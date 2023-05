Eric (72) moet zijn moeders huis uit, omdat ze al 19 jaar dood is

Al 56 jaar woont Eric Lapumahina (72) in hetzelfde rijtjeshuis in Maarssen. Zijn broers en zussen vlogen uit, maar hij bleef en zorgde al die jaren voor zijn ouders, die in zwakke gezondheid verkeerden. Nu dreigt hij door woningcorporatie Portaal zijn huis uit te worden gezet, want de woning staat op naam van zijn moeder - maar die is negentien jaar geleden al overleden.

Een jaar geleden krijgt de 72-jarige Eric Lapumahina een telefoontje van woningcorporatie Portaal, de eigenaar van de sociale huurwoning waar hij al bijna zijn hele leven woont. Als hij opneemt, vragen ze naar zijn moeder. Ze gaan het huis namelijk renoveren en komen graag bij haar langs.

"Ik zei: 'Maar mijn moeder leeft al negentien jaar niet meer'", aldus Lapumahina. Bij Portaal gaan dan alarmbellen af, want de woning staat al die tijd nog op naam van zijn moeder. Zij is de hoofdhuurder. Een paar dagen later staan ze bij hem op de stoep en overhandigen hem een brief: hij woont illegaal in het huis en moet vertrekken.

Eric Lapuhamina moet na 56 jaar zijn huis uit. Foto: Mel Boas

Van geen kwaad bewust

"Ik was in shock. Ik ben mij al die jaren van geen kwaad bewust geweest. Ik woon hier al mijn hele leven, dit is mijn buurtje en nu word ik er gewoon uitgezet", aldus de Maarssenaar. In 1966 - hij was toen veertien jaar oud - stond Lapumahina voor het eerst voor het huis aan de Roemer Visscherstraat. Zijn vader diende als militair in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en werd in eigen land als landverrader gezien. Noodgedwongen emigreerde Eric met zijn ouders en broers en zussen naar het verre Nederland. Ze kregen dit huis door de overheid toegewezen.

Zijn broers en zussen trouwden in de loop der tijd en verlieten het ouderlijk huis, maar Eric bleef. "Mijn vader heeft drie jaar in een concentratiekamp gezeten. Daar heeft hij een flinke tik aan overgehouden. Hij bleek er later allerlei ziekten aan over te hebben gehouden en had veel hulp nodig. Met zijn gezondheid, maar ook financieel. Mijn moeder kreeg ook allemaal klachten. Dus ik ben gebleven en heb voor ze gezorgd."

Overlijden moeder niet gemeld

Kort nadat zijn vader overlijdt, sterft in 2004 ook zijn moeder. Dat zijn vader stierf gaf hij wel door aan Portaal, maar het overlijden van zijn moeder niet, aldus Portaal. "Wij hebben de afgelopen twintig jaar gedacht dat de moeder het huis huurde. De huur werd ook van haar rekening betaald", aldus een woordvoerder van Portaal.

Hoe het kan dat Portaal niet van haar overlijden wist, weet Lapumahina niet. "Ik kan me niet meer herinneren hoe dat toen is gegaan, maar ik heb dat natuurlijk niet expres gedaan. De huur maak ik overigens gewoon van mijn eigen rekening over."

Nu duidelijk is dat de moeder van Lapumahina niet meer leeft, moet hij het huis verlaten. Maar 'op straat zetten' doet de woningcorporatie zomaar niet. "Dat is onmenselijk en dat doen we niet. Maar een sociale huurwoning kun je niet erven. Dit is een gezinswoning waar een heel gezin kan wonen, hij woont er alleen en dat is niet eerlijk. Zeker niet met de huidige woningnood."

Passende woning

Portaal wil hem een 'passende, nieuwe woning' bieden. "Maar ze hebben mij nog helemaal niets aangeboden", zegt Lapumahina. "Ik snap dat dit huis te groot is voor mij. Ik woon hier met veel plezier en zulke fijne buren krijg ik er nooit meer voor terug. Maar ik sta wel open voor een ander huis hier in de buurt."

De woningcorporatie is naar de rechter gestapt. De SP-fractie in Stichtse Vecht heeft ondertussen met buren handtekeningen verzameld om te voorkomen dat Lapumahina zijn huis verliest. "Onbegrijpelijk, onbehoorlijk en ongelooflijk onbeschoft. Wij willen voorkomen dat Maarssen weer een dakloze rijker is. Wij willen dat Portaal op een respectvolle manier en in goed overleg een oplossing zoekt."