Foie gras-protest bij vier Amsterdamse restaurants

Een groep van zo'n veertig demonstranten heeft zaterdagavond luidkeels geprotesteerd tegen het gebruik van foie gras in vier Amsterdamse restaurants. Volgens de actievoerders moet de eenden- en ganzenlever overal van de menukaart.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De eerste eters zijn deze vroege zaterdagavond net aan tafel gegaan in de pijpenla van Bistro Neuf aan de Haarlemmerstraat. In de direct aan de straatkant gelegen keuken bewegen twee koks in wit buis in een strakke choreografie om elkaar heen boven de fornuizen.

Het menu is traditioneel Frans: er is bouillabaisse, er zijn escargots én er is wat op de kaart trots de 'Brioche Neuf' heet en 22,50 euro kost: een brioche met gebakken eendenlever met gekarameliseerde ui als belangrijkste trekker. Extra smaakmaker is de truffelmayonaise met kreeft. "Het gerecht waar we bekend om staan", zal eigenaar Rex Neve later zeggen. "Onze gasten komen van heinde en verre speciaal voor die brioche."

Maar vanaf het Centraal Station naderen nog meer mensen speciaal voor het exclusieve broodje. Het zijn demonstranten van Active for Justice, zo'n 40 in getal. Voorop gaat voorman Ruud (zijn achternaam wil hij niet geven) met een megafoon voor de mond. Voor hij begint te roepen, laat hij met een klein klikje op het instrument een luide sirene door de drukke straat galmen. Toeristen houden verrast hun pas in en blijven kijken.

Ondertussen ontrollen andere actievoerders een groot spandoek waarmee ze het restaurant aan het zicht onttrekken: 'One solution - Vegan revolution' staat erop. Op bordjes die medestanders omhoog houden staat onder meer 'Stop dierenleed - Boycot foie gras' en 'Stop the torture - Free the animals'.

Binnen werken de chefs stoïcijns door. Een van de tafelgasten steekt haar hoofd door de deur om de demonstranten te filmen. Ze steekt haar middelvinger op. Gezang is het antwoord: 'Schande, schande, bloed aan je handen.'

Restaurant bezet

Ruud heeft even eerder het plan voor de actie ontvouwd. Vier restaurants krijgen zaterdagavond een protest voor de deur. Alle hebben ze, in delen van het jaar, eenden- of ganzenlever op de kaart. Alle kregen ze vooraf een mail of brief waarin hen werd gesommeerd het gerecht van het menu te schrappen, ondersteund door een lijst argumenten.

Wie niet luisterde, kreeg bezoek, zo sloot de actiegroep af. Geen van de etablissementen stuurde een antwoord terug. En zo wordt straks ook het diner verstoord voor de deur van Café Nobo (Haarlemmerstraat), Sins of Sal en Café Parlotte (beide Westerstraat).

Eerder dit jaar werd het Utrechtse restaurant Bistronome des Arts op een vrijdagavond zelfs bezet door de actievoerders. De politie hield hen aan omdat ze weigerden te vertrekken. De eigenaresse haalde de foie gras (vervette lever) niet veel later van de kaart. Niet omdat ze overtuigd zei te zijn van het pleidooi van de protestgroep, maar omdat ze na twee protesten vreesde voor haar veiligheid.

Trechters

Ruud benadrukt nu vooraf dat de restaurants niet zullen worden betreden. Na een 20 minuten durende monoloog door de megafoon gaat het gezelschap weer verder. Zijn laatste woorden: "Bistro Neuf heeft geen interesse in dierenleed. Ze denken er alleen aan hun portemonnee."

Dat laatste blijkt binnen iets genuanceerder te liggen. Eigenaar Neve zegt de mail van de actiegroep met belangstelling te hebben gelezen. "Om zo'n protest word ik niet boos. Het is goed dat de discussie wordt gevoerd. Die mail heeft bij ons ook een proces in gang gezet. We hebben navraag gedaan bij onze twee leveranciers: waar komt de eendenlever precies vandaan? Het is lastig om het helder te krijgen, maar voor ons is wel duidelijk dat het voeden met trechters zoals dat vaak gebeurde, echt niet meer kan. Het moet diervriendelijk."