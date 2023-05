Hoe de CIA Abu Zubaydah zonder aanklacht martelde

Abu Zubaydah werd in 2002 het eerste slachtoffer van het martelprogramma van de CIA. Twintig jaar later zit hij nog altijd vast, zonder dat er ooit een aanklacht tegen hem ingediend is.

Het is 4 augustus 2002, 11:50 's ochtends, ergens in een geheime gevangenis in Thailand, als een nieuw martelprogramma van de Amerikaanse geheime dienst CIA officieel van start gaat. Het proefkonijn heet Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, maar iedereen kent hem als Abu Zubaydah.

Hij wordt, zonder een woord uitleg, door een CIA-officier opgehaald uit de helverlichte witte cel waar hij na een eerdere periode van zeer hardhandige ondervragingen inmiddels 47 dagen heeft doorgebracht in volledige isolatie, vastgebonden aan een metalen bed, naakt, rillend van de kou, blootgesteld aan harde muziek en geluiden. Hij krijgt ketenen om, een kap om zijn hoofd. Een handdoek, die tot een strop is gevouwen, wordt om zijn hoofd geslagen, hij wordt meegetrokken, en herhaaldelijk met zijn hoofd en rug tegen een houten muur gesmeten. Zijn kap wordt weer afgezet, zodat hij kan zien hoe er een soort doodskist de kamer in wordt gedragen. "Vanaf nu is dit je thuis", zegt iemand.

In de twintig etmalen die volgen, zal hij 266 uur, meer dan de helft van de tijd, in die kist opgesloten zitten, met een luier om, vaak in het gezelschap van kakkerlakken, dieren waarvan hij eerder heeft opgebiecht dat hij er een grote angst voor heeft. Daarnaast zal hij 29 uur opgevouwen zitten in een nog kleinere doos, die 76 bij 76 bij 53 centimeter meet.

83 keer waterboarden

Een dag eerder, op 3 augustus, is uit Washington de toestemming binnengekomen voor het gebruik van enhanced interrogation techniques - 'verbeterde ondervragingstechnieken', dus. Wat die technieken allemaal gemeen hebben is dat ze niets te maken hebben met het stellen van vragen. Opsluiten in een doodskist en het gebruik van insecten staan op de lijst, net als slaapontzegging en verschillende manieren om gevangenen fysiek te kwellen. De beruchtste is waterboarding, een techniek waarbij een gevangene tot het randje van de verdrinkingsdood wordt gebracht.

Diezelfde avond begint het waterboarden bij Abu Zubaydah. Hij zal er die maand 83 keer aan blootgesteld worden. De sessies resulteerden in 'onmiddellijke inname van vloeistof en onvrijwillige spasmen van benen, borst en armen' en in 'hysterische smeekbedes', zo valt te lezen in verslagen van de CIA. Na een zekere sessie 'werd hij compleet onresponsief, met belletjes die opborrelden uit zijn geopende mond'. Om hem terug bij bewustzijn te brengen was een 'medische interventie' nodig - wellicht een eufemisme voor reanimatie.

Tekeningen van martelingen

In 2019 publiceerde Mark Denbeaux, de Amerikaanse advocaat van Abu Zubaydah, in samenwerking met collega's het rapport How America Tortures, waarin niet alleen de schriftelijke getuigenissen van zijn cliënt centraal stonden, maar ook de tekeningen die Abu Zubaydah maakte van de manieren waarop hij gemarteld werd. Ze werden destijds onder meer in The New York Times gepubliceerd, en zijn ook te zien bij dit artikel.

Naarmate de verhoren zich langer voortslepen, begint het de CIA-officieren langzamerhand te dagen waarom Abu Zubaydah ze ook onder deze omstandigheden geen duidelijke antwoorden geeft op hun vragen, bijvoorbeeld over welke aanslagen Al Qaida aan het voorbereiden is in de VS. Niet omdat hij, als kopstuk van Al Qaida, geavanceerde training heeft gehad in het weerstaan van ondervragingen, zoals ze lange tijd dachten. Maar omdat hij helemaal geen kopstuk van Al Qaida is, en dus ook geen kennis heeft van zulke aanslagen.

