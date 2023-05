Wat gebeurt er tegenwoordig in J.J. Voskuils échte 'Bureau'?

In het onlangs verschenen tweede deel van de dagboeken van J.J. Voskuil treedt hij in dienst van 'het Bureau' aan de Keizersgracht - in werkelijkheid het P.J. Meertens Instituut. Wat is dit instituut voor onderzoek en documentatie van taal en cultuur in Nederland anno 2023?

Op de eerste etage van het Spinhuis staat pontificaal een groot, ouderwets, houten bureau.

"Het bureau van Beerta," zegt de verslaggever met iets van eerbied in zijn stem.

"Het bureau van Meertens, bedoel je," corrigeert Inger Leemans vriendelijk.

Natuurlijk. Het bureau van Meertens. Niet van Beerta. Nou ja, óók van meneer Beerta, maar dan zoals hij erachter zat in de magistrale, zevendelige romancyclus Het Bureau van J.J. Voskuil (1926-2008) die eind vorige eeuw verscheen.

"Cultureel erfgoed," zegt Leemans, hoogleraar cultuurgeschiedenis en ad-interim directeur van het Meertens Instituut. Op het bureau staat als eerbetoon een in een cassette gevatte uitgave van Het Bureau.

Meneer Beerta is gemodelleerd naar de volkskundige P.J. Meertens, de oprichter van 'het bureau', dat begon als de Bureaus voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, maar dat in 1979 werd omgedoopt in het P.J. Meertens Instituut. J.J. Voskuil - Maarten Koning in Het Bureau - werkte van 1957 tot zijn pensionering in 1987 op het Meertens Instituut. Dat bevond zich toentertijd aan de Keizersgracht.

Straat- en jongerentaal

Tegenwoordig zetelt het in het Spinhuis, op de Oudezijds Achterburgwal. In het onlangs verschenen tweede deel van de postuum uitgegeven dagboeken van Voskuil, Capitulatie, dat de jaren 1955-1965 bestrijkt, treedt Voskuil in dienst bij het Meertens Instituut. 'Maandag 29 juli. Sinds 1 juli op het Bureau.'

Dat tweede deel van de dagboeken is een mooie aangelegenheid te vragen wat het Meertens Instituut, een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW), anno 2023 is.

"Een instituut dat taal en cultuur in Nederland zowel onderzoekt als documenteert," zegt Inger Leemans. "We willen begrijpen welke waarden mensen aan taal en cultuur toekennen, wat mensen als hun cultureel erfgoed beschouwen en wat dat zegt over de maatschappij. Daarnaast maken we het gedocumenteerde materiaal als onderdeel van het culturele erfgoed van Nederland voor een breed publiek toegankelijk. We hebben bijvoorbeeld net een enorme collectie streekromans en dagboeken binnengekregen. Die kunnen hier worden ingekeken."

Het Meertens Instituut heeft ook veel databanken, die miljoenen keren per dag worden bezocht. De voornamenbank, de familienamenbank, de dialectenbank. "Je kunt opzoeken waar je achternaam vandaan komt, of een woord typisch Amsterdams is, en ook het onderzoek naar bijvoorbeeld straat- en jongerentaal is in kaart gebracht. Hoe slay is dat? Heb ik net geleerd, dat woord. Gaaf, cool, betekent het. Wat Voskuil mieters zou noemen."

Inger Leemans, ad-interim directeur van het Meertens Instituut, voor het bureau van de eerste directeur. Foto: Jennifer Gijrath

Nageboorte van het paard

Daarin verschilt het Meertens Instituut ook van het P.J. Meertens Instituut waar Voskuil werkte. Volgens Leemans was het documenteren het primaire doel in die tijd. "Nu zijn we veel meer op de huidige tijd gericht. We doen taalkundig onderzoek, antropologisch veldwerk, historisch onderzoek, en socialmedia-analyses om culturele verschijnselen in kaart te brengen en te duiden. Met hedendaagse vraagstellingen als wat is nationale of regionale identiteit, en welke emoties daarbij een rol spelen. We zijn er ook erg op gericht wat we uit dat onderzoek naar de samenleving kunnen teruggeven.'"

Bijvoorbeeld Viraal Nederland, een boek dat Het Meertens Instituut tijdens de coronatijd uitbracht over de taal en cultuur van de eerste coronagolf. En het ontsluiten en bestuderen van zo'n collectie streekromans en dagboeken. "Dat is veel urgenter. Er betekenis aan geven in relatie met deze tijd. Overigens was Voskuil uiteindelijk ook kritisch op het vastleggen van historische volksgebruiken alleen."

Zoals het in de bomen slingeren van de nageboorte van het paard? "Ja, waarbij de verwachting was dat de onderzoekers toen nog de laatste relicten van wat ooit belangrijke tradities waren konden vastleggen. Dat vond men belangrijk."

