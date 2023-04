Hoe schoon is een afvalverbrander?

Journalist Ellen Willems van de Gelderlander loopt vier maanden met hond Mick met veel omwegen van Winterswijk tot Wageningen. Ze wil zien hoe klimaatverandering er van dichtbij uitziet. Olburgen is het vertrekpunt op etappe 5 en eindstation is de vuilverbrander AVR in Duiven.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Beetje eenzaam voelt het wel, de tocht deze ochtend. Over dijken in een gure wind en nog maar weinig groen aan de bomen. De mensen die langs deze dijk wonen, kijken graag ver van zich af. De terrassen en serres zijn allemaal gericht op het oneindige landschap over water en velden. Ik ben van het bos en de beschutting van het groen, misschien omdat ik opgroeide bij de bossen, maar het kan ook te maken hebben met de guurheid van de wind vandaag.

De kievit zegt kiewit

Gezang? Zo kan ik het geluid vanuit de weide eigenlijk niet noemen. Het klinkt schel en scherp. Het is meer roep. Kiewiet, kiewiet. Een kievit dus, zo vertelt de vogelaar ('Zeg maar Hanna') met de fiets aan de hand. Ik ontmoet haar op de Bandijk bij Lathum. Nooit bij stilgestaan, maar die vogel roept dus zijn eigen naam. Ik kijk door haar verrekijker maar zoals altijd zie ik niet wat ik moet zien door zo'n vizier. Maar mijn gehoor is prima en de roep trekt mijn zicht naar de weidevogel in het gras.

Niks bijzonders, hoor, zegt de vogelaar. Vooral na een zachte winter zijn ze veel te zien en hebben de vogels met de mooie kuif hun nesten hier in het natte grasland, weet ze te vertellen. Ik vind het wel bijzonder.



De roep hoorde ik wel vaker, maar de vogel combineerde ik hier nog niet mee. Ik wijs op de schoorsteen in de verte, maar daar trekt ze haar schouders over op. "Zou goed zijn als mensen zelf eens opletten wat ze in de kliko gooien. De keuken is niet meer zo mooi en hop alles gaat eruit en moet nieuw. Daar begint het mee."



Ze heeft duidelijk geen zin in een filosofisch gesprek en ze ziet een ooievaar. Ik begrijp het.

De schoorsteen met de eeuwige witte rook

Robert, zegt hij opgeruimd terwijl hij zijn hand toesteekt. Robert Hageman is verantwoordelijk voor afvalverbrander AVR in Duiven en loopt vandaag met me mee.



De Fries woont al twintig jaar in de Betuwe, is milieutechnoloog, natuurfotograaf en kwam met een omweg in het afval terecht. We ontmoeten elkaar op de dijk en gaan langs de uiterwaarden van de IJssel richting 'zijn fabriek'. "Waar ik ook ben, ik zie altijd de schoorsteen in de verte", zegt hij als ik hem wijs op het imposante uitzicht.



De schoorsteen met de eeuwig witte rook, zo weet iedereen die geregeld over de A12 rijdt, torent boven alles uit. "Niet dat ik dat altijd leuk vind."

Een blik in de oven waar het afval 24 uur per dag wordt verbrand. Foto: Jan Ruland van den Brink

"AVR Duiven zorgt voor de hygiëne in de wijken", vat Hageman het nut van de afvalverbrander samen. "380.000 ton restafval komt jaarlijks binnen bij de fabriek. 1 procent komt uit het buitenland: Duitsland, België en een klein deel Engeland.



"De rest komt uit heel Nederland, wel zoveel mogelijk uit eigen regio vanwege transportafstand. 40 procent is huishoudelijk restafval van gemeenten. 60 procent is bedrijfsafval dat wordt ingezameld door derden bij bedrijven en dan naar ons wordt gebracht." Een stijgende hoeveelheid, en dat heeft vaak te maken met de economie. Als er meer spullen worden gemaakt, is er vaak meer afval.

We lopen langs lieflijke dijkhuisjes, weides vol paardebloemen en het voedselbos dat AVR aanlegde naast de fabriek. De dijk af nu, inchecken bij de portier, een helm en veiligheidsbril op en we gaan de bunker in. Hier is het waar 24 uur per dag, zeven dagen in de week wordt gewerkt om ons afval weg te werken. Ik zie een onvoorstelbare berg met afval met daarboven twee grijpers die afval oppakken en elders weer neergooien om alles zo te mengen.



De resten van onze samenleving komen hier samen. Een stinkende onvoorstelbare berg die non-stop drie ovens van 1000 graden voedt. Hageman doet het luikje van een van de ovens open. Ik kijk door het gat en het voelt als een gevangen vagevuur. De hitte slaat op mijn gezicht als ik kijk naar de smeulende en smeltende massa op de bodem.

De oneindige berg afval in de vuilverbrander AVR. Foto: Jan Ruland van den Brink

CO2-vrije wolken

We staan op het buitenterrein van de fabriek. Het eerste deel van de fabriek draagt dus zorg voor het opfikken van die berg, het tweede deel moet zorgen dat de schadelijke gassen niet de atmosfeer ingaan. Voor me staan drie enorme pijpen, de CO2-afvangers. De onophoudelijke witte wolken die hier uit de schoorsteen komt, zijn dus CO2-vrij, begrijp ik. Het is waterdamp wat je ziet gaan.