Afghanistan

Abu Zubaydah is een in 1971 in Saoedi-Arabië geboren Palestijn, die terugkeerde naar Palestina, daarna naar India trok om computerwetenschappen te studeren, om vanuit daar begin jaren negentig als jonge twintiger in Afghanistan te belanden. Afghanistan oefende in die jaren een grote aantrekkingskracht uit op jonge moslims die op zoek waren naar een doel in hun leven - de moedjahedien aldaar hadden eerst de machtige Sovjet-Unie teruggedrongen, en vochten nu tegen de communistische leider Najibullah. Op dat moment werden ze daarbij, onder de codenaam Operation Cyclone, overigens nog gesteund door de CIA.

Tien jaar later, als de aanslagen van 11 september 2001 de aandacht van de wereld opnieuw op Afghanistan vestigen, loopt hij daar nog steeds rond in het jihadistische milieu. Hij kent er veel mensen, maar lid van Al Qaida is hij niet. Hij gelooft wel in het verdedigen van islamitische landen die aangevallen worden, maar niet in aanslagen waar onschuldige burgers bij omkomen, zal hij jaren later aanvoeren bij een zitting over zijn detentie.

Opgesloten in een kist als marteling, getekend door Abu Zubaydah en gepubliceerd in het rapport 'How America Tortures'. Foto: Abu Zubaydah

Toch heeft het idee bij Amerikaanse inlichtingendiensten postgevat dat de inmiddels 31-jarige een grote vis is binnen Al Qaida, misschien zelfs wel de nummer 3 van de organisatie. Op 28 maart 2002 wordt hij gearresteerd, waarbij hij zwaargewond raakt, en er een arts uit de VS moet worden ingevlogen om zijn leven te redden. In een politieke toespraak, anderhalve week later, geeft toenmalig president George W. Bush hoog op van de vangst: "Laatst hebben we een gast opgepakt genaamd Abu Zubaydah. Hij is een van de hoofdorganisatoren die dood en vernietiging voor de VS aan het plotten en plannen was. Nu plot en plant hij niets meer. Hij is waar hij hoort."

'Verbeterde ondervragingstechnieken'

Abu Zubaydah is dan overgebracht naar een 'black site' in Thailand, een geheime CIA-gevangenis, waar hij aanvankelijk door een team van de FBI ondervraagd wordt met gebruik van reguliere ondervragingstechnieken. Het levert de Amerikanen wel wat informatie op, maar niet de spectaculaire onthullingen die de CIA van hem verwacht. De CIA begint in Washington te lobbyen om het verhoor over te nemen, met gebruik van 'verbeterde ondervragingstechnieken'. De toestemming komt. Het is niet zo dat de CIA zich daarvoor altijd keurig aan de regels hield, maar vanaf dat moment is martelen officieel toegestaan.

Het levert alleen niets op. In de paniek om verdere martelingen te voorkomen blèrt Abu Zubaydah er af en toe wel wat uit, maar die informatie blijkt steevast onzin. Zoals eigenlijk geen enkele door marteling afgedwongen getuigenis waardevol blijkt, concludeert een rapport van de Amerikaanse Senaat in 2012.

Na twintig dagen, waarin Abu Zubaydah bijna 24 uur per dag gemarteld wordt, sluit de CIA de 'agressieve ondervragingsfase' af. Voor de inlichtingendienst is de ontkrachte hypothese geen reden om de ondervragingsmethoden te heroverwegen. Integendeel, zo beschrijft het senaatsrapport. Eerder had de geheime dienst voor de 'verbeterde ondervragingstechnieken' gelobbyd, met als argument dat dat de enige manier zou zijn om aan Abu Zubaydah de cruciale informatie te ontlokken waarvan de CIA zeker wist dat hij die achterhield. Toch presenteerde de geheime dienst de martelingen daarna als een succes. "Niet omdat het in belangrijke informatie over dreigingen resulteerde, maar omdat het verder bewijs opleverde dat zulke informatie niet door Abu Zubaydah achtergehouden werd."

Geheime gevangenissen

Het is de logica van de heksenvervolging. Een scenario waarin beter niet gemarteld had kunnen worden bestaat binnen die logica niet. Of de verdachte nu wel of niet iets achterhoudt, de marteling was in alle gevallen nodig om daar zeker van te kunnen zijn.

Die logica leidt in de jaren daarna tot de groei van een netwerk van geheime gevangenissen overal op de wereld, 'black sites' genaamd, waar de CIA verdachten van terrorisme aan martelingen blootstelt. Uiteindelijk komen veel van hen terecht in Guantánamo Bay, een gevangenis buiten de bescherming van het Amerikaanse recht, waar ze vaak jaren in isolatie worden gehouden, zonder dat er ooit een aanklacht tegen ze wordt ingediend.