Groningse horrorsprookjes

Wordt er dan geen onderzoek meer gedaan naar de kabouter? (Lees het eerste deel van Het Bureau.) Leemans lacht. "Nou… We doen nog steeds onderzoek naar volksverhalen. Ook naar hoe mensen over kabouters spraken. In ons traditionele nieuwjaarsboekje van vorig jaar, Trilbil en duivelsdrek staan Groningse horrorsprookjes, die ook worden toegelicht. En we gaan dus nog steeds het veld in om wat in Het Bureau volkscultuur wordt genoemd, te onderzoeken. Alleen gaat het onderzoek nu steeds meer uit van het raamwerk van Nederland als plurale samenleving. Welke verhalen worden er verteld, hoe worden die overgedragen?"

Daarbij is er ook aandacht voor de verhalen van groepen die misschien minder snel gehoord of gewaardeerd worden. "We maken nog steeds gebruik van de vragenlijsten waar Voskuil mee werkte, en die in Het Bureau ter sprake komen. Wel stellen we ook andere vragen, niet gericht op traditionele volkscultuur. En we zijn de oude vragenlijsten aan het digitaliseren, maar het zijn er veel!"

Die vragenlijsten zijn door iedereen te raadplegen. "Er is een vast panel dat die vragenlijsten krijgt toegestuurd om ze in te vullen, mensen kunnen zich daarvoor ook aanmelden. Ik doe zelf een onderzoeksproject naar de geurgeschiedenis, en heb ook een vragenlijst gemaakt over geurtaal en geurgebruik. Wat zijn de belangrijkste geurplaatsen in Nederland, welke geuren zouden beschermd moeten worden, spelen geuren nog een rol in het dagelijks leven of de religieuze beleving van mensen?" Welke geuren moeten er dan beschermd worden? "Mensen missen de geur van de cacaofabrieken. En de geur die rond de suikerbietencampagnes hing is misschien niet heel fijn, maar wel voor die tijd en die plaats."

Bermmonumenten

Leemans noemt ook antropoloog Irene Stengs, hoogleraar aan de VU en werkzaam op het Meertens Instituut. "Zij doet onder andere onderzoek naar de verschillende vormen van herinneringscultuur in de openbare ruimte. Naar bermmonumenten bijvoorbeeld. Of gedenktekens rondom zinloos geweld of het gewelddadig einde van iemand, zoals bij Peter R. de Vries. Sommige bermmonumenten fotografeerde ze elk jaar, om te zien hoe lang ze bleven bestaan."

Ze noemt ook Markus Balkenhol, die onderzoek heeft gedaan naar het slavernijmonument in het Oosterpark. Hij ging daar zitten en observeerde dan wat mensen rondom dat monument deden. En hoe dat kon botsen, want de mensen die rondhangen in het park hebben een heel andere verhouding met het monument dan mensen die daar specifiek komen om te herdenken en herinneren."

Over herinneringscultuur gesproken. "We zijn hier bezig met de herinnering van het slavernijverleden en de rol die de Surinaamse herinneringscultuur speelt in het nationale verhaal. Dat doen we met internationale collega's om na te denken hoe dat in andere landen is. Het onderzoeksplan van het Meertens Instituut heet The Netherlands in the World. Dat geeft aan dat het onderzoek in internationaal vergelijkend perspectief staat. Dat is echt anders dan voor Voskuils groep. Wij zijn ook een internationaal onderzoeksbureau. Bij onze etnologie-cultuurgroep zitten nu ook veel meer antropologen. Die gaan bijvoorbeeld lange tijd in de Bijlmer wonen om te onderzoeken hoe op dit moment mensen omgaan met herinneringscultuur."

Eeuwenoude tradities

Zou J.J. Voskuil dit allemaal hebben voorzien? Waart zijn geest nog over de burelen van het Meertens Instituut? Leemans: "De meeste medewerkers die hier nu werken hebben hem niet meegemaakt. Bij de koffieautomaat gaat het niet over het tweede deel van zijn dagboeken, die zorgen niet voor een enorme discussie."

Na een korte stilte: "Wat meteen mijn interesse had: we leven in een tijd waarbij wetenschap niet meer op alle fronten even gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Wetenschap is ook maar een mening; die opvatting. We hebben als wetenschappers echt wel een groter gevecht te leveren, dat merk ik ook door de boze e-mails die we soms binnenkrijgen."

"Dan is het ook wel weer interessant om bij Voskuil terug te lezen hoe hij die antiwetenschappelijke houding waarmee hij binnenkomt op 'het Bureau', op een gegeven moment toch lijkt te laten varen. 'Waar zijn we eigenlijk mee bezig?' is zijn reactie op het alleen maar vastleggen van wat er in het verleden gebeurde, en de claim dat daarmee eeuwenoude tradities zouden zijn vastgelegd. In feite gaat het in zijn werk ook over de waarde van de wetenschap, dat vind ik dan wel weer mooi."