ik anoniem word gebeld. Ik mis de persoon die ik was voordat hij besloot mij te gebruiken voor zijn eigen behoeftes."

Volgens zijn advocaat moet hij worden vrijgesproken van verkrachting. Wel vindt ze bewijsbaar dat hij de vrouw heeft betast tussen haar benen en aan haar borsten. Ze denkt aan een veel lagere, voorwaardelijke straf met een werkstraf.