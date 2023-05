John (54) is gelukkig ondanks twee beroertes

Het is een gewone schooldag. John Sonneveld zit aan de keukentafel met zijn dochter voor de lunch. Hij wil een banaan pakken, maar de folieverpakking eromheen krijgt hij met geen mogelijkheid open. Het voorteken van een beroerte, nu tien jaar geleden. In januari gaat het opnieuw mis. 'Ik praat er liever niet over, maar met mijn verhaal kan ik misschien anderen helpen.'

John Sonneveld is 54 jaar, woont samen met Noeka Masselman in een leuk huis in Tienhoven aan de Lek en ze hebben samen een dochter. "We hebben een hartstikke mooi leven", beaamt John. "Alleen heb ik al wel twee keer een beroerte gehad. Bij de eerste keer had ik in eerste instantie geen idee wat me overkwam, bij de tweede keer had ik snel het gevoel dat het opnieuw mis was. Al waren de symptomen niet hetzelfde."

'Mama, papa doet raar'

Tien jaar geleden is het gevecht met de folieverpakking voor hem vooral een ergernis. "Wat stom, dacht ik. Dat weet ik nog. Verder voelde ik me wat onbestemd. 'Ik ga even liggen' heb ik tegen mijn dochter gezegd. Zij was elf jaar en heeft mijn vrouw wakker gemaakt. Zij lag te slapen omdat ze een nachtdienst had gedraaid. 'Mama, papa doet raar."'

Noeka is die dag nooit vergeten. "Hij lag op de bank in de woonkamer. Ik heb hem gevraagd in mijn handen te knijpen en merkte onmiddellijk krachtsverschil tussen zijn handen. Ook was hij apathisch en had gruwelijke hoofdpijn. Ik heb de spoedlijn van de huisarts gebeld en die was er zo, evenals de ambulance. Hij is met spoed naar het ziekenhuis in Gorinchem gebracht, ik met mijn auto erachteraan."

Neuroloog Robert Chabot en SEH-verpleegkundige Ellie Vollmuller met een bed bij de deur van de Spoedeisende Hulp. Op het bed staat de trombolysekoffer. Foto: Ricardo Smit

In januari van dit jaar maakt Noeka dezelfde rit, weer rijdt ze achter de ambulance naar het Beatrixziekenhuis. John heeft opnieuw een herseninfarct. "Hij voelde zich niet lekker. Het was 2 januari, zo'n dag na de jaarwisseling is vaak anders dan anders. Hij had ook weinig gegeten. Ik gaf hem iets te drinken met veel suiker, waarna hij opknapte. Maar even, want hij werd asgrauw."

"Er trok een soort flash door mijn hoofd, maar precies weet ik het niet meer", zegt John. "Ik praat er eigenlijk ook liever niet over, maar met mijn verhaal kan ik mogelijk anderen helpen. Bij die tweede keer dacht ik wel: waarom moet dit mij nu weer overkomen?"

Ook op jonge leeftijd

Het antwoord op die vraag is moeilijk te geven. "We weten dat een beroerte ontstaat door een bloedstolsel of een bloeding in de hersenen. Dat gebeurt vaker wanneer er risicofactoren zoals roken, een hoge bloeddruk of suikerziekte meespelen. Maar waarom iemand dit overkomt, laat zich niet altijd verklaren", zegt Robert Chabot, neuroloog in het Beatrixziekenhuis. "Feit is dat een beroerte zeker niet leeftijdsgebonden is: ook op jonge leeftijd kun je die krijgen. Dat zien we helaas ook in de praktijk."

Het voorbije jaar kreeg het Beatrixziekenhuis op zijn Spoedeisende Hulp 289 patiënten binnen met een Cerebro Vasculair Accident (CVA), zoals de medische term luidt voor wat in de volksmond beroerte heet. Van hen hadden 262 een herseninfarct, bij de 27 overige patiënten was er sprake van een hersenbloeding.

"Bij een CVA waarbij zich een bloedstolsel in de hersenen bevindt, kunnen we medicatie toedienen waardoor dit stolsel oplost. Met deze zogeheten trombolysebehandeling moet binnen 4,5 uur na de eerste verschijnselen van een beroerte worden begonnen. Als patiënten later binnenkomen, kunnen we met een zogeheten perfusiescan kijken of behandeling alsnog mogelijk is. Van de 262 patiënten hebben we er 80 op deze manier kunnen behandelen", vertelt neuroloog Chabot.

32.058 mensen opgenomen met herseninfarct

Dat is omgerekend 31 procent. Dat cijfer ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 22 procent. In het hele land werden vorig jaar 32.058 mensen opgenomen met een herseninfarct, van wie er 7091 een trombolyse ondergingen. Dat blijkt uit gegevens van de Dutch Acute Stroke Audit. In dit systeem worden patiënten geregistreerd die in het ziekenhuis belanden met een acuut herseninfarct dan wel een hersenbloeding. Het is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

De trombolysekoffer met hierin alle benodigde medicijnen voor de behandeling van een CVA. Foto: Ricardo Smit

"Inmiddels is het soms tot 24 uur na het begin van een herseninfarct mogelijk om iemand te behandelen. Eventueel met katheteriseren van de hersenvaten om het stolsel te verwijderen. Hiervoor werken we samen met het Albert Schweitzer ziekenhuis."

