In dit 'Elvis-huis' worden kamers verhuurd, maar of dat mag?

Het 'Elvis-huis' aan de Heilaarstraat in Breda wordt gebruikt voor kamerverhuur. De gemeente laat dat niet toe en zegt de eigenaar de wacht aan. Die begrijpt er niets van: 'Als je zo'n joekel van een huis hebt, dan wil je dat delen.'

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Al zeven jaar word ik tegengewerkt door de straat en nu weer door de gemeente. Heb ik daarvoor mijn Elvis-huis gebouwd?" Bredanaar Jimmy Prins is een groot fan van Elvis Presley. Zo groot dat hij in 2009 een replica van het huis van 'The King' aan de Heilaarstraat bouwt.

De buren zijn minder enthousiast. Ze vinden de kopie van Graceland een 'wanstaltig paleis, een koloniaal landhuis en een samenraapsel van stijlen'. Ze willen dat de bouwvergunning wordt ingetrokken.

Na lang duwen en trekken mag Prins toch zijn droom afbouwen, al is dat een proces van jaren. Het blijft een tijdje betrekkelijk rustig, totdat burgemeester en wethouders erachter komen dat Graceland wordt gebruikt voor kamerverhuur. Er wonen zo'n zeven huurders en dat zijn er minstens vier te veel. Dus krijgt de eigenaar een dwangsom opgelegd.

Spoedzoekers

Prins is het daar niet mee eens, vertelt hij tijdens een zitting van de Adviescommissie Bezwaarschriften. Hij vindt het vreemd dat hij wordt gepakt voor kamerverhuur, terwijl het stadsbestuur zélf een beroep op hem heeft gedaan om spoedzoekers te huisvesten.

"De gemeente heeft zelfs de huur betaald van twee mensen die hier zijn ondergebracht", zegt Prins' raadsvrouw, Hélène van Dongen. "Er is nooit gezegd dat dit niet mocht, zodat mijn cliënt de indruk kreeg dat alles in orde was."

Andere afdeling

Dat kan kloppen, zegt een jurist namens burgemeester en wethouders. "Maar de afdeling die kwetsbare mensen aan onderdak helpt, gaat niet over de vergunningen voor kamerverhuur. Dat is een heel andere afdeling."

Prins is de laatste om te ontkennen dat hij kamers verhuurt omdat hij het geld nodig heeft. Maar hij vindt het óók een kwestie van beschaving: "Als je zo'n joekel van een huis hebt met elf kamers, dan wil je dat delen. Ik doe dit om sociaal te zijn."

"Ja, maar dan heeft u toch een vergunning voor nodig", zegt Angelie de Bie, de voorzitter van de bezwaarcommissie.

Dat vindt de Bredase huizeneigenaar moeilijk te behappen. "Ik verhuur al veertig jaar kamers", zegt Prins. "Ik weet echt wel wat er past in een wijk. Mijn Elvis-huis staat in een straat waar de stad ophoudt. Iets verderop staan logistieke dozen zo groot als hangars. En dan mag ik hier geen kamers verhuren? Dat is niet fair."