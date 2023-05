Staat Obama in de Ziggo Dome voor geld of passie?

Oud-president Barack Obama staat maandagavond in de Ziggo Dome. Tickets vanaf 104,50 euro. Verspreidt hij een boodschap of verkoopt hij zijn ziel?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Janine Abbring is gastvrouw, Rutger Bregman staat in het voorprogramma, daarna zal Obama spreken over onder meer 'leiderschap en een gelijkwaardige samenleving'. Kopers van een GOLD-ticket (495 euro) dineren vooraf. Organisator is het in Berlijn gevestigde Streetlife International, dat eerder Drake, Snoop Dogg en Kendrick Lamar naar Europa haalde.

Of het boekingskantoor ook echt klaar is voor een oud-president, blijft nog even de vraag. Oprichter Nader Korayeim zou aan de telefoon komen, maar doet dat ondanks de inspanningen van het door hem zelf ingehuurde pr-bureau in Nederland uiteindelijk niet. Daarna wordt beloofd dat hij per mail vragen beantwoordt, maar ook dat gebeurt niet. Obama's optreden in Zürich afgelopen zaterdag was niet uitverkocht, en ook voor Amsterdam en Berlijn (woensdag) zijn nog volop kaarten beschikbaar.

Maar laten we over dit soort optredens niet flauw doen. In 2019 sprak Michelle Obama in de Ziggo Dome, ter gelegenheid van het verschijnen van haar autobiografie Mijn Verhaal. Het was de grootste boekpresentatie ooit in Nederland, mensen die erbij waren, vertelden achteraf dat het geweldig was. En voor de Obama's zelf zijn de spreekbeurten net als voor andere voormalige bewoners van het Witte Huis een goede bijverdienste - over de gages zo meer.

Michelle Obama op het podium in de Ziggo Dome tijdens haar tournee ter ere van haar autobiografie Mijn Verhaal. Foto: ANP

Verraden

Er zijn natuurlijk altijd mensen die er flauw over doen, of beter gezegd: die er kritiek op hebben. 'Natuurlijk ben ik jaloers, maar ik voel me ook verraden', schreef columnist Nicholas Goldberg in The Los Angeles Times onder de kop 'Hoe het Witte Huis een pad werd naar obscene rijkdom voor ex-presidenten'. Hij ergerde zich aan de 'commercialisering van het presidentschap die een deprimerende boodschap afgeeft in een tijdperk van grimmige armoede en groteske inkomensongelijkheid'. Het ging de columnist niet alleen om Obama, maar het deed wel extra pijn, schreef hij, 'bij de man die ik zo bewonder'.

Hoe gaat het financieel eigenlijk met Barack en Michelle Obama? Ze sloten na het presidentschap voor 65 miljoen dollar (59 miljoen euro) een boekencontract, en die boeken werden bestsellers. Daarna volgden nog contracten met Netflix, Spotify en Audible voor series en podcasts. Ze hebben een eigen productiemaatschappij opgericht. De eerste documentaire van hun Higher Ground Productions toonde wat er gebeurde toen een Amerikaanse fabriek werd overgenomen door een Chinese miljardair en won een Oscar. American Factory is op Netflix te zien.

Al die inkomsten zijn een aanvulling op het presidentenpensioen, dat sinds 1958 bij wet is vastgelegd op de hoogte van een ministerssalaris. Op dit moment is dat 235.600 dollar (214.000 euro). Het vermogen van de Obama's wordt door Amerikaanse media geschat op 70 tot 120 miljoen dollar. Daarmee zouden ze overigens nog lang niet in aanmerking komen voor een plekje in de Nederlandse Quote 500.

De schatkist aanvullen

Mag een oud-president rijk worden van het 'vermarkten' van zijn ervaringen? Gerald Ford, president van 1974 tot 1976, is ermee begonnen, vertelt Amerikakenner Ruth Oldenziel. Fords opvolger Jimmy Carter moest er juist niks van hebben. Die koos zijn optredens zorgvuldig, vroeg maximaal 40.000 dollar (voor het gangbare tarief moet u eerder aan 200.000 dollar denken; Carters opvolger Ronald Reagan vroeg een miljoen) en hij liet alles rechtstreeks naar goede doelen overmaken. George Bush junior was er heel open over. Hij ging het lezingencircuit in om, zoals hij zelf zei, 'de schatkist aan te vullen'.

En die schatkist kan best leeg zijn, want een campagne om president te wórden kost tegenwoordig al snel een miljard dollar, zegt Oldenziel. Daarvoor worden sponsors aangetrokken, die vervolgens kunnen worden beloond met een ambassadeurschap, maar er gaat vaak ook eigen geld in. "En dat pensioen van ruim twee ton klinkt veel, maar een oud-president kan niet in een rijtjeshuis gaan wonen", zegt Oldenziel. "Waar blijft de beveiliging dan?" En als je zoals Obama ook nog studerende kinderen hebt… Malia studeert aan Harvard (39.880 dollar per jaar, of 36.000 euro), Sasha aan The University of Southern California (64.726 dollar per jaar, of 58.000 euro).

En dan is er nog hun leeftijd: Clinton en Obama waren allebei nog relatief jong toen ze het Witte Huis verlieten: 55 en 56. Kun je eigenlijk verwachten dat iemand zich daarna gedeisd houdt? Oldenziel: "Rutte kan straks nog allerlei banen in Europa proberen te krijgen, maar een Amerikaanse president?"

First Husband

De hoogleraar wijst erop dat Obama en Bill Clinton de enige presidenten waren die niet al rijk waren. De allereerste, George Washington, gold met zijn plantages waarop honderden tot slaaf gemaakte mensen werkten, zelfs als een van de rijkste mensen van zijn tijd. Obama moest het hebben van de royalty's van zijn eerste twee boeken en, ook toen al, van talloze spreekbeurten om fondsen te werven.