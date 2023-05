Hoe wapenen universiteiten zich tegen landen als China?

Nederlandse universiteiten stellen steeds strengere eisen aan het toelaten van onderzoekers uit gevoelige landen, met name uit China. Zo moet voorkomen worden dat gevoelige kennis in verkeerde handen terechtkomt.

Een Chinese onderzoeker meldt zich aan voor samenwerking met de TU Delft. Het onderwerp is onschuldig: hoe kun je het verkeer zo veilig mogelijk door een drukke straat leiden? Het doel: zo min mogelijk files en ongelukken, door de verkeersstromen te observeren.

Maar dan blijkt er nog een tweede toepassing te zijn: het volgen van mensen op straat. Waar het in Nederland gaat over praktische verkeersbegeleiding, blijkt diezelfde technologie in China ook bedoeld om minderheden te traceren.

En dan blijkt de onderzoeker in kwestie óók nog gelieerd aan een universiteit die bekendstaat als risicovol. Zeg je dan ja tegen zo'n verzoek?

Nieuw adviesteam

Nee, is het antwoord van de TU Delft. "In zo'n geval zouden we de onderzoeker aanraden toch een andere kandidaat te kiezen", zegt Peter Weijland. De universiteit heeft sinds kort een adviesteam dat antwoord geeft op vragen zoals deze, en Weijland leidt het. Tien, twintig verzoeken krijgt de Delftse universiteit iedere week. Die variëren van 'open deuren', tot vragen waar de universiteit 'goed voor moet gaan zitten'. Het verkeersvraagstuk valt onder de tweede categorie.

De TU Delft let niet voor niets op. Op de universiteit wordt waardevolle informatie verzameld. Zo'n 40 tot 45 procent van alle publicaties van de universiteiten behoort tot gevoelige sleutelgebieden, schat Weijland.

Die kennis kwam de afgelopen tijd ongewenst in de verkeerde handen terecht. De universiteit publiceerde 125 artikelen met onderzoekers afkomstig van Chinese militaire instituten, ontdekte Follow the Money vorig jaar. De TU Delft besloot het roer om te gooien - onder andere door het opzetten van Weijlands adviesteam. Er is een ethische commissie, die zich over de ingewikkeldste vraagstukken buigt.

Niet meer welkom

De meest concrete maatregel: sinds de zomer accepteert de universiteit geen promovendi meer die met een China Scholarship Council-beurs (CSC-beurs) onderzoek willen doen naar gevoelige onderwerpen. Zo'n beurs komt direct uit de zak van het Chinese ministerie van onderwijs. In ruil voor dat geld moeten de promovendi een document met een reeks eisen ondertekenen.

Te risicovol, vindt de Delftse universiteit. Dus zijn de bursalen - beurspromovendi - niet meer welkom bij onderzoeken naar 'dubbel inzetbare' technologieën, met zowel civiele als militaire toepassingen. Het originele doel van zo'n technologie kan onschuldig zijn, maar in de verkeerde handen kan de kennis óók bijdragen aan de productie van massavernietigingswapens, of aan het minutieus in de gaten houden van minderheidsgroepen, is de gedachte.

Ook accepteert de Delftse universiteit geen PhD-studenten meer met banden aan de 'Seven Sons', een groep van zeven Chinese universiteiten die bekendstaan om hun nauwe banden met het Chinese leger. Ook onderzoekers van de National University of Defense Technology (NUDT) zijn niet welkom. "Je wil geen instrument worden voor een buitenlandse krijgsmacht, via universiteiten die gelieerd zijn aan het Chinese leger", zegt Weijland.

De vier gezamenlijke onderzoekscentra die de TU Delft had met Chinese universiteiten zijn eveneens ter ziele. "Bij drie ervan is de contracttermijn verlopen en we hebben die niet verlengd. Het ene programma dat nog wel loopt, is in slaap gebracht." Onderzoek loopt er niet meer.

Wat is de China Scholarship Council-beurs?

Promovendi met een CSC-beurs liggen onder een vergrootglas, omdat het Chinese ministerie van onderwijs die beurzen betaalt. Er zijn in totaal zo'n tweeduizend van dergelijke beurspromovendi in Nederland, verspreid over alle universiteiten.

