Bijna fatale detox Denise wekt verbazing bij experts

Terwijl yogadocente Denise Ermes na een dramatisch verlopen detox-kuur in Mexico voor haar leven vecht, stelt haar familie thuis in Nederland alles in het werk om het geld voor haar ziekenhuisverblijf bijeen te schrapen. Er lijken lichtpuntjes te zijn voor Denises toestand, maar uiteindelijk zal zij zelf voor de extreem dure zorgkosten in Mexico en de repatriëring moeten opdraaien.

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Er is nu familie in het Midden-Amerikaanse land. Denise (37) ligt in een ziekenhuis in Mexico-Stad. Ze heeft een gescheurde slokdarm en geperforeerde longen opgelopen na een zogeheten kriya-reiniging, waarbij ze lauwwarm zout water tot zich nam.

"Het verschilt per uur hoe het met haar gaat", vertelt Karoly Schut, haar hartsvriendin. "Het lijkt zich nu iets te stabiliseren. Ze zijn de narcose aan het afbouwen, ze wordt nog wel deels beademd. Denise is gedesoriënteerd, begrijpt niet wat er aan de hand is en is soms in paniek. Maar haar vitale functies lijken te verbeteren. Ze is er niet onder te krijgen, maar het blijft spannend."

De Rotterdamse reisde naar Mexico voor een yoga-retraite van enkele weken, waarvan een detoxkuur (je lichaam ontgiften) een onderdeel was. Dat werd haar bijna fataal.

"Het klinkt leuk, je lichaam reinigen", zegt Francisca van den Berg. Zij 'reset' als hormoonexpert in Rotterdam en Barendrecht ook het lichaam van cliënten, maar dan vooral door lifestyle en stressreductie. Het detox-verhaal heeft zoveel kanten, zegt ze. "Het is niet voor iedereen geschikt. Als je dat dan ook nog in een vreemd land doet... Vaak gaat het goed, maar niet altijd. Ik zou graag iedereen meegeven niet zo maar iets te gaan doen, maar je bewust te zijn wat voor jou de beste methodiek is."

Denise Ermes reisde naar Mexico voor een yoga-retraite, maar belandde op de intensive care na een detox-behandeling die vreselijk misging. Foto: Privéfoto

Gezondheidsreis

Ontgiften, sapkuren of detoxen hebben voor- en tegenstanders. Een van de vele reisorganisaties die dergelijke gezondheidsreizen naar het buitenland aanbiedt, noemt het een 'weldaad voor lichaam en geest'. Het biedt "de absolute uitkomst voor wie zich sprankelend goed wil voelen. Het is de beste start voor een nieuw leven, doordat bloed- en lymfevaten gereinigd worden en alle organen een betere doorbloeding krijgen."

Het Voedingscentrum daarentegen spreekt in heel andere bewoordingen over detoxen: "Al deze vormen van ontgiften hebben niet genoeg wetenschappelijke onderbouwing dat ze daadwerkelijk werken. (...) De meeste manieren van detoxen zijn niet schadelijk, behalve methoden waarbij het lichaam met klei of actieve kool wordt ontgift."

Detoxificatie

David Herdes houdt zich als verslavingsarts bij de klinieken van Antes Zorg veel bezig met detoxoficaties. Dat kan noodzakelijk zijn bij mensen die ernstig zijn verslaafd aan alcohol of drugs, omdat plotsklaps stoppen met verslavende middelen zonder medische hulp soms gevaarlijk kan zijn.

"Van zo een situatie lijkt bij deze mevrouw geen sprake. Dus lijkt de term 'detox' hier voor een andere situatie gebruikt te worden. Een gezond lichaam is echter prima in staat zichzelf in balans te houden en aan te passen. Het verbaast me als medisch professional dat uitgerekend gezondheidsgoeroe's dit soort dingen doen, juist omdat het lichaam prima in staat is zichzelf te herstellen zonder onnatuurlijke hulp van buitenaf."

Van grote hoeveelheden zout water drinken begrijpt hij de noodzaak al niet. Sterker nog: liters vocht tot je nemen kan averechts werken. "Kijk naar ontgroeningsfeesten van studenten, waar ze soms sloten water moeten drinken en dan op de spoedeisende hulp belanden. Van normaal drinken krijg je geen geperforeerde slokdarm."

Vechten voor je leven

Denise Ermes in Mexico knokt voor haar leven. De medische zorg die ze nodig heeft, kost erg veel geld. Haar zorgverzekeraar FBTO heeft laten weten garant te staan voor de kosten, maar zal die maar beperkt vergoeden. Met een aanvullende zorgverzekering of een reisverzekering zou dat geen probleem zijn. Omdat de Rotterdamse yogadocente die niet heeft afgesloten, keert de verzekeraar nu niet meer uit dan wat in Nederland gebruikelijk is: 3000 euro per opnamedag in het ziekenhuis.

"Dat is bij wet zo geregeld in Nederland, voor alle zorgverzekeraars", legt Christine Rompe van FBTO uit. "We vinden de zorg duur in Nederland, maar in het buitenland zijn de tarieven vaak vele malen hoger. Zelfs in vakantielanden als Spanje en Turkije. Daarvoor heb je een aanvullende verzekering of reisverzekering nodig."

Het gebeurt best vaak dat vakantiegangers geen aanvullende verzekering afsluiten. Navraag leert dat gemiddeld eenmaal in de week iemand vergeefs bij een van de zorgverzekeraars aanklopt voor soms bizar hoge, medische kosten in het buitenland. De kosten voor bijvoorbeeld een tandarts, zullen meevallen, zegt Rompe, maar wie in een ziekenhuis terecht komt, kan tegen fikse bedragen aanlopen. "Je voorkomt een drama door je voor een paar euro goed te laten verzekeren op reis ."

Christine Rompe van FBTODenise Ermes wordt naar Mexico-Stad gebracht. Het ziekenhuis vraagt eerst om geld en begint dan pas aan de zorg. Foto: Privéfoto

Zorg moet doorgaan

"In Mexico is het een bekend gegeven dat ze elke dag eerst geld willen zien en dan pas zorg verlenen. Wij hebben nu afgesproken dat wij garant staan voor de kosten voor Denises behandeling en daarna met de familie overleggen hoe dat geld wordt terugbetaald." Dat kan, omdat er via een inzamelingsactie al veel geld is binnengekomen, op dit moment bijna 90.000 euro. "Het belangrijkste is dat de zorg kan doorgaan."

Al het overleg vindt overigens plaats via de alarmcentrale van Eurocross die voor tal van zorgverzekeraars in Nederland, waaronder FBTO, medische zaken afhandelt. "Zij kunnen 24 uur per dag van alles regelen, van artsen tot repatriëring. Maar ergens moet dat betaald worden en daar zit nu het probleem."

Voor familie en vrienden is dat van latere zorg, al weten ze dat ze voor een financieel debacle staan 'aangezien het IC-verblijf 20.000 euro per dag kost', schrijven ze op de site gofundme.com. Vriendin Karoly: "Er is nu 86.000 euro opgehaald. Dat bedrag leek eerst volledig onhaalbaar. Maar het is misschien slechts een derde of minder van wat we straks nodig hebben."