"Ook het tijdsbestek waarbinnen de behandeling wordt gestart bij binnenkomst houden we bij: in het Beatrixziekenhuis hebben we een mediane tijd van gemiddeld 17 minuten, tegen 27 minuten landelijk. We proberen nog meer tijdswinst te behalen, want hoe eerder met deze behandeling kan worden begonnen, hoe groter de kans dat een patiënt volledig herstelt", zegt Chabot.

Het levende bewijs

John is het levende bewijs. "Mijn herstel na het laatste CVA is een stuk vlotter verlopen dan de eerste keer. Ik ben inmiddels weer aan het werk. Dat duurde destijds langer, maar ook toen herstelde ik volledig." Dus trekt John weer zijn vertrouwde uniform aan: hij werkt bij de beroepsbrandweer in de stad Utrecht.

"Het effect van een trombolyse is in sommige gevallen heel snel zichtbaar: je ziet mensen in korte tijd zienderogen opknappen", weet ook Ellie Vollmuller. Zij is verpleegkundige op de spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis en de bedenker van een speciale trombolysekoffer. Hierin zit alle medicatie die nodig is om een trombolyse te starten en medicijnen die bij mogelijke complicaties kunnen worden gebruikt.

"Het idee hiervoor deed ik op bij een ander ziekenhuis waar ik destijds werkte", vertelt ze. "Het voordeel van die koffer is dat je onmiddellijk alles bij de hand hebt voor de behandeling van een patiënt: daardoor kun je op radiologie al starten met de trombolyse. Voorheen moesten we terug naar de spoedeisende hulp omdat de medicatie achter slot en grendel op die afdeling ligt. De koffer staat daar klaar en kunnen we gelijk pakken als ambulancemedewerkers naar ons onderweg zijn met een vermoedelijk CVA. Die koffer is voorzien van een zegel, want eigenlijk is het gewoon een mobiele medicijnkast."

Ambulancemedewerkers en huisartsen in de regio bellen rechtstreeks met de dienstdoende neuroloog van het Beatrixziekenhuis als zij een patiënt treffen bij wie zij een beroerte vermoeden. In het ziekenhuis werken vijf neurologen. "We zijn zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor overleg", vertelt Chabot. "Er zijn ambulanceverpleegkundigen met zo veel ervaring dat je niet eens meer hoeft te overleggen als zij hun vermoeden uitspreken: dan ga je als neuroloog onmiddellijk naar de spoedeisende hulp, zodat je klaarstaat als zij binnenkomen."

Neuroloog Robert Chabot en SEH-verpleegkundige Ellie Vollmuller in gesprek bij de CT-scanner. Foto: Ricardo Smit

"Dan gaan we met zijn allen naar de afdeling radiologie voor een CT-scan", vult Vollmuller aan. "Daar moet duidelijk worden of er sprake is van een bloedstolsel in de hersenen of een bloeding. Bij aanvang kunnen er wel zeven tot acht mensen bezig zijn met de zorg van de patiënt: de neuroloog, een arts-assistent, verpleegkundigen, radiologie-laboranten en de ambulancemedewerkers. Die laatsten gaan mee voor de overdracht: zij hebben immers de meest actuele informatie over de patiënt."

Bovendien denken ze ook mee: vaak brengen zij in de ambulance al de benodigde infuusnaald in die nodig is voor de medicatie. Het behandelen van een beroerte mag wat Chabot betreft best worden vergeleken met een teamsport. "Je werkt ontzettend nauw samen in een leuk team dat goed op elkaar is ingespeeld en dat in een zo kort mogelijke tijd een patiënt weet te helpen. Eigenlijk zijn wij gewoon bezig met de reanimatie van de hersenen. En ja, soms zie ik patiënten een dag later het ziekenhuis uitwandelen. Dat betekent niet dat ze volledig zijn hersteld: er is altijd nazorg in de vorm van revalidatie, controles en begeleiding."

Rare geluiden aan de telefoon

"Ik zag John ook snel herstellen toen we in januari in het Beatrixziekenhuis belandden", vertelt Noeka. "Na enkele uren ging ik naar huis en onderhield ik telefonisch contact met hem. Op een bepaald moment belde ik en toen hoorde ik ineens allerlei rare geluiden. Dan schrik je toch even. Maar hij bleek naar een andere afdeling te gaan: niet in zijn bed, maar erachter."

"Ja, ik kon die verpleegkundige toch moeilijk in haar eentje dat bed laten verplaatsen", lacht John. "Ik voelde me goed genoeg om zelf te lopen, dus waarom niet. Het zit ook wel een beetje in mijn aard: ik gooi niet zo snel het bijltje erbij neer." Even is hij stil. "Nee, het is niet allemaal zo gemakkelijk geweest. Na die eerste beroerte reageerde ik anders dan anders: ik was sneller geprikkeld. Misschien had ik meer moeten praten om te verwerken wat me overkomen was. Dat besef kwam pas later."

Tegelijkertijd hebben zijn ervaringen zijn leven verrijkt. "Ik had die beroertes natuurlijk liever niet gehad, maar ik merk dat ik door mijn eigen ervaringen meer empathie heb gekregen voor mensen om me heen. Ik kan me beter voorstellen hoe het is wanneer het niet goed met je gaat. En dat dat niet erg is: het overkomt iedereen weleens. Ik oordeel niet zo snel meer als vroeger. Verder probeer ik mijn leven te leven zoals voorheen. En dat lukt aardig: mijn collega's bij de brandweer gaan echt niet voorzichtiger met mij om tijdens trainingen. Dat zou ik niet eens willen."