Moet je nu wel boer willen worden? Volgens Gerald wel

Doen of niet doen? Neem je het boerenbedrijf van je ouders over? 11.000 jonge agrariërs hebben er een hele 'besliskluif' aan. De stikstofcrisis maakt dat er niet gemakkelijker op, blijkt uit een studie. Melkveehouder Gerald Hemstede (31) uit Stegeren ziet dat ook. En twijfelt toch geen moment: 'Boer zijn is zó mooi.'

"Het is nooit zo donker geweest of het wordt wel weer licht", zegt de jonge boer Gerald Hemstede. "Financieel is het een moeilijke sector. Er wordt weleens geschreven dat we allemaal miljonair zijn, maar als je alles hebt afgerekend met de banken en zo, is dat echt niet zo. Daar staat tegenover dat het een mooi beroep is: de omgang met het vee (110 koeien, red.); in het voorjaar het land klaarmaken en zaaien (hij verdient bij als loonwerker om rond te komen, red.); aan het eind van het seizoen oogsten; je bent continu met de natuur bezig."

Hij wil 'alles zo natuurlijk mogelijk doen'. Nee, hij is niet biologisch. "Maar wel zo goed als. Alleen het stempeltje ontbreekt." Ja, de stikstofcrisis zit ook hem dwars. Dat maakt het lastig en toch ziet hij de toekomst 'rooskleurig'. Voorlopig nog samen met zijn ouders, met wie hij het erf en in harmonie het bedrijf deelt.

"Ik blijf positief. Boer zijn is zo mooi, dat wint het dan toch. Ze hebben het wel eens over de kloof tussen ons en de natuur. Als we met elkaar spreken - wij en de provincie - zitten we helemaal niet zo ver van elkaar. Dan kunnen we samen tot een heel mooie toekomst komen. Als je het gesprek maar met elkaar blijft aangaan. We hebben elkaar allemaal nodig."

Twijfelstand

Dat mag zo zijn, veel andere jonge boeren die popelen om het bedrijf van hun ouders over te nemen staan in twijfelstand, blijkt uit een studie van het Zwolse Expertisecentrum Familiebedrijven.

Bart Hoogeboom interviewde samen met acht onderzoekers de afgelopen twee jaar vijftien families en bundelde alle inzichten en tips van boeren zelf in het werkboek Bedrijfsopvolging is een familiezaak. Opvolging raakt vroeg of laat alle agrarische bedrijven, misschien wel op de eerste plaats 55-plusboeren. "Zij krijgen op korte termijn te maken met opvolging, los van de stikstofcrisis een van de moeilijkste en meest complexe gebeurtenissen in het bestaan van een familiebedrijf."

Er zijn 27.000 55-plus boeren. 16.000 hebben (nog) geen opvolger, 11.000 in principe wel. Zijn advies? "Stel de beslissing niet uit. En maak plannen voor verschillende scenario's."

In het boek citeren de onderzoekers een moeder: "Een overname is een kwestie van de schade beperken die je als gezin oploopt." Er kan gemakkelijk veel verkeerd gaan. Voor je het weet ligt er een vette familietwist.

"Het is niet alleen een juridische, fiscale en financiële zaak, maar bovenal een familieaangelegenheid", zegt lector Familiebedrijven Judith van Helvert. En dan tellen ook partner, broers, zussen en hun partners mee. Het gaat over vaders en moeders en hun 'oude dag', over verhuizing en erfenis, over de thuisbasis die de boerderij voor iedereen was. Maar ook: wie neemt de boerderij over? Wat krijgt de rest? Wat is eerlijk? Hoe houd je het bedrijf toekomstbestendig?

"De beste opvolger is niet per se degene, die de meeste affiniteit met dieren en machines heeft", zegt Hoogeboom. Er komt tegenwoordig zoveel meer kijken bij een boerenbedrijf, gevoel voor zaken doen, regels en administratie."

Helemaal 'eerlijk' - dat bijvoorbeeld alle kinderen evenveel krijgen - kan een bedrijfsopvolging trouwens nooit gaan, zegt hij. Financieel kun je moeilijk een zuivere rekensom maken omdat een boerenbedrijf op papier vaak meer waard is dan in de werkelijkheid. Dan komt het erop neer dat 'je elkaar wat moet gunnen'.

Een vetpot is het meestal toch al niet. De inkomsten gemiddeld genomen net voldoende voor anderhalf gezin. "In de nieuwe generatie bestaan de meeste boerengezinnen uit tweeverdieners. Vaak werkt de opvolgende boer parttime in het bedrijf en heeft hij ernaast nog een andere baan. In die zin bestaat de traditionele agrarische sector niet meer."

De partner werkt niet vanzelfsprekend ook op de boerderij. "In veel gevallen heeft die een eigen carrière en een druk sociaal leven. Boerengezinnen houden er opgeteld vaak een ingewikkelde agenda op na."

Nee, dat vinden de ouders niet altijd zo 'gewoon'. "Sterker nog, die zien het regelmatig als vanzelfsprekend dat de partner van de opvolger zich aanpast aan het bedrijf. Dat staat op een. Werk en privé lopen door elkaar. Dan voelt die partner zich weer niet gezien of gehoord." Conflicten liggen om de hoek. "Al die 'familiebelangen' dwingen om met elkaar in gesprek te gaan."

Gerald Hemstede ziet dat allemaal wel goed komen. Bij hem thuis was er nooit discussie wie later het bedrijf gaat overnemen. "Als kind kwam ik al zo snel mogelijk van school naar huis omdat ik bij de koeien wilde zijn. Nee, dat had mijn zus niet. Die ging een heel andere kant op. En hoe dat dan straks met de erfenis zal gaan? Dat is nog zo ver weg. Mijn zus en ik kunnen goed met elkaar. Zij gunt mij de boerderij. Daar komen we echt wel uit."

En ook met zijn ouders is 'de verstandhouding heel goed'. "Als ik of mijn vader iets nieuws wil proberen, hebben we het erover en dan doen we dat. Eigenlijk is er nooit discussie."