"De CO2 uit de rook die vrijkomt bij de verbranding van het afval, wordt opgelost in water met een oplosmiddel. Met hete stoom wordt de CO2 daarna teruggewonnen in pure vorm en als vloeistof vervoert in tanks." Geen nieuwe techniek, maar AVR Duiven heeft wel de eerste installatie in gebruik genomen wereldwijd.

Maar goed, dan heb je CO2 teruggewonnen. Dan moet je er nog steeds iets mee. " We leveren de CO2 aan de glastuinbouw. Planten als tomaten en aubergine hebben CO2 en warmte nodig om te groeien. Zo'n 120.000 ton afgevangen CO2 gaat per jaar naar tuinders. Zij kunnen hierdoor afscheid nemen van hun gasgestookte installatie."

Ik zie een vrachtwagen staan die volgeladen is met afgevangen CO2. De chauffeur opent een luik en laat wat ontsnappen om de juiste druk te creëren in de tank. Maar wat gebeurt er met de overige 300.000 ton afgevangen CO2 die dan nog over is?



"De rest wordt over enkele jaren opgeslagen in reservoirs in de Noordzee." In die gasvelden zat oorspronkelijk aardgas gevangen in poreus gesteente. Na het winnen van het aardgas uit deze velden zijn lege plekken overgebleven in deze steenlaag. Daar kan CO2 worden opgeslagen.

Met Robert Hageman op het buitenterrein van AVR vuilverbrander. Foto: Jan Ruland van den Brink

Ik moet bijkomen. Het aanbod om mij een lift te geven met de auto sla ik af. Ik moet die dijk op. De wind voelen en de zonnestralen en ik sla linksaf voorbij een typerend geel bord van Natuurmonumenten. Struingebied Koppenwaard lees ik.



Dat klinkt als iets wat ik nodig heb om de aanblik van die enorme oneindige berg afval te kunnen verwerken. Het schuim der mensheid is wat ik zag. Dat de 'rook' 24/7 altijd uit die schoorsteen komt, komt enkel door wat wij in de grijze container gooien.

De Koppenwaard ligt op de oever van de IJssel en is gevormd door de rivier en menselijk ingrijpen. Dijken, verkaveling van land en een afgraving voor de baksteenindustrie voor huizen in Arnhem maakten het landschap. Ik loop van de dijk af richting het halfopen landschap langs houtwallen, de majestueuze bomen en oude kleiputten vol water.

De Koppenwaard bleef lang bakstenen en dakpannen maken, maar sloot in 1993 ook de deuren, lees ik op een bord. Alleen de metalen deuren van de tunneloven herinneren nog aan de oude steenfabriek. De natuur heeft hier weer de overhand gekregen.

Ademhalen is wat je hier kan doen. Met ruimte en lucht en water en de roep van de kievit. Weinig mensen ook, slechts een enkeling die tegen de wind in richting de stad gaat. De snelweg raast door, de bebouwing van Arnhem is de skyline, de mensenmassa woont en werkt en leeft daar. En ja, met dan dus ook de fabriek die non-stop de restanten weg moet werken. Tis een contrast waar ik nog dagen last van heb.

Wat kan ik zelf doen?

Afval blijven scheiden. Hoe minder verontreiniging in plastic, gft, en glas zit, hoe beter daar weer nieuwe mooie producten van gemaakt kunnen worden. En hoe minder er weer terugkomt in een verbrandingsoven.

Producten kopen met een lange houdbaarheid en bij apparaten opletten of die recyclebaar zijn.

Wat is stikstof?

Ecoloog Wieger Wamelink van Wageningen University: "Stikstofoxiden ontstaan bij alle verbrandingen. Stikstofoxiden zijn stoffen die verzuring van het milieu veroorzaken, voornamelijk de bodem. Ze veroorzaken ook zure regen, maar dat probleem is goed aangepakt met luchtwassers en komt bijna niet meer voor."

Ze zijn ook schadelijk voor de luchtwegen van mens en dier. Bij planten ligt het gecompliceerd, dat gaat niet direct, want planten houden van stikstof. Ze gaan er harder van groeien, alleen sommigen groeien veel harder en hoger dan anderen en verdringen daardoor andere kleinere en minder hard groeiende soorten.

Een voorbeeld om stikstofuitstoot te verminderen is de katalysator voor de uitlaat van auto's en elektrische auto's.

Een veelvoorkomende stikstofverbinding is ammoniak dat in de ontlasting van vee zit. De stikstof in mest verdampt in de lucht en slaat dan neer in natuurgebieden of sijpelt via de bodem en het grondwater weg uit landbouwgebied. Het kan hierdoor bedreigend zijn voor drinkwaterkwaliteit.

Wat is CO2?

Een andere naam voor CO2 is koolstofdioxide. Koolstofdioxide wordt gevormd bij de volledige verbranding van koolstof of koolstofhoudende verbindingen (olie, kolen, gas, hout).

Te hoge concentraties koolstofdioxide hebben een negatief effect op het milieu. Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door te hoge concentraties CO2 in de atmosfeer en dat zorgt voor klimaatverandering.