Bij het ondertekenen van de beurs zeggen de CSC-promovendi toe te rapporteren aan de Chinese ambassade of consulaat in hun land. De PhD'ers moeten trouw aan de Chinese Communistische Partij zweren en moeten na hun PhD, of postdoc, minstens twee jaar terug naar China. Ook schrijft Deutsche Welle dat promovendi twee garantors in China moeten hebben, die niet langer dan drie maanden naar het buitenland mogen. De garantor is een persoon, meestal een familielid, die er garant voor staat dat de promovendus na het afronden van het project weer terugkeert naar China.

Een tweedejaars CSC-promovendus bevestigt aan Trouw dat ze een document heeft moeten ondertekenen waarin ze haar terugkeer naar China bevestigt, en dat familieleden garant staan bij het onderzoek, maar noemt dit 'slechts papierwerk'. "Ik heb nog nooit iets moeten rapporteren."

Universiteiten steeds voorzichtiger

Toch is de TU Delft niet de enige universiteit die waakzaam is. Nederlandse universiteiten zijn steeds voorzichtiger met het accepteren van onderzoekers van risicovolle universiteiten, blijkt uit een rondgang van Trouw. Ook de universiteit Maastricht weert de zeven militair-gelieerde Chinese universiteiten, en trok zelfs drie PhD-projecten terug vanwege de banden die kandidaten hadden met zo'n universiteit.

Bijna alle Nederlandse universiteiten geven aan kennisveiligheid mee te nemen in de selectie van promovendi, met name van buitenlandse universiteiten die als risicovol bestempeld worden. Om te bepalen waar extra waakzaamheid van belang is, gebruiken de bevraagde universiteiten een dataset van het Australian Strategic Policy Institute, dat sinds 2019 bijhoudt welke Chinese universiteiten banden hebben met het Chinese leger.

De Universiteit Utrecht (UU) kiest ervoor helemaal geen nieuwe gesprekken aan te gaan met beurspromovendi die gesponsord worden door de Chinese overheid. "Dat komt overigens ook vanwege de lage salarissen van de PhD'ers", schrijft een woordvoerder. De door China verstrekte beurs ligt met 1350 euro per maand ruim 500 euro onder het Nederlandse minimumloon.

Kamervragen

De terughoudendheid is nieuw: tot voor kort waren Chinese beurspromovendi juist in trek. De onderzoekers werden zelfs jarenlang actief geworven in het 'Holland ­Science House' op Chinese universiteitsmarkten voor afgestudeerden die azen op een buitenlandse promotie. Daar overtuigden hoogleraren veelbelovende Chinezen te kiezen voor een onderzoek in Amsterdam of in Wageningen.

Maar dit jaar zal er geen Nederlandse afvaardiging op de beurzen staan, volgens organisator Academic Transfer vooral omdat er minder vraag is naar promovendi, en meer naar onderzoekers met een hogere functie.

Ook de landelijke politiek buigt zich inmiddels over de controversiële CSC-beurs. VVD-Kamerlid Hatte van der Wouden stelde in februari Kamervragen over de inzet van onderzoekers van het beursprogramma bij het verwerven van 'hoogwaardige kennis en technologie'.

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf reageerde half april op die vragen. Het zou inderdaad 'onwenselijk' zijn als dit in Nederland ook speelt, vindt Dijkgraaf, zonder harde uitspraken te doen. Het ministerie start een onderzoek naar de rol van CSC-promovendi, dat eind van dit jaar afgerond moet zijn. Verder vraagt hij universiteitenvereniging UNL of er geen strengere eisen aan buitenlandse beursverstrekkers moeten worden gesteld.

Landelijke aandacht

De groeiende scepsis rondom de Chinese promotiebeurs is tekenend, want kennisdeling met autocratische landen ligt de afgelopen tijd sowieso meer onder een vergrootglas. Zo wil de overheid sinds vorig jaar dat universiteiten voor zichzelf vaststellen welke kennisrichtingen extra gevoelig liggen, de zogeheten 'kroonjuwelen'. En iedere universiteit heeft inmiddels een adviesteam zoals bij de TU Delft, dat zich buigt over twijfelgevallen.