Pas als president Obama in 2009 aan de macht komt, zullen de martelmethoden die in 2002 werden goedgekeurd, weer verboden worden. Obama maakt ook het voornemen bekend om Guantánamo Bay te sluiten, maar kan dat niet waarmaken, onder andere door tegenwerking van het Congres. Op dit moment, in april 2023, zitten er nog altijd 30 gevangenen vast in de strafkolonie.

Linkeroog

Eén van hen is Abu Zubaydah. In 2008 komt de CIA intern tot de conclusie dat hij niet alleen geen kopstuk was van Al Qaida, maar dat hij zelfs geen lid was van de organisatie, valt in het senaatsrapport te lezen. Dat nieuwe inzicht, dat de basis waarop hij überhaupt werd gedetineerd onderuit haalt, leidt niet tot zijn vrijlating.

Na zijn detentie in Thailand doolt Abu Zubaydah nog vier jaar rond in een goelag-archipel van geheime CIA-gevangenissen in Polen, Marokko, Litouwen en Afghanistan, waar hij op enig moment ook onder onopgehelderde omstandigheden zijn linkeroog verliest, voor hij in 2006 naar Guantánamo Bay wordt overgebracht. Daar zit hij in april 2023 nog altijd vast, zonder dat er ooit een aanklacht tegen hem is ingediend, terwijl alle pogingen van zijn advocaten om zijn detentie te herzien worden verworpen.

Martelingen zoals getekend door Abu Zubaydah en gepubliceerd in het rapport 'How America Tortures'. Foto: Abu Zubaydah

Zoals op een zitting in 2016, toen hij voor het eerst sinds 2002 weer in het openbaar te zien was. Het was hem verboden te praten, maar zijn advocaten voerden aan dat hij 'geen wens of intentie heeft om de VS of enig ander land kwaad te doen'. De Amerikaanse regering bracht daar tegenin dat hij 'waarschijnlijk nog een extremistische manier van denken' heeft, en het panel dat over zijn detentie moet oordelen ging daarin mee - dat panel bestaat niet uit rechters maar uit vertegenwoordigers van de veiligheidsdiensten en de regering.

De Werkgroep Willekeurige Opsluiting van de VN-Mensenrechtenraad publiceerde vorige week een vernietigend oordeel, waarin het betoogde dat er geen enkele basis is voor de voortdurende detentie van Abu Zubaydah, dat die een vorm van marteling behelst, en dat de gronden die de VS aanvoeren om hem niet vrij te laten absoluut geen hout snijden.

Mensenrechtenverdragen

Het was een oordeel dat zich niet direct uitsprak over de individuele schuld van Abu Zubaydah. De Werkgroep spreekt zich uit over de vraag of staten zoals de VS zich wel houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de mensenrechtenverdragen die ze hebben ondertekend. Maar, zo zegt Helen Duffy, de Leidse hoogleraar internationaal recht en mensenrechtenadvocaat die de procedure namens Abu Zubaydah aanspande, de beslissing raakt indirect wel degelijk aan die vraag. "Het wijdt er wel woorden aan. Het feit dat hij nog nooit in staat van beschuldiging is gesteld. Dat hij geen lid van Al Qaida was, wat destijds wel de reden was om hem op te sluiten. Dat er geen enkel bewijs of onderbouwing is voor de bewering van de VS dat hij in detentie moet blijven omdat hij een veiligheidsrisico zou vormen."

Maar of deze uitspraak de Amerikaanse regering dan wel aanzet om Abu Zubaydah in vrijheid te stellen, dat is zeer de vraag. Zeker als je een paar van de meest sinistere passages leest uit het senaatsrapport van 2012. Terwijl de CIA in de zomer van 2002 intern discussieerde over de nieuwe methodes die het op Abu Zubaydah wilde uitproberen, kwam ook de vraag aan de orde wat er na de behandeling met hem zou gebeuren. Het team dat de ondervragingen zou doen, wilde duidelijk niet dat de buitenwereld er ooit iets van zou vernemen, en vroeg intern om 'redelijke toezeggingen dat hij in isolatie en zonder contact met de buitenwereld zal blijven gedurende de rest van zijn leven'.

Het antwoord daarop luidde: 'Er bestaat een tamelijk unaniem sentiment op het hoofdkwartier dat hij nooit in een situatie geplaatst zal worden waarin hij significant contact met anderen heeft en/of de mogelijkheid om vrijgelaten te worden'.