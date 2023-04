Kun je Griekenland een economisch succesverhaal noemen?

Na de jarenlange financiële crisis groeit de economie van Griekenland sneller dan gemiddeld in de EU. Maar intussen zien de Grieken hun salaris dalen en leven veel Grieken in armoede.

Griekenland een economisch succesverhaal? Tot vijf jaar geleden stond het land economisch nog aan de rand van de afgrond. Astronomische begrotingstekorten, Grieken die nauwelijks bij hun geld konden doordat banken de deuren sloten, de dreiging de euro te moeten opgeven: Griekenland én de rest van Europa hielden hun adem in.



De EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) redden het land uiteindelijk met in totaal 290 miljard euro aan leningen, maar eisten in ruil daarvoor wel keiharde bezuinigingen en pijnlijke hervormingen. De economie kromp met een kwart. Tegelijkertijd steeg de staatsschuld tot een astronomische 210 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Meer dan een kwart van de beroepsbevolking kwam zonder werk te zitten, en wie zijn baan wel behield, zag zijn salaris met tientallen procenten gekort. Woede en paniek leidden tot dagenlange demonstraties en rellen in Athene.

Rust is teruggekeerd

Sinds het laatste leningenpakket in 2018 is de rust teruggekeerd, en nu ook de groei. Griekenland zit nu zelfs in de Europese voorhoede: vorig jaar groeide de economie tegen de 6 procent. In Nederland was dat 4,5 procent, en gemiddeld in de EU 3,5 procent.



Ook in de voorspellingen voor dit jaar hoort Griekenland bij de koplopers. Belangrijkste oorzaak is de sterkte groei van de consumptie - goed voor ruim twee derde van de Griekse economie. "Zelfs als je compenseert voor de ook hier hoge inflatie", zegt Giannis Mouzakis, mede-eigenaar van onderzoeksplatform MacroPolis. "Wat daarbij bijvoorbeeld heeft geholpen, zijn de subsidies voor energie, brandstof en levensmiddelen."



Ook de investeringen zitten in de lift, onder meer dankzij Europese steun uit het coronaherstelfonds en doordat de banken hun slechte leningen hebben afgestoten en zo weer meer kunnen uitlenen. En natuurlijk dragen de vakantiegangers bij: na corona komen buitenlanders weer massaal in Griekenland genieten van zon, zee en strand. Vorig jaar, het eerste na de pandemie en veel eerder dan verwacht, waren de inkomsten uit toerisme met 17,7 miljard euro in één klap vrijwel terug op het niveau van 2019, meldde de Griekse centrale bank dinsdag.

Een veerboot komt aan op Paros, een populaire bestemming voor toeristen. Foto: AFP

Hoge bezetting, stijgende kamerprijzen

Voor dit jaar is het vooruitzicht: nog verdere groei. Hotels melden dat er massaal wordt geboekt, met een hoge bezetting tot in september bij stijgende kamerprijzen. De groei heeft een positief effect op het lijstje rampzalige percentages uit de crisisjaren. De werkloosheid is inmiddels gedaald tot 11 procent, het laagste niveau sinds 2009. De begroting vertoont weer een klein plusje, en de staatsschuld is gezakt naar 170 procent van het bbp, al komt dat voor een groot deel doordat het bbp stijgt dankzij de inflatie.

Athene staat niet meer onder verscherpt financieel toezicht van de EU, en kan weer tegen normale rentes geld lenen op de financiële markten. Is dat dan het klinkende resultaat van de opgelegde hervormingen? Dat betwijfelt onderzoeker Mouzakis. Natuurlijk, de beruchte bureaucratie van Griekenland is wat gestroomlijnd, en de vennootschapsbelasting is omlaag. "Het is niet zo dat er een maatregel is die echt heel duidelijk heeft bijgedragen. Ik denk dat de Griekse economie vooral op eigen kracht competitiever is geworden."

Lagere lonen, stijgende prijzen

En daar wringt de schoen: het bedrijfsleven heeft dat voor een groot deel voor elkaar gekregen door de lonen laag te houden. Wie verwacht deze zomer op zijn vakantie massaal luierende Grieken aan te treffen op het strand, genietend van hun nieuw verkregen welvaart, komt van een koude kermis thuis. Uit cijfers die economische denktank Oeso deze week publiceerde, blijkt dat de Griekse salarissen gemiddeld niet alleen lager liggen dan in 2010, maar zelfs lager dan in 2019.



Dalende lonen dus, en dat bij sterk stijgende prijzen. In geen enkele andere EU-lidstaat gebeurt hetzelfde. De koopkracht in Griekenland is met 68 procent van het gemiddelde het op twee na laagst in de hele EU, op Bulgarije en Slowakije na, meldt Eurostat. Drie op de tien Grieken leven in armoede.



Daarnaast heeft Griekenland, vooral als gevolg van het toerisme, nu ook problemen op de woningmarkt. De afgelopen vier jaar stegen de huren in Athene met 40 procent, en op toeristenmagneten als Santorini en Mikonos is het vrijwel onmogelijk om nog leraren en dokters te vinden. Ze kunnen de huur eenvoudigweg niet opbrengen. Eigenaren verhuren hun huizen voor veel meer geld aan toeristen.

Toeristen op Mikonos. Foto: Getty Images

Stakingen en demonstraties