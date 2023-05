Moet Chili zijn lithiumproductie wel 'nationaliseren'?

Chili heeft de grootste voorraad lithium ter wereld, een waardevolle grondstof voor batterijen. De president wil die rijkdom gebruiken om zijn land te ontwikkelen.

Chili komt met een nationale lithiumstrategie. Bedrijven die in Chili lithium willen winnen, moeten gaan samenwerken met een nog op te richten staatsbedrijf, dat dan zal meedelen in de winst. Het geld wil Gabriel Boric, de president van Chili, gebruiken om van Chili een ontwikkelde economie te maken.

Wereldwijd groeit de productie van lithium snel. Australië is nu nog de grootste leverancier. Lithium komt daar voor in harde steen, die wordt vermalen. Daarna gaat de ruwe grondstof naar China om opgewerkt te worden voor gebruik in batterijen.

Chili is de tweede leverancier, nu goed voor 30 procent van de wereldwijde productie. In Chili komt het mineraal voor op de zoutvlaktes in de Atacama-woestijn. Het wordt gewonnen door water te laten verdampen, een tijdrovend maar goedkoop proces. Daarna exporteert Chili de ruwe lithium voornamelijk naar China voor verdere verwerking.

Europa heeft zijn blik op Chili gericht. In december tekenden de Europese Commissie en Chili een nieuw handelsakkoord. In januari reisde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz naar het Zuid-Amerikaanse land om een mijnbouwakkoord te sluiten. En afgelopen maand mocht Chili de rode loper uitrollen voor Eurocommissaris Margrethe Vestager (digitale zaken), officieel voor een bezoek over nadere samenwerking op digitaal vlak, maar analisten zien dat niet los van de Europese honger naar grondstoffen. Lithium is cruciaal voor batterijen in elektrische auto's.

Chili wil de grootste lithiumproducent worden

President Boric heeft de ambitie uitgesproken dat zijn land de nummer-1 lithiumproducent ter wereld wordt. De lithiumstrategie voorziet daarom in onderzoek naar nieuwe wingebieden en schonere mijnbouwmethodes. Hij hoopt bovendien hoogwaardige industrie aan te trekken, zoals raffinage, waarbij ruwe lithium wordt opgeschoond tot batterijkwaliteit. Boric hoopt ook batterijenfabrikanten aan te trekken, want aan de producten die ervan gemaakt worden is meer te verdienen dan aan de ruwe grondstof zelf.

Maar is dat een slimme zet? De aankondiging van Boric dat mijnbouwbedrijven voortaan moeten samenwerken met een staatsbedrijf viel slecht bij investeerders. De aandelenkoers van twee bedrijven die nu al lithium winnen in de Atacama-woestijn kleurden rood.

Analist Jeff Amrish Ritoe van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) denkt dat dit komt door het frame van 'nationalisatie' dat in de pers werd gebruikt. "Maar er wordt niets onteigend. Bestaande concessies voor mijnbouw blijven gewoon bestaan." Verplicht samenwerken met een staatsbedrijf is volgens hem normaal bij cruciale grondstoffen. Zo heeft Nederland Energie Beheer Nederland, voor gaswinning.

René Kleijn, hoogleraar toekomstbestendige grondstoffenwinning aan de Universiteit Leiden, snapt de investeerders wel. Lithium komt veel voor. Door de ingreep van Chili zal lithium uit dat land mogelijk duurder worden. Hij vindt de stap van Chili daarom onverstandig. "Zo zal het marktaandeel van Chili versneld terug zakken naar 10 procent, iets wat toch al stond te gebeuren." Kleijn wijst erop dat ook in de EU zelf veel plannen zijn voor lithiumwinning, bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk en Portugal. Op termijn zou de EU zelfs zelfvoorzienend kunnen worden, meent hij.

Mijnbouw in Chili is veel goedkoper dan in de EU

De Europese Unie streeft naar 'strategische autonomie'. Op het vlak van defensie, economie en het beschermen van de eigen democratie wil de EU voortaan onafhankelijk zijn. Onderdeel daarvan is een grondstoffenwet die de EU in maart presenteerde. Veel aandacht was er toen voor het plan om meer mijnbouw in de EU toe te staan, waaronder voor lithium.

Grondstoffenwinning in Europa zal duurder zijn dan in Chili en Australië. Onafhankelijkheid en milieuvriendelijke mijnbouw hebben hun prijs, zegt Kleijn. "De Europeanen zullen bereid moeten zijn om die te betalen."

Ook Amrish Ritoe denkt dat mijnbouw in de EU duurder zal zijn dan in Chili en Australië, ook omdat vergunningverlening in de EU langer duurt en er een grotere kans is dat omwonenden in verzet komen. Hij verwacht daarom dat Chili voor investeerders interessant zal blijven.