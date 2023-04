De opleiding tot meubelmaker is enorm in trek

Zagen, verven en in elkaar zetten. Meubelmaken wint aan populariteit. Dat merken ze op de opleiding in Zwolle. Het aantal leerlingen nam dermate toe dat er nu een wachtlijst is. 'Op z'n vroegst ben je in de tweede helft van 2024 aan de beurt.'

De een is net met pensioen, de ander maakt een carrièreswitch en weer iemand anders is al jaren bezig om zich te specialiseren. Maar allemaal hebben ze iets gemeen: passie voor het maken van meubels. "Ik vind het leuk om mooie, verschillende dingen te mogen maken", vertelt student Liselotte Boonman.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om meubels te maken. Dat is ook te zien in het onderwijs. Want om de vaardigheden onder de knie te krijgen, moet je behoorlijk wat leren.

Carrièreswitch

De nieuwe generatie meubelmakers is druk bezig in de werkplaats van WOOD&CO, er wordt getekend en gemeten. Verderop hoor je de machines die stukken hout doormidden zagen. De geur van van hout verspreidt zich door het pand.

Studenten Kees Bijl (links), Elianne Brunekreeft (rechts) en Ludo Gorter. Foto: Frans Paalman

De 65-jarige Kees Bijl is druk bezig met het in elkaar zetten van een kastje. Hiervoor deed hij iets heel anders. Voor zijn pensioen werkte hij 35 jaar lang als advocaat. Daarna wilde hij iets anders proberen. "Ik vind het leuk om thuis dingen van hout te maken." Hij ziet dit meer als hobby, maar de meesten gebruiken de kennis voor meer.

Bijvoorbeeld de 23-jarige Liselotte Boonman, die de opleiding Industrieel Product Ontwerpen volgt en daarnaast haar praktische vaardigheden wil verbeteren. "Ik vind mijn opleiding te theoretisch", vertelt Boonman. "Naast dit en mijn studie loop ik ook stage bij een bedrijf dat van hout meubilair maakt. Dit is een perfecte middenweg tussen creatief en technologisch. Dit is zeker iets waar ik verder in wil."

Zelf beginnen

Elianne Brunekreeft (29) maakte naast haar studie psychologie graag zelf meubels. Na een paar jaar als psycholoog gewerkt hebben, begon ze meer te genieten van werken met hout. Dus veranderde ze haar koers. "Ik doe nu iets heel anders dan waar ik voor opgeleid ben, maar ik vind het erg fijn om met mijn handen te werken. Op de opleiding die ik hier nu volg, doe ik ook inspiratie op bij andere studenten."

Elianne Brunekreeft (29) met de stoel die ze nu maakt. Zij wil hierna verder werken in de meubelbranche. Foto: Frans Paalman

Op dit moment werkt ze samen met haar neef - ook meubelmaker - en wil ze hierna meteen aan de slag. "Ik sta al ingeschreven bij de KVK als meubelmaker. Ik maak bijvoorbeeld nu een stoel waar interesse voor is om misschien te produceren", vertelt ze tijdens het meten van de breedte van de stoel in kwestie.

Verschillend

In Zwolle zijn meerdere opleidingen tot meubelmaker. WOOD&CO biedt geïnteresseerden een cursus of een eenjarige opleiding houtbewerken en meubelmaken aan. Doel is als meubelmaker aan de slag te gaan. Studenten leren hoe je met hout werkt en eigen ontwerpen tot leven brengt.

"Eerst hadden we twee klassen, maar dat is nu uitgebreid naar zeven", vertelt eigenaar en meubelmaker Peter Pont. "Mede-eigenaar Guido Seijmonsbergen en ik geven op dit moment les aan ongeveer vijftig studenten. Er staan ook mensen op een wachtlijst. Als je hier in Zwolle een opleiding of cursus bij ons wil volgen, kan dit op z'n vroegst de tweede helft van volgend jaar."

Ook ROC's in de regio zien een sterke groei van studenten die een opleiding houtbewerking of meubelmaken volgen.

Burn-out

De mensen die zich bij WOOD&CO aanmelden, zijn erg verschillend van achtergrond. "Het kan zijn dat iemand dit als hobby ziet en graag zijn vaardigheden verbetert. Maar je ziet ook dat mensen na een burn-out of andere omstandigheden liever iets anders willen proberen. Het grootste deel hier wil echt de kneepjes van het vak leren om daarna in de branche aan de slag te kunnen gaan."

Pont ziet ook dat steeds meer vrouwen dit vak willen uitoefenen. "Vroeger, toen ik een opleiding in deze richting volgde, zaten er alleen maar mannen in mijn klas. Hier zie je al snel dat het gemengd is."

Toename

Het aantal bedrijven dat actief is in de interieurbouw en meubelindustrie is de afgelopen jaren flink toegenomen. Volgens de KVK is er een toename van 20 procent. In Overijssel waren er voor de coronaperiode 556; dit is intussen gestegen naar 667 bedrijven.