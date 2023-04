Hengelose Pleun (38) verloor haar strijd tegen anorexia

In aanwezigheid van haar familie is woensdag de Hengelose anorexiapatiënte Pleun Vermaas (38) overleden. Pleun leed sinds haar 17de aan deze ziekte. Hulp voor haar eetstoornis heeft niet mogen baten. De Hengelose kreeg woensdag euthanasie.

Pleun Vermaas schreef ter afscheid voor haar naasten afgelopen zondag een gedicht over haar gevoelens: 'De Zwarte Tulp'. 'Als ik er niet meer ben, huil je ogen husky, roodomrand, of tot verbetens toe geloken. Huil maar want het is niet anders en het is tijd. Maar liefst niet te lang', luiden de eerste regels.

Ze had vrede gesloten

Pleun zei in een interview in januari vorig jaar in De Twentsche Courant Tubantia dat ze geaccepteerd had 'dat ze niet meer van haar ziekte af zou komen'. "Ik heb inmiddels vrede gesloten met mijn anorexia. Ik ben goed zoals ik ben." Ze woog toen nog geen 30 kilo meer.

De Hengelose zei toen ook al de mogelijkheden te verkennen voor euthanasie. "Dat is niet mijn doel", zei ze daarover. "Maar ik wil het wel als een veiligheid inbouwen voor als het echt niet meer gaat, zodat ik op een nette manier kan gaan. Ik noem het maar mijn uitvaartverzekering."

Vrijdag 5 mei is er voor de Hengelose een herdenkingsdienst, die wordt gehouden in de aula aan de Oldenzaalsestraat 347 in Hengelo. De dienst begint om 15.00 uur. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Gevochten voor een behandeling

Haar vader Bert Vermaas heeft gevochten voor een behandeling voor zijn dochter. Anorexiaklinieken hebben al jaren lange wachttijden. Daar liepen zij ook tegenaan. Bert Vermaas luidde destijds de noodklok voor haar. "Wie helpt haar? Zonder hulp gaat ze binnenkort dood." Hij deed een beroep op de burgemeester om haar desnoods gedwongen op te laten nemen, maar die zag daarvoor geen wettelijke mogelijkheden.

Negen maanden wachten

Pleun werd op dat moment door artsen in het ziekenhuis ZGT niet meer opgenomen, 'omdat ze behandel-resistent' zou zijn. En bij een gespecialiseerde behandelkliniek stond ze lange tijd op een wachtlijst. Ze zou in mei vorig jaar een intake-gesprek krijgen, pas zo'n negen maanden na haar aanmelding.

Bert Vermaas vertelt dat er na zijn noodkreet wel iets op gang kwam en dat ze alsnog op de psychiatrische afdeling PAAZ van het ziekenhuis is opgenomen. Maar haar situatie bleef uitzichtloos. Pleun vroeg uiteindelijk via de levenseindekliniek om euthanasie. De beoordelende artsen meenden dat er inderdaad sprake was van 'uitzichtloos en ondraaglijk lijden' en dat ze wilsbekwaam was.

Streefgewicht gehaald

Bert Vermaas: "Het is moeilijk haar los te laten, maar Pleun heeft heel bewust gekozen dit leven niet meer te willen. Met een ernstig ondergewicht is iemand volgens artsen niet in staat om nog weloverwogen keuzes te maken. Pleun heeft de laatste tijd echt gevochten om het streefgewicht te halen waarop zij wilsbekwaam kon worden beschouwd. Zelfs nog iets meer."

Extra probleem voor complexe patiënten

De behandeling van anorexia is landelijk al geruime tijd een 'hoofdpijndossier', zoals toenmalige minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge het noemde. Het lukte maar niet om de wachtlijsten voor mensen met een eetstoornis terug te dringen. Het aantal patiënten nam ook steeds verder toe.

Vooral complexe patiënten als Pleun Vermaas lijden daar extra onder, stelt de patiëntenvereniging WEET. Wanneer deze patiënten na maanden eindelijk een intakegesprek krijgen, concluderen klinieken vaak dat zij toch geen adequate hulp kunnen bieden. De patiënt komt dan weer elders op een wachtlijst. De patiëntenvereniging WEET zegt dat deze complexe groep daardoor van wachtlijst naar wachtlijst gaat.

Anorexia is de dodelijkste van alle de psychische aandoeningen: 5 tot 10 procent van de patiënten overlijdt. Ongeveer 5600 mensen, van wie de meesten vrouw (95 procent), lijden aan deze eetstoornis. Bij ongeveer een op de vier mensen wordt de ziekte chronisch. Er is nog geen behandelmethode die gegarandeerd werkt.

De Zwarte tulp

Als ik er niet meer ben, huil je ogen husky, roodomrand, of tot verbetens toe geloken.

Huil maar want het is niet anders en het is tijd.

Maar liefst niet te lang,

Want weet je, ik ben niet echt weg….

Ik ben enkel verplaatst…

In jouw verwondering,

Als een zwarte tulp wachtend,

Op haar ontdekker.

Waar je me het minst had gedacht,

zal ik zijn.

Dichtbij, dichter bij,

Als jij in mij, als mij in jou.