Het maakt de universiteiten steeds oplettender voor verzoeken die mogelijk niet pluis zijn. "We hebben wel eens gehad dat iemand zich opeens meldt om voor enkele maanden onderzoek te komen doen", zegt Bart van den Berg, projectmanager kennisveiligheid aan de Universiteit Utrecht. "Of dat iemand hele specifieke vragen over een bepaalde techniek stelt. Dat roept argwaan op. Het kan een signaal zijn dat iemand afkomt op bepaalde kennis." Het afgelopen jaar gaf de universiteit zo'n tien keer een negatief advies aan een samenwerkingsverband met een universiteit.

Dat gaat niet alleen om militair gevoelige kennis, zegt Van den Berg. "De UU heeft onderzoek dat in andere landen als controversieel wordt beschouwd. Mensenrechten, internationale conflicten, radicalisering, dat zijn voorbeelden van onderzoek waar het stelen van technologie geen risico is, maar waarvoor het wel in het belang van sommige landen is om uitkomsten te dwarsbomen of te beïnvloeden", aldus de projectmanager kennisveiligheid. "Of het ontwikkelen van software die gezichtsherkenning mogelijk maakt, die misbruikt kan worden, bijvoorbeeld om minderheden in China te herkennen."

Afwegingen

De universiteiten zitten met de kwestie in hun maag. Een kritische houding is nodig, ja, maar internationale samenwerking is óók van essentieel belang voor universiteiten. "De open wetenschap is de basis, alleen zo kunnen we de wereld vooruit helpen", zegt Weijland.

Een stigmatiserend effect richting Chinese onderzoekers, of welke buitenlandse onderzoeker ook, is bovendien niet de bedoeling. "Niet enkel de onderzoeker zelf moet onderwerp van de discussie zijn, ook de risicovolle universiteit of het gevoelige onderwerp", zegt Van den Berg. "Ook een jonge onderzoeker bevindt zich immers in een kwetsbare situatie, als er inmenging is van de Chinese overheid."

Het is een precaire balans, waarvoor de universiteiten naast de bestaande systemen graag nóg meer landelijke regie zien. "We zouden graag meer richtlijnen krijgen van de overheid", zegt Han van Krieken, voorzitter van de Europese werkgroep van de Vereniging Universiteiten en rector van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De UU onderschrijft dat.

"Uiteindelijk ben je in Nederland maar een kleine speler ten opzichte van China. Maar als we gezamenlijke randvoorwaarden stellen, staan we een stuk sterker", zegt Van den Berg. "En je wilt een waterbedeffect voorkomen - dat de ene Chinese onderzoeker niet welkom is op de ene universiteit, maar dan wel bij een andere terechtkomt."

Grote verschuiving

"De verschuiving is onmiskenbaar", aldus Van den Berg. "Er is een enorme toename in bewustwording van de risico's. Alle universiteiten zijn zorgvuldiger dan hiervoor, merk ik als ik collega's spreek. Ze checken de veiligheidsrisico's bij internationale samenwerkingen, bij het aanstellen van buitenlandse onderzoekers. Niet om het te stoppen, maar om te kijken: hoe kunnen we dit doen op een veilige manier?"

"De buitenwereld vindt dat universiteiten naïef zijn", zegt Weijland. "Dat vind ik geen recht doen aan waar we voor staan. We moeten wetenschappelijke vrijheid koesteren, maar ook bewust zijn van de realiteit buiten de universiteit."

Hulp van de AIVD

De AIVD heeft naar eigen zeggen alle universiteiten 'het afgelopen jaar en de jaren daarvoor' geïnformeerd over kennisveiligheid. Inmiddels is er ook een landelijk loket voor vragen over dit onderwerp. Daar kwamen in 2022 148 vragen binnen over ­risicovolle samenwerkingen, met name over partners uit uit China (52), Rusland (21) en Iran (16). Samenwerkingsverbanden met Rusland moeten vanwege de oorlog in Oekraïne sowieso binnenkort stoppen.

De adviezen gaan ook over ­andere landen dan Rusland, Iran en China: om Qatar bijvoorbeeld, waar een onderzoeker van de Universiteit Utrecht werd gevraagd een lezing te geven, terwijl er flinke discussie was over het WK voetbal. Of Hongarije, dat steeds vaker niet meer welkom is in Europese samenwerkingsprogramma's van universiteiten, vanwege de autocratische grillen van Orbáns rechtse regering.