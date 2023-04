Waals gezin krijgt zeventig snelheidsboetes in één maand

Zeventig keer geflitst in twintig dagen. Dat overkwam het gezin van de Waalse Anne bij een trajectcontrole op de N755 in het Belgische plaatsje Gingelom.

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Begin april kregen verschillende bewoners nog een stapel snelheidsboetes in de bus nadat de trajectcontrole pas geactiveerd was. "We zijn met een half dozijn slachtoffers, maar ik ben de grote winnaar", zegt Anne, die ook het totaalbedrag dat ze moet ophoesten vertelt. "Het regent letterlijk in mijn brievenbus", vertelt ze. Zij en haar gezinsleden kregen de afgelopen twintig dagen al 70 snelheidsboetes. "Deze woensdagochtend ontving ik er nog 20!"

De trajectcontrole op de N755 stond er al even, maar werd pas op 1 maart dit jaar geactiveerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Gingelom hadden bestuurders daar enkele maanden geleden op gewezen, maar dat bericht bereikte duidelijk niet iedereen.

"Ik snapte eerst niet waar ik geflitst was", vertelt Anne. "Mijn gezin en ik rijden met onze vier auto's regelmatig over dezelfde wegen naar ons werk en we hadden nog nooit zulke boetes gekregen. Tot we ons, helaas een beetje laat, realiseerden dat er net een nieuwe flitspaal was geplaatst in Gingelom waar je maximum 70 kilometer per uur mag rijden."

Omdat er een vertraging van enkele weken zit tussen de overtreding en de boete in je brievenbus wist het gezin 23 dagen lang van niets, tot de eerste snelheidsboete in de bus viel. "We hebben moeten wachten tot 17 maart voordat we het doorhadden. Het gaat om een klein stukje weg, dat we gebruiken om op de E40 te komen. We rijden daar verschillende keren per dag en hebben nog nooit iemand in gevaar gebracht."

Winnaar

De boetes hebben zich sindsdien vermenigvuldigd. "Ik ben de tel kwijtgeraakt", zegt Anne. "Maar met het hele gezin samen hebben we ongeveer 70 boetes verzameld, waarvan het bedrag telkens varieert tussen 67 en 213 euro. In totaal heb ik voor meer dan 6000 euro aan